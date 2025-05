Ficha limpia: la sesión se extiende hasta la medianoche en medio de fuertes tensiones

Los partidos provinciales tienen las fichas para ayudar al Gobierno, mientras que el PRO y la UCR anunciaron que no harán modificaciones. Una opción, que se repite en los pasillos del Senado, es que haya pedidos de cambios en los artículos que sean rechazados, se caigan y sí el texto vuelva al otro recinto, con todos los bloques acusándose entre sí. No está claro si hay bancadas que se atrevan poner el cuerpo para ese trabajo sucio y es por eso que los principales voceros de la cámara alta creen que será ley.

Si el proyecto se convierte en ley no podrá ser candidata Cristina Fernández de Kirchner, pero no afectará a figuras libertarias este año, porque no aplica luego del cierre de padrones. Pero sí podría aplicar en 2027 si el año que viene avanza alguna causa por corrupción en Comodoro Py, donde los libertarios no tienen un poder de lobby fuerte, a diferencia de Mauricio Macri.