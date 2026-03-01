Daniel Passerini culpó a Javier Milei por la crisis y le puso voz cordobesista a la resistencia libertaria

Escasos minutos tomó Daniel Passerini para sentar la tónica de su discurso para la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba . Tan pronto dejó las salutaciones de rigor, en su primera parrafada de corte netamente político, el intendente definió al presidente Javier Milei como el principal responsable de la crisis que atraviesa el país.

“Al igual que la apertura del período anterior, desafortunadamente la Argentina no deja de atravesar una situación muy compleja, producto de la profundización de un programa sólo de ajuste de parte del Gobierno nacional, que no deja de destruir puestos de trabajo, producir el cierre de empresas, fábricas y comercios, socavando el bienestar de las familias. Las decisiones del gobierno nacional impactaron de lleno en la economía y las finanzas de los municipios”, desgranó el exministro provincial.

La elección no responde al azar. La crítica directa al poder central libera de tal carga al gobernador Martín Llaryora , cuyo entorno sopesa cada palabra con remito nacional. En simultáneo, sigue siendo un paraguas que opera como refugio ante las críticas de una oposición que sigue expresando que la realidad se presenta de un modo marcadamente opuesto a las descripciones del alcalde mediterráneo.

En la intersección de ambos ejes, Passerini remarcó (por si fuese necesario), la plena vigencia de una acción mancomunada entre la administración municipal y su par provincial. “En ese contexto, por una fuerte decisión en favor de nuestra gente, las acciones del gobierno provincial y de esta gestión municipal, Córdoba se resiste a esa caída: cuida a su gente y avanza”, remarcó.

Esa resistencia, claro está, marca también un mojón hacia el 2027. La capital no es sólo un terreno clave por peso económico y por cantidad de votantes (40% por ciento del padrón provincial). La capital es el terreno que permitirá al peronismo cordobesista evocar la mala performance de las intendencias encabezadas por quienes hoy se ofrecen como referencias de una oposición que se mira en el espejo libertario: la UCR y el Frente Cívico .

APERTURA DE SESIONES Ciudad de Córdoba El intendente Daniel Passerini abrió su discurso en el Concejo Deliberante con críticas a Milei "Argentina no deja de atravesar situación muy compleja, producto de la profundización de un programa de ajuste de parte del Gobierno… pic.twitter.com/lPdUHwjPUb

Las deudas de Córdoba

“Una sucesión desgraciada de malas gestiones municipales, durante más de 20 años, se empecinaron en destruir y atrasar la ciudad. Con Martín, en sólo seis años, la estamos recuperando, volviendo a ponerla de pie y de cara a la gente”, enlazó el intendente.

Las referencias al pasado también se detuvieron en la deuda externa heredada por el médico generalista. Como es usual, apuntó al momento de su rúbrica, durante la segunda intendencia del radical Ramón Mestre. Nuevamente, omitió la decisión de su antecesor, Llaryora, de posponer su pago, trasladando la responsabilidad a quien era su viceintendente.

passerini pretto sesiones Daniel Passerini, su esposa y Javier Pretto.

“Asumimos el pago de la deuda contraída en 2016 por quienes no están gobernando pero ya se encuentran en campaña para 2027. En mi gestión hemos pagado 100 millones de dólares. Es muy injusto: con esos fondos podríamos haber hecho mucho más para los cordobeses. Pero vamos a honrar los compromisos porque es la única manera de seguir atrayendo inversiones”, subrayó.

De inmediato, en otro tramo duro de su discurso, volvió a apuntar a los antecedentes de los gobiernos opositores. Perfiló, incluso, viejas sombras derivadas de denuncias por corrupción.

“Desde hace tiempo escuchamos a dirigentes que tuvieron responsabilidad directa en gestiones municipales que arruinaron la ciudad y hoy viven en campaña. Invierten su tiempo en hacer videos para redes sociales, mofándose de las desgracias de una ciudad que abandonaron. Pero cuando tuvieron que gobernar dejaron un desastre. Posiblemente invirtieron tiempo para diseñar licitaciones de transporte y recolección de residuos que priorizaron la lógica del negocio para unos pocos. Pagar esa herencia de deudas, recuperar años de atraso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos para resolver el estrago que dejaron”, remarcó.

Los encendidos aplausos de los propios contrastaron con los desplazamientos de las cabezas de la oposición. A tal altura del acto ya no quedaban atisbos de duda: la capital será el principal teatro de operaciones durante 2026.

Anuncios para Córdoba

Además de la faz antagónica, Passerini presentó una serie de ejes de gestión para el año ya en curso. Todas ellas tenderán al cumplimiento del déficit cero, horizonte del que ninguna administración escapa. Ni siquiera aquellas que eligen presentarse como antagónicas al modelo libertario.

En su explicación, aseguró que se trata de un objetivo desprendido del equilibrio fiscal, no de una meta “deshumanizada”. “No gobernamos para una planilla de cálculo ni para un algoritmo, gobernamos para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad”, afirmó.

Entre las promesas, destacan la construcción de un hospital veterinario municipal y la digitalización de todos los trámites que la ciudadanía deba realizar ante el Municipio. A tal fin, ofrecerá la plataforma Mi Docta.

passerini sesiones 2026 Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Junto a ello, dos unidades de terapia intermedia en el Hospital de Urgencias y en el Hospital Infantil, y dos centros de Salud. Un compromiso que presentó como necesario por la creciente demanda en salud pública, consecuencia del corrimiento del estado nacional de tal problemática.

También, como se anticipara ya, aseguró la continuidad de los planes de obra pública que se ejecutan en la ciudad con aporte económico que corre por cuenta (mayoritaria) del gobierno provincial. Bacheo, alumbrado público, cloacas, recuperación de plazas, como puntales.

La sintonía con el Panal quedó expuesta también en anuncios sobre seguridad, con la incorporación de cámaras en espacios públicos. Ello permitiría, también, un control de la proliferación de basurales a cielo abierto, otro punto flaco sobre los que sigue artillando la oposición.

En nombre de Martín Llaryora

Los anuncios fueron aplaudidos por la comitiva que representó al Ejecutivo provincial en la calurosa mañana del domingo. Sentados en primera fila, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; la vicegobernadora Myrian Prunotto. Tres nombres de peso, que suenan -con disímil repercusión- en corrillos preelectorales.

Junto a ellos, Luis Rubio, el vocal más antiguo en el Tribunal Superior de Justicia, y el secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio. Ausente con aviso, en viaje hacia el acto de apertura de sesiones ordinarias del Parlamento nacional, el gobernador Llaryora.

Miguel Siciliano, Myrian Prunotto, Luis Rubio y Juan Pablo Quinteros, en la apertura de sesiones del Concejo Delibrante de Córdoba

Ante los presentes, Passerini también hilvanó cada número de su gestión con necesidades derivadas de aquella retracción del gobierno nacional de obligaciones con los municipios.

Las cifras no conmovieron a la oposición. “Entramos al tercer año de gestión y los problemas que el cordobés enfrenta al abrir la puerta de su casa siguen intactos”, esperó Elisa Caffaratti, presidenta de bloque de la UCR.

“En materia de Transporte Urbano me parece inadmisible que el sistema continúe bajo una "eterna emergencia" con contratos vencidos”, añadió su par, Juan Balastegui. “Que alguno de sus asesores le acerque el plan de metas para que lo lea y no siga mintiendo”, disparó Martín Juez, del Frente Cívico.