Libragate: Guillermo Francos no pudo explicar de dónde sacó Milei los datos de la cripto para difundir

La interpelación a Guillermo Francos en Diputados por el Libragate dejó mal parado a Javier Milei . El jefe de Gabinete reconoció que el Presidente conocía el proyecto con antelación y, aun así, no pudo explicar cómo accedió a la información privilegiada del contrato de la empresa que difundió en redes sociales, el 14 de febrero.

“Es información pública”, fue la respuesta de Francos ante las consultas de Sabrina Selva , Itaí Hagman y Juan Marino (Unión por la Patria) sobre el origen del link del contrato de $Libra que Milei publicó en sus redes, una clara invitación a invertir en la cripto. El funcionario nunca supo mostrar dónde se había publicado esa información previamente, un dato clave para determinar si el Presidente formó parte de una presunta estafa o en tal caso fue engañado. Por si acaso, Francos reiteró que para el jefe de Estado no hay delitos a la vista, anticipándose a una decisión judicial.

El jefe de Gabinete fue el único interpelado porque faltaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Toto Caputo (Economía), quienes mandaron cartas para excusarse de sus faltazos por sus agendas de trabajo. Después de un fallido intento al inicio de la sesión, UP logró que ambos sean citados para el miércoles 14.

Francos contó que el Presidente conoció al empresario Mauricio Novelli en 2020, cuando dio clases en su escuela de traders. Ratificó que el joven argentino fue vínculo entre Milei y Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures -quien también visitó al jefe de Estado en la Casa Rosada-, y Julian Peg, titular de Kit Protocol, ambos vinculados al lanzamiento de $Libra.

Francos admitió que Novelli fue uno de los organizadores del evento Teg Forum, en octubre, del que participó Milei y aportó auspicios oficiales. La comunicación de Presidencia dio cuenta del proyecto “Viva La Libertad”, tal como se denominó a la fallida criptomoneda. El intercambio con Unión por la Patria fue el peor momento de la intervención de Francos. La diputada Selva hizo una cronología de los tuits del día de los enamorados. El de Milei fue 22 segundos después de producirse las primeras compras de $Libra, que llegó 10 minutos después de conocerse el pool de liquidez. Recién 20 minutos antes, detalló la diputada, se había emitido el token.

“La información no era pública en la página web en el momento en que Milei tuitea el número de contrato”, remarcó Hagman. Francos le pasó la responsabilidad al Presidente: “Usted piensa que esa información no era pública. El presidente dice otra cosa”, respondió. Cuando el trío de UP quiso continuar con las consultas sobre el contrato difundido por Milei, Menem salió al rescate del jefe de Gabinete. “¡No pueden repetir las preguntas!”, gritó el riojano, para evitar otro paso en falso.

#Congreso LIBRAGATE

Francos se somete a interpelación y buscan citar otra vez a Toto Caputo y Cúneo Libarona



Francos se somete a interpelación y buscan citar otra vez a Toto Caputo y Cúneo Libarona



https://t.co/qbOpumuOJm

@mauriCanta pic.twitter.com/gYGT1ZbOIT — LETRA P (@Letra_P) April 29, 2025

El peronismo también hizo trastabillar a Francos cuando le preguntó por el contenido de las reuniones de los empresarios cripto con Milei. Lograron que el funcionario entrara en contradicción con los comunicados de Presidencia, como cuando desconoció que Novelli trabajaba para Kit Protocol. “Sólo sé que introdujo a la empresa al Presidente”, dijo sobre el joven financista.

Peor le fue a Francos cuando Hagman le preguntó si Milei realizará una presentación judicial por las declaraciones de Davis, quien sugirió que Karina Milei le facilitaba el acceso a la Casa Rosada. “Hay una investigación en la justicia y el Presidente es respetuoso”, eludió Francos, quien repitió en varias ocasiones que para el jefe de Estado $Libra no fue una estafa.

“No hubo engaño”

La incomodidad del jefe de Gabinete quedó expuesta con los tres cuartos intermedios que solicitó, el último con clara intención de abandonar el recinto. Hubo una feroz discusión de los jefes de bloque detrás de las cortinas, pero UP se impuso y la reunión se retomó con otra tanda de preguntas de su bloque.

Antes, las fuerzas del “medio”, como se le llama a la oposición dura no peronista, se encargaron de acorralar al jefe de Gabinete con más preguntas incómodas. Nicolás Massot retomó el pedido para que el Presidente vaya a la justicia si considera que no fue parte de una presunta estafa. “Si alguien lo engañó, no puede quedar en silencio 70 días”, reclamó.

Máximo Kirchner Máximo Kirchner, durante la interpelación a Guillermo Francos.

Su par Oscar Carreño fue bien específico: detalló que el 95% de los 100 millones de dólares que movió $Libra permanecen en una cuenta, a la espera de tres firmas. Los nombres de las billeteras restantes son “Milei Vlad”, “Milei CATA” y “Milei”. El diputado consultó si algún miembro del Gobierno tiene acceso a esos tokens. “Ningún funcionario del gobierno nacional tiene nada que ver con esas inversiones”, respondió Francos.

La Coalición Cívica tampoco se la hizo fácil a Francos. Mónica Frade quiso saber más sobre la relación de Davis y Milei que derivó en la presentación de $LIBRA. “Se generaron entrevistas y el Presidente se informó de ese proyecto, planteado por privados, para privados. Al presidente le pareció una buena idea obtener financiamiento privado para empresas que no suelen acceder a financiamiento”, explicó el jefe de Gabinete.

Salvar a Karina Milei

Maximiliano Ferraro, de la CC, dejó a Francos sin palabras. Constató que durante una visita de empresarios cripto a la Casa Rosada la empresa Cube Exchange hizo un anuncio sobre unión de “fuerzas con el gobierno argentino para llevar la innovación del blockchain a todos los ciudadanos”, leyó el diputado. “No tengo conocimiento”, se escabulló el ministro coordinador.

#Diputados Francos: "El Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la libertad y/o la moneda Libra"

"No existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional en el proyecto mencionado" aseguró el Jefe de Gabinete



"No existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional en el proyecto mencionado" aseguró el Jefe de Gabinete pic.twitter.com/eHLeLF3ATy — LETRA P (@Letra_P) April 29, 2025

Francos se preocupó de cuidar a la hermana del presidente, sindicada por algunos de los empresarios critpo como el nexo con el libertario. “¿Hay posibilidad de que Karina Milei pueda no tener conocimiento sobre la promoción de la criptomoneda?”, consultó Pablo Juliano. “Por supuesto que es posible, Karina no tuvo nada que ver”, respondió.

“¡Pero si gran parte de las audiencias que concede Milei son tramitadas a través de la Secretaría General de la Presidencia!”, se indignó el jefe del bloque DPS. En la última tanda de consultas de UP hubo alusiones a Karina por parte de Julia Strada y Eduardo Toniolli, pero Francos hizo oídos sordos. “Ya respondí”, se escapó.

El ministro cerró con la enumeración de casos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “¡No puede ser! ¡El jefe de Gabinete formó parte de esos Gobiernos!”, se indignó Margarita Stolbizer.