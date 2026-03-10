Córdoba: la pelea de los pesos pesados del transporte condiciona a Daniel Passerini en un año clave

Catorce meses más tarde, sólo una semana después del discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el intendente debe concentrar su energía en resolver un nuevo capítulo de uno de los problemas endémicos que padecen los cordobeses.
Este martes, la Municipalidad de Córdoba comunicó este martes que revocó el contrato a la firma FAM y presentó una denuncia penal ante la Justicia "para que se investiguen y esclarezcan los hechos que dejaron sin transporte a estudiantes, trabajadores, adultos mayores y a miles de vecinos de la ciudad".
Qué pasó en el transporte de Córdoba
El episodio en cuestión no registra antecedentes recientes. Este domingo los choferes contratados por FAM, una de las empresas concesionarias del servicio, no pudieron iniciar sus recorridos porque habían desaparecido las llaves de arranque. Por si fuese poco, manos aún anónimas también habían esparcido azúcar sobre los motores de varias unidades.
Lo sucedido con la flota de FAM es un hecho de gravedad institucional. Ante la denuncia de sabotaje -motores dañados y robo de componentes-, por instrucción del intendente @PasseriniOk activamos un operativo para garantizar el transporte a los vecinos. El orden no se negocia.
El segundo fue la salida de ERSA, por años la firma más importante del sistema. De creciente participación durante la gestión de Ramón Mestre, último alcalde en cumplir con la licitación del servicio, su deserción no estuvo exenta de polémica. Además de dejar corredores, acumuló promesas incumplidas y deudas que retumbaron en interconectados pasillos.
El intendente cordobesista debió apelar a la estatal Tamse como primera opción para cubrir las vacantes. La decisión fue en sentido contrario a su iniciativa de reducir los “costos” de dicha empresa, pero colaboró a sostener la operatividad.
Confirmada la continuidad de Coniferal (con más de 50 años como prestataria), dos empresas se incorporaron a inicios de 2025. Desde antes, buena parte de las miradas se posaba ya sobre FAM, una empresa sin antecedentes en recorridos urbanos.
Dirigida por Christian D'Alessandro, extitular de Fono Bus (la más importante del sistema interurbano), FAM se presentó aireando avales, más implícitos que explícitos, del grupo DOTA. Como contara Letra P, el grupo que presiden los hermanos Faijá ofrece un combo completo, que incluye carrozado, capacidad operativa y recursos económicos.
Un problema endémico en Córdoba
Pocas semanas bastaron para que la novel marca mostrara deficiencias en su prestación. Entre los hechos que parecen avalar desconfianzas previas destaca, justamente, el incumplimiento en los planes para incorporar coches.
Cumplido un año del nuevo diseño, la Municipalidad capitalina tomó otra decisión cuestionada, aún por aquellos que reconocen mejorías en el servicio. Vía decreto, el Ejecutivo extendió por un año el permiso precario para Coniferal y SiBus. Para FAM, el plazo fue de un mes, sujeto a la solidez de su propuesta. Los reparos no admiten eufemismos: los funcionarios desconfían de su capacidad financiera.
Junto a ello, versiones confiables hablan de que a la empresa de D'Alessandro le quedarían sólo dos de los tres corredores que presta. El más importante de todos, el número 2, sería reasignado a otra compañía.
Al cierre de febrero, en una nota enviada a Passerini, José Faijá desmintió cualquier vínculo formal de DOTA con FAM. No obstante, aseguró que Transportes 27 de junio, parte del mismo pool, se encuentra “a disposición de la comunidad cordobesa”. Como condiciones, pidió mantener los tres corredores cuestionados y contar con un horizonte de previsibilidad, con un lapso inicial de 18 meses.
El fantasma de Roberto Fernández
Entre los potenciales adjudicatarios de todo aquello que deje FAM aparecen nombres que remontan al grupo Prieto. Por elevación, al actual titular de UTA.
Otros piden mirar al entorno aún activo de ERSA, cuyo expresidente, Roberto Albisu, es mencionado por fuentes directas como “encargado del proceso licitatorio del municipio”.
Versiones cruzadas aparecen también en los intentos de explicación sobre lo ocurrido el domingo, en la punta de línea de FAM. Mientras sus directivos se presentaron a la Justicia para denunciar sabotaje, desde UTA Córdoba (con conducción enfrentada a Fernández) creen que se trató de una maniobra perpetrada por aquellos. Vinculan lo ocurrido a un intento de presión por parte de una “empresa que está de salida”.
Desconfiados, en el gabinete municipal no dudaron en presentar su propia denuncia por sabotaje. El secretario de Gobierno y mano derecha de Passerini, Rodrigo Fernández, fue contundente. Además de referirse a los autores del hecho como grupo comando, recordó varios incumplimientos de la firma. Con antecedentes negativos sobre la mesa, deslizó que FAM “se ha excluido” del sistema de transporte urbano.
Otra lluvia en Córdoba
Las explicaciones no bastaron para calmar las críticas de la oposición. En un año clave para la lotería electoral del 2027, la problemática del transporte puede resultar un pesado lastre para una gestión cuestionada por repetir anuncios.
Hoy inicia el plan de contingencia. Algunas datos que generan ruido
En los últimos años el municipio anunció la compra de más de 280 colectivos con fondos públicos: alrededor de 210 durante la gestión del ex intendente Martín Llaryora, y 50 más 20 unidades a gas en la actual…
Desde el bloque de la UCR recordaron que han sido ya más de 12 los pedidos de informe sobre la situación del transporte que no han sido respondidos por el Ejecutivo. En paralelo, cotejaron lo sucedido con “la falta de rumbo del intendente”.
Desde el Frente Cívico fue su líder, Luis Juez, quien volvió a denunciar corrupción en el sistema. En un texto dirigido a la prensa, definió a Passerini y Llaryora como “dos intendentes que nunca resolvieron el marco regulatorio del transporte urbano y pusieron irresponsablemente la política de transporte en manos de quienes hicieron, y hacen, fabulosos negocios en desmedro de los usuarios”.