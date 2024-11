Ficha Limpia: la trama secreta del pacto entre Javier Milei y CFK para bloquear a Mauricio Macri

La decisión se tomó el jueves por la noche, en una reunión entre Menem y Karina Milei , mientras se llevaba a cabo la sesión sobre ludopatía. La secretaria general de la Presidencia se mostró muy interesada en bloquear Ficha limpia, porque teme que sea un instrumento de Mauricio Macri para acorralarla. "Él tiene llegada a Comodoro Py y es capaz de armar una causa para limpiar el entorno de Javier. No se lo podíamos permitir", explican fuentes con acceso a la Casa Rosada.

La semana pasada, en la anterior sesión para tratar este proyecto del PRO no hubo cuórum por un voto y hubo varias ausencias inesperadas. Esta vez, el Gobierno no quería riesgos.

Siento una profunda desilusión porque hoy no pudimos aprobar una ley que nos reclaman 475mil ciudadanos argentinos que suscribieron la petición de Ficha Limpia y millones más que ponen el hombro a nuestra Patria cada día de sus vidas. Ellos son los que no se merecen un país en el…

En esa reunión, el riojano encontró otra excusa para avanzar con su plan: el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, advirtió que si Ficha Limia se aprobaba, no sería fácil coordinar con su bancada la sesión preparatoria del miércoles, cuando deben volver a elegirse autoridades. Sin los 99 votos de UP, la votación tendría un final incierto. Durante la sesión de ludopatía se hablaba de la posibilidad de suspender la reunión, o dejarla sin cuórum, y forzar una reelección de autoridades, como ocurrió en 2022.