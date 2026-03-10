Río Negro: Pablo Barreno busca unir al peronismo para pelear por la intendencia de Viedma

Pablo Barreno, el primer peronista anotado en la carrera por la intendencia de la capital de Río Negro.

El referente sindical de los judiciales Pablo Barreno trabaja en ordenar al peronismo para disputar la intendencia de Viedma . A más de un año de las elecciones muncipales en la capital de Río Negro , el exlegislador tiene el visto bueno del sorismo y recorre sedes partidarias para volver a acercas a las organizaciones compañeras que se alejaron tras el tropiezo de 2023.

No es el único que levanta la mano en el universo justicialista local, donde también suenan los nombres de Mario Sabatella y Juan Manuel Pichetto , aunque ya habla de su plan de gobierno ante una dirigencia que reconoce su instalación.

Con 45 años, Barreno forma parte de la nueva generación de dirigentes del PJ de la capital más antigua de la Patagonia . Nacido y criado en la ciudad, dio sus primeros pasos políticos en la militancia gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), desde donde saltó a la Legislatura en 2019.

En 2023 fue candidato a intedente en la boleta de la alianza peronista Vamos con Todos, que llevó como candidata a gobernadora a Silvia Horne .

Pablo Barreno Formado en el sindicalismo, a Barreno lo carcaterizan por ir al choque.

A pesar de obtener el segundo lugar con el 19,18% de los votos, casi 20 menos que los que logró Marcos Castro en la lista de Juntos Somos Río Negro, esa elección lo ubicó como una de las principales referencias peronistas de Viedma. Además le permitió mantener una presencia institucional en el Concejo Deliberante, a través de la incorporación al cuerpo de los ediles Julián Algañaraz y Lorena Alan.

Ahora, el desafío de Barreno pasa por combinar ese combo de militancia sindical, presencia territorial y experiencia electoral reciente para consolidar una propuesta capaz de disputarle el gobierno local a Juntos Somos Río Negro, que conduce la ciudad desde hace más de una década.

La construcción hacia 2027

Tras las últimas elecciones municipales, el peronismo viedmense abrió una etapa de conversaciones y reacomodamientos entre los sectores que integraron el frente opositor. En ese marco, Barreno viene manteniendo reuniones con referentes de espacios como Patria Grande, Kolina y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), además de sindicatos, organizaciones sociales y armados barriales. El argumento que baja en esos encuentros es conocido: el peronismo sólo podrá volver a ser competitivo si logra reconstruir la unidad interna y ampliar su base política.

Son varios los dirigentes peronistas que ven en Barreno a su compañero mejor posicionado. Si bien persisten diferencias con ciertos modos de hacer política y su tendencia a "ir al choque", reconocen que muchos militantes se vuelven a acercar a su espacio tras la derrota de 2023. Además, suma un punto extra con el apoyo del sorismo, que tiene las riendas provinciales del PJ y lo reconoce el mejor candidato para construir una alternativa de gobierno en la capital.

Pablo Barreno Rodolfo Aguiar Barreno con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Las últimas elecciones municipales lo ubicaron como una referencia en el peronismo viedmense.

En el espectro peronista también destacan otros dirigentes con los que el exlegislador deberá llegar a un síntesis antes de representar al espacio. Uno de ellos es Mario Sabatella, representante local del kicillofismo a través del Frente Popular Patria y Futuro y cercano al armado local de Patria Grande. En la agrupación que a nivel nacional de referencia en Juan Grabois , que ganó espacio con la llegada de Adriana Serquis a la Cámara de Diputados, le ponen paños fríos a la danza de nombres. "Por el momento esa posibilidad es prematura y muy lejana", advierten.

Otro de los anotados es Juan Manuel Pichetto, hijo del histórico legislador. Sin embargo, coincide parte de la dirigencia, le juega en contra su cercanía con el oficialismo provincial.

Empleo y servicios

La promoción del empleo local es el puntal del programa de Barreno, según le dijo el dirigente a Letra P. En este punto le machaca al gobierno local y al provincial falta de acción. "Viedma no crece el empleo privado y no realiza en su gestión políticas públicas para cambiar la realidad de los viedmenses", dijo el precandidato.

Entre los otros ejes de se propuesta destacan el acceso a la tierra, la seguridad y la mejora de servicios públicos como agua, asfalto y cloacas. Dice que la capital de la provincia "es una mugre", y le apunta al intendente al señalar que, "con el cambio de la coparticipación que pretende la administración provincial, Castro tibiamente no defiende los intereses de la ciudad".