Tensión en Jujuy por una sublevación policial en medio de las paritarias con el gobierno de Carlos Sadir

La provincia de Jujuy vivió una jornada de fuerte tensión institucional este lunes por la noche a raíz de un levantamiento policial que llevó a un grupo de uniformados hasta la Casa de Gobierno . La tensión no estalló por un cordón de infantería que resistió el avance de los amotinados.

El Ejecutivo jujeño acusó de “vándalos” a los policías sublevados, aunque en la mañana de este martes intentaba reencauzar el diálogo.

Con el gobernador Carlos Sadir de gira con el presidente Javier Milei en Estados Unidos , el conflicto estalló en medio de las paritarias que tienen a toda la planta estatal en alerta y tras un anuncio impreciso de un supuesto acuerdo salarial que generó rechazo entre efectivos activos, retirados y personal penitenciario.

La manifestación comenzó durante la tarde del lunes en plaza Belgrano, cuando numerosos integrantes de las fuerzas de seguridad se concentraron para exigir explicaciones sobre el entendimiento anunciado durante la mañana por funcionarios provinciales y algunos representantes del sector.

La semana inició en Jujuy con una reunión de la que participaron el ministro de Hacienda, Federico Cardozo ; el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte ; y el director de Trabajo, Carlos Coronel . También participaron referentes del sector, entre ellos Gonzalo Camino , representante del personal del Servicio Penitenciario, y Orlando Subia , de los retirados.

Según trascendió, muchos efectivos cuestionaron la representatividad de algunos participantes. Entre los apuntados estuvo el exdiputado y exintendente peronista de Caimancito, el policía retirado Pedro Torres, cuya presencia generó malestar entre manifestantes que aseguraron que no integraba la comisión que venía negociando.

Se anunciaron avances y un principio de acuerdo que nunca quedó del todo claro para los manifestantes que, exigiendo alguna respuesta, empujaron la protesta que se tensionó al caer la tarde. Como ya sucedió en Santa Fe y en Río Negro, marchas y acampes empujados por familiares y retirados de la fuerza venían replicándose en la provincia.

En medio de una paritaria que algunos gremios estatales definen como "inexistente", días atrás el gobierno provincial había firmado dos resoluciones que otorgaban incrementos salariales por encima del 35% a determinados sectores de las fuerzas por funciones especiales y responsabilidades específicas.

Eso no ayudó al clima general. Los manifestantes apuntaron directamente al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y a su par de Hacienda, Cardozo. La exigencia que podría empezar a canalizarse a través de nuevas reuniones a lo largo del martes es un aumento general no menor al 50%.

Tensión frente a la Casa de Gobierno

La protesta del lunes creció en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Hubo quema de gomas, bombas de estruendo y momentos de tensión con efectivos de Infantería, que custodiaban el edificio gubernamental.

Los manifestantes exigieron una reunión con funcionarios para conocer los detalles del supuesto consenso salarial. Según trascendió, la propuesta oficial incluyó un aumento del 30% en tres cuotas y un bono especial del 2% por el Día del Trabajador. Nada se informó oficialmente.

El ofrecimiento también habría contemplado que el incremento impactara en el aguinaldo de junio. No obstante, muchos efectivos reclamaron precisiones y señalaron que la propuesta debía analizarse con el resto de los sectores de la administración pública.

El comunicado del gobierno de Carlos Sadir

Mientras el conflicto escalaba, el gobierno provincial difundió un comunicado en el que pidió calma y defendió la continuidad del diálogo con representantes del personal de seguridad activo y retirado.

La forma fue, al menos, extraña. El mensaje oficial sostuvo que “un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar la provincia”. “Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia”, señala el texto.

Por lo bajo, en Jujuy empiezan a sobrevolar los fantasmas de la interna en la UCR. Mientras intenta reencauzar la situación, el gobierno provincial no descarta que sectores de la oposición, especialmente relacionados con La Libertad Avanza, estén azuzando a las bases policiales.