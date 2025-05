Con ayuda de Carlos Rovira, se cayó Ficha limpia y Cristina Fernández de Kirchner puede competir

El rechazo fue celebrado en el recinto por los referentes de UP, que durante la sesión habían acusado al resto de los bloques de proscribir a CFK. El proyecto no podrá volver a tratarse este año y se cae definitivamente la aprobación de Diputados, que llegó en febrero después de diez años de debate.

El oficialismo se excusó aquella vez en que el texto tenía supuestas lagunas para corregir. Sin embargo, en enero Milei envió su versión, no muy distinta, que es la que casi se convirtió en ley.

Ficha limpia, ¡afuera!

En el Gobierno había dos posturas que justificaban la supuesta necesidad de demorar la ley, nunca reconocida en on the record. Una es que Lospennato pueda usarla para su campaña. La otra, que explica la actitud de noviembre, es que en la Casa Rosada hay quienes piensan que Ficha limpia se le puede venir en contra Milei o su círculo más cercano por la influencia de Mauricio Macri en Comodoro Py.

Otra lectura de algunos sectores del oficialismo es que era preferible enfrentar a CFK en la provincia de Buenos Aires, o al menos no darle la cucarda de la proscripción.

Desde el lunes, el mundo libertario filtraba versiones de que no habría ley, aunque a través de comunicados, el bloque LLA del Senado la negaba. Había movimientos raros, como el intento de embarrar la cancha con un proyecto para congelar las dietas, que nunca se puso en consideración.

El último rumor fue que la dupla misionera podía proponer cambios para que el texto volviera a Diputados, pero esa chance no fue posible, porque por pedido del aliado Juan Carlos Romero se votó considerar el proyecto en general y en particular de una sola vez.

El bloque misionero siempre estuvo en la mira porque Ficha limpia no fue aprobada en su provincia. Además, los representantes de esa provincia firmarom con disidencia el despacho en ambas cámaras, ante el pedido de sumar delitos cometidos en "entornos digitales", que no fue tenido en cuenta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/1920290413597872277&partner=&hide_thread=false LOS CÓMPLICES DE LA IMPUNIDAD EN ARGENTINA:



1. Andrada, Guillermo

2. Arce, Carlos Omar

3. Cora, Stefania

4. Corpacci, Lucia

5. De Pedro, Eduardo

6. Di Tullio, Juliana

7. Doñate, Claudi

8. Duré, María Eugenia

9. Fernández Sagasti

10.García Larraburu,

11. Giménez Navarro… pic.twitter.com/aMCTI96aQo — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 8, 2025

El debate se desarrolló como si la aprobación de Ficha limpia fuera un hecho consumado y, en tal caso, era necesario evitar que tuviera modificaciones y volviera a Diputados. "Ya va a haber tiempo para mejorar esta ley, pero les pido que no la dilatemos ni cambiemos nada. Es un proyecto pedido a gritos por toda la sociedad argentina", reclamó la radical Carolina Losada.

Tan seguros estaban de la aprobación, que los referentes opositores se pelearon con el Gobierno por el derecho de autor de la norma. Milei repitió esta semana que era el ideólogo; y el PRO ratificó que fue el primer partido que impulsó Ficha limpia. En el Senado se metió en la discusión Horacio Rodríguez Larreta, también candidato en la Ciudad. Su compañera de lista, la senadora Guadalupe Tagliaferri, remarcó en su discurso que "no es una ley de nadie".

Ezequiel Atauche, jefe de LLA, que hace quince días había sido acusado de decir que no quería Ficha limpia en una reunión de labor parlamentaria, cerró el debate con un festejo, que para . "Desde la Libertad Avanza entendemos que los políticos ya no son los reyes y estamos para servir al pueblo, no para robarle. Es un proyecto de una historia larga y entendemos que la administración pública no puede ser un lugar para los corruptos", sostuvo al final de la sesión, antes de que la cámara alta rechazara la iniciativa.

La resistencia kirchnerista

Ficha limpia se debatió durante una década en Diputados, fue dictaminado en 2017 y 2019, con dos intentos fallidos de aprobarlo en el recinto, cuando no hubo cuórum. La escena se repitió el año pasado y en febrero finalmente se votó el proyecto enviado por Milei.

El PRO fue el mayor promotor de la norma y el texto que este miércoles rechazó el Senado es similar a los promovidos por el bloque amarillo: impedía las candidaturas de quienes tengan una condena por corrupción “confirmada por un órgano judicial de instancia superior”, como CFK.

El proyecto finalmente caído sólo incluía delitos contra la administración pública, como el cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, exacciones y enriquecimiento ilícito. También a delitos dolosos contra el Estado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1920291257030410314&partner=&hide_thread=false Metanse la cultura de la cancelación en el bolsillo. En Argentina no van a volver a proscribir al peronismo. Vivimos y defendemos la democracia.



En el día de su natalicio, con Evita en el corazón: volverá y será millones que se ven representados en @CFKArgentina.



Aguante… — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) May 8, 2025

Durante el debate en Diputados, el resto de los bloques opositores pidió sin éxito endurecer el proyecto con dos medidas: aplicar la proscripción desde un fallo de primera instancia y ampliar los delitos a considerar para prohibir candidaturas. El PRO fue el principal opositor a estas incorporaciones.

En la sesión de este miércoles, el kirchnerismo había anticipado que impugnarían Ficha limpia en la justicia si era ley. "¿Le vamos a aplicar una ley que no existía cuando sucedió el hecho? El sentido común dice que una ley empieza a regir cuando es sancionada para adelante. El derecho es sentido común. La retroactividad de la ley es un principio general del derecho. Esta ley es inconstitucional, porque se hace con el calendario electoral iniciado", sostuvo Anabel Fernández Sagasti.

Juliana Di Tullio había recordado que el artículo 19 del código penal prohíbe candidaturas de personas condenadas con sentencia firme. "Están haciendo esto porque quieren proscribir a una persona inocente. Por eso le ponen doble conforme. ¿Cómo van a hablar en función de la sociedad? ¿No creen que la argentina es peronista?", desafió.

Esas advertencias quedaron en el basurero. Ficha limpia no fue ley y CFK, si bien su entorno avisó que será candidata provincial, podría postularse en octubre si quisiera.