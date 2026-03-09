Mercados en alerta por Irán: riesgo país cerca de 600 puntos, bonos en baja y presión en Wall Street

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a sacudir el escenario financiero y a los activos argentinos. Mercados en alerta: el nerviosismo en Wall Street reflejó una jornada marcada por ventas de deuda soberana que llevaron al riesgo país argentino a bordear los 600 puntos, con bajas de bonos y acciones.

En ese contexto, los bonos argentinos en dólares registraron bajas en Nueva York, en línea con la liquidación de deuda de mercados emergentes. Las mayores pérdidas se concentraron en los títulos de tramo largo de la curva, con retrocesos en el Bonar 2041, el Global 2038, el Global 2035 y el Global 2029.

El deterioro de los títulos soberanos empujó al alza el índice que elabora J.P. Morgan . El riesgo país llegó a tocar los 603 puntos básicos durante la rueda y luego se estabilizó cerca de los 593 puntos, lo que implicó un salto de 18 unidades respecto del cierre anterior.

La deuda argentina suele reaccionar con mayor sensibilidad a los cambios en el apetito por riesgo global. En un escenario de tensión geopolítica y salida de capitales de activos emergentes, los inversores se refugian en instrumentos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En paralelo, el mercado accionario mostró una dinámica volátil. El índice S&P Merval operó con pérdidas cercanas al 0,6% y se ubicó en torno a los 2.609.065 puntos, con una tendencia mayormente negativa entre los papeles líderes.

Entre las acciones con mayores bajas se destacaron Ternium, Banco Macro, Central Puerto y Edenor, con retrocesos de hasta el 2,3%. En contraste, algunos papeles lograron sostener subas, como Cresud, Transportadora de Gas del Norte, IRSA y Transener.

Wall Street en rojo y ADR argentinos en baja

El clima negativo también se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. Los ADR mostraron mayoría de caídas encabezadas por Bioceres, Globant, Corporación América y Banco Macro.

Algunas compañías lograron desmarcarse de la tendencia. Entre las subas se ubicaron Cresud, Transportadora Gas del Sur e YPF, impulsadas en parte por la mejora en las cotizaciones de commodities a nivel internacional.

En el plano global, los principales índices de Wall Street registraron bajas moderadas. El S&P 500 retrocedió cerca de 0,5%, el Dow Jones perdió alrededor de 0,4% y el Nasdaq operó con volatilidad, en un mercado condicionado por el aumento de la incertidumbre geopolítica.

Las bolsas asiáticas fueron las más castigadas. El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur retrocedió cerca de 6%. En Europa, los principales índices también registraron pérdidas generalizadas.

Dólar estable en medio de la volatilidad global

En el mercado cambiario local, el dólar mostró un comportamiento más estable que otros activos financieros. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron unos u$s 340 millones y el tipo de cambio mayorista se mantuvo en $1416.

El Banco Central fijó el límite superior de la banda cambiaria en $1621,98, lo que dejó al tipo de cambio oficial cerca de 14,6% por debajo del techo del esquema vigente.

En el segmento minorista, la divisa cerró en $1435, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1865,50. En los mercados financieros, el dólar MEP descendió a $1433,39 y el contado con liquidación cayó a $1477,13.

El mercado informal mostró un movimiento diferente: el dólar blue subió $10 y terminó la jornada en $1425, lo que amplió la brecha con las cotizaciones oficiales.

reservas bcra

El BCRA logró completar 44 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, en búsqueda de fortalecer sus reservas a través de compras diarias de divisas. La entidad monetaria sumó u$s 50 millones y supera los u$s 3000 millones acumulados en lo que va del año.

Petróleo y commodities se recalientan

El conflicto también impactó en los mercados de materias primas. El precio del petróleo registró fuertes oscilaciones tras la escalada militar en la región, con subas iniciales que llevaron al barril por encima de los u$s 100.

El crudo Brent, referencia para Europa, llegó a superar ese umbral antes de moderar la suba y ubicarse cerca de los u$s 99. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, operó alrededor de los u$s 94 tras haber escalado más de 20% en las primeras operaciones de la rueda asiática.

El repunte respondió al temor de los inversores a posibles interrupciones en el suministro global de energía, en particular si la tensión afecta el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio petrolero mundial.

soja argentina Toto Caputo sacará poco provecho de la suba del precio de la soja para juntar divisas.

En paralelo, los commodities agrícolas también mostraron movimientos alcistas. En el mercado internacional, la soja llegó a cotizar en torno a los u$s 440 por tonelada en Chicago, mientras el maíz y el trigo registraron variaciones positivas en un contexto de mayor demanda de cobertura frente a la volatilidad financiera.

La combinación de tensión geopolítica, suba de la energía y mayor cautela de los inversores volvió a colocar a los activos argentinos bajo presión. En ese escenario, la evolución del conflicto en Medio Oriente aparece como uno de los factores que definirán el rumbo de los mercados en las próximas semanas.