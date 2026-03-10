Karina Milei frenó la creación de la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela vuelve al Senado bonaerense

El decreto por el que se crea la nueva Agencia Nacional de Migraciones , que Patricia Bullrich anunció en noviembre pasado cuando todavía era ministra de Seguridad, no será publicado en el Boletín Oficial : Karina Milei frenó su creación y bloqueó todas las designaciones sobre las que se venía trabajando, incluida la de Diego Valenzuela , quien iba a estar al frente del área.

Dos fuentes de primera línea al tanto de las novedades, una de ellas con despacho en la Casa Rosada , confirmaron la novedad a Letra P . "Está todo frenado por decisión de Karina", coincidieron las fuentes del oficialismo.

Según pudo saber este medio, la secretaria general de la Presidencia tomó la decisión para evitar que se acrecentara la interna cada vez más creciente en una agencia que ni siquiera llegó a ver la luz y que opaca “el buen momento” que atraviesa el Gobierno. La otra razón tuvo que ver con el perfil de Valenzuela: en términos personales y políticos no termina de cerrarle a El Jefe.

Las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, hasta nuevo aviso, no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar lo que la administración libertaria entiende que son amenazas transnacionales. Todos los técnicos y dirigentes que participaron de encuentros para lanzar la agencia deberán buscar otro destino.

La hermana del presidente Javier Milei estaba al tanto de las idas y vueltas que rodeaban la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, que ella había habilitado tras el triunfo electoral del año pasado. La titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva , pretendía un diseño sobrio , con poca estructura y sin demasiadas competencias en seguridad nacional, con la idea de que la nueva área y sus funcionarios no le opacaran sus primeros pasos al frente del ministerio.

A contramano, Valenzuela pretendía una agencia que incluyera no sólo un organigrama con peso político propio sino también una nueva Policía de Migraciones, similar a la que tiene el gobierno federal de Estados Unidos con su Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Sobre esto, el dirigente que durante años gobernó el distrito de Tres de Febrero trabajó los últimos meses, acompañado de profesionales en el tema y cuadros técnicos que formarían parte del organigrama.

Las diferencias entre Monteoliva y Valenzuela incomodaron a la hermana del Presidente, pero también contribuyeron a que haya sido Bullrich quien anunció en noviembre de 2025 la noticia.

Como contó Letra P, ciertos movimientos políticos de la actual jefa del bloque libertario en el Senado inquietan a Karina Milei. Pueden contarse desde la agenda que maneja en la cámara alta sin el consentimiento de la Casa Rosada hasta una cierta desconfianza por su proyección electoral 2027.

El perfil de Valenzuela también hizo mella. Si bien Karina Milei valora su conocimiento sobre la agenda municipalista, al igual que su alineamiento irrestricto a las ideas libertarias, no se siente del todo cómoda con su alto perfil y cercanía con el Presidente. Por esa razón, le hizo saber a fines de enero que cualquier sobreexposición de amistad con el Presidente no es un valor político sino todo lo contrario.

Diego Valenzuela asumirá su banca en el Senado bonaerense

Con la decisión de la principal funcionaria de Balcarce 50, Valenzuela regresará al Senado de la provincia de Buenos Aires, lugar en el que juró como representante de la Primera sección electoral el nueve de diciembre y, en ese mismo acto, pidió licencia con la idea de ser llamado para asumir al frente del área de migraciones. Como eso ahora no sucederá, Valenzuela se sentará en su banca en las próximas sesiones legislativas.

Diego Valenzuela.

Una vez en la Legislatura bonaerense, el dirigente amigo del jefe de Estado tiene previsto retomar la construcción política y electoral en los 135 distritos que tiene la provincia, siempre dentro del ecosistema violeta que conduce Sebastián Pareja. Ya le hizo saber a su equipo que se dedicará 100% a la agenda provincial.

Valenzuela, dirigente que construyó su carrera política en el PRO y fue uno de los primeros en saltar hacia La Libertad Avanza, quiere meterse en la pelea por la sucesión de Axel Kicillof. Tiene un camino cuesta arriba: corren con ventaja Diego Santilli, dirigente que sigue perteneciendo al PRO pero se puso la camiseta amarilla; y Sebastián Pareja, el armador bonaerense y favorito de El Jefe.