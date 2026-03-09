LETRA P EN EXPOAGRO

Expoagro: con precios en máximos, el campo mostrará hasta qué punto invierte para apoyar la economía de Milei

Empresas, bancos y dirigentes se reúnen en San Nicolás. Infraestructura rural, impuestos, logística y comercio exterior, en el centro del debate sectorial.

Letra P | Luis Alberto Ciucci
Por Luis Alberto Ciucci
Con precios en máximos, el campo mostrará hasta qué punto invierte para apoyar la economía de Milei &nbsp;&nbsp; &nbsp;

Con precios en máximos, el campo mostrará hasta qué punto invierte para apoyar la economía de Milei

  

 

SAN NICOLÁS (Enviado) Expoagro 2026 volverá a convertir a esta ciudad bonaerense en el principal punto de encuentro del campo, la política y el sistema financiero. En un año decisivo para la economía, la megamuestra del agro buscará exhibir su peso productivo y marcar prioridades en la agenda pública, con impacto directo en la gestión de Javier Milei.

Notas Relacionadas
Otros tiempos: Marcos Pereda, Nicolás Pino y la interna en la entidad gremial del campo. 
La succession gaucha

Sociedad Rural: la interna entre Pino y Pereda por el trono del campo se profundiza

Por  Francisco Aristi

La Capital de los Agronegocios se prepara para reunir a los principales actores del sector productivo, dirigentes políticos y entidades financieras en una muestra que apunta a consolidar al agro como uno de los motores de la economía argentina. Con foco en tecnología, financiamiento e inserción internacional, la feria buscará reforzar el vínculo entre la producción y la agenda pública.

La nueva edición llega con una agenda ampliada que busca reflejar los cambios que atraviesa el sector agroindustrial y el rol central que tiene en la generación de divisas para el país.

“Expoagro es mucho más que una exposición de maquinaria: es un ámbito en el que se discute el rumbo productivo del país y el papel que tiene el sector en ese proceso”, explicó Eliana Esnaola, del departamento de Comunicación de la muestra.

Tecnología e innovación como eje del crecimiento

Uno de los pilares de la edición aniversario será la innovación tecnológica aplicada a la producción agroindustrial. Empresas nacionales e internacionales presentarán avances en agricultura de precisión, biotecnología, maquinaria de última generación y herramientas digitales para la gestión productiva.

expoagro tecnología campo
Tecnología e innovación como eje del crecimiento del campo

Tecnología e innovación como eje del crecimiento del campo

El objetivo es mostrar cómo la incorporación de tecnología permite aumentar la productividad, mejorar la eficiencia en el uso de insumos y fortalecer la competitividad de las exportaciones agroindustriales.

En ese sentido, los organizadores remarcan que el sector agropecuario argentino atraviesa un proceso de transformación que combina conocimiento, innovación y escala productiva.

Financiamiento y negocios para el productor

Otro de los ejes principales será el acceso al financiamiento. Durante la exposición participarán bancos públicos y privados, entidades financieras y empresas que ofrecerán líneas de crédito y herramientas para la inversión productiva.

expoagro Banco Provincia
Banco Provincia busca cosechar fuerte en Expoagro

Banco Provincia busca cosechar fuerte en Expoagro

Las rondas de negocios y los acuerdos comerciales forman parte del corazón de la muestra, ya que permiten vincular a productores, empresas de maquinaria, proveedores de insumos y compradores internacionales.

Según destacaron desde la organización, uno de los objetivos es facilitar el acceso a instrumentos financieros que permitan sostener la inversión en tecnología y capital de trabajo.

El campo y la política, en el centro del debate

Como ocurre cada año, la exposición será también un espacio de fuerte presencia política. Gobernadores, legisladores, intendentes y funcionarios nacionales participarán de la agenda institucional del evento.

La feria se consolidó en los últimos años como un escenario clave para discutir temas como infraestructura rural, presión impositiva, exportaciones, logística y estabilidad macroeconómica.

“Queremos que Expoagro sea un espacio de diálogo entre el sector público y el privado para construir políticas que impulsen el desarrollo agroindustrial”, señalaron desde la organización.

Proyección internacional y generación de divisas

La megamuestra buscará además reforzar su perfil internacional. Se espera la presencia de delegaciones empresarias y comerciales interesadas en ampliar los vínculos con el complejo agroindustrial argentino.

El objetivo es consolidar a la exposición como una plataforma para promover exportaciones, atraer inversiones y mostrar el potencial productivo del país.

En un contexto en el que el agro sigue siendo el principal generador de divisas de la economía argentina, la expectativa es que la edición 2026 vuelva a posicionarse como un termómetro político y económico del sector.

El termómetro político de la muestra

Durante los cuatro días de exposición se espera la presencia de distintas figuras del ámbito político. Entre ellas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participa este lunes de la tradicional cena de expositores en el Hotel Colonial de San Nicolás. Al cierre de esta edición, no estaba confirmada su presencia en el acto de apertura de la muestra.

La feria volverá así a funcionar como un escenario para medir el humor del productor y las expectativas del sector frente a un año atravesado por definiciones económicas y políticas.

Temas
Notas Relacionadas
Banco Provincia busca cosechar fuerte en Expoagro
Empresas & Negocios

Banco Provincia buscará cosechar en Expoagro: financiamiento al campo y beneficios exclusivos

Créditos en pesos y dólares. Tasas preferenciales. Promociones y descuentos con Cuenta DNI para atraer inversiones del agro bonaerense.
Grupo Galicia y Belat junto al campo
Empresas & Negocios

Grupo Galicia y Belat apuestan al campo: financiarán proyectos de ganadería regenerativa

Será mediante un fideicomiso específico. Criterios de triple impacto. Alianza con Naranja X. Apoyo a las economías rurales argentinas. Restauración de suelos.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei amplía su agenda internacional: viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid.
NO PARA DE SUMAR MILLAS

Milei amplía su agenda internacional: viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid

Por  Pablo Lapuente
Teherán no tiene tregua bajo el fuego de Estados Unidos e Israel (foto: Atta Kenare/AFP/Getty Images).  
LA QUINTA PATA

Trump, Irán y el riesgo de otra guerra inconclusa

Por  Marcelo Falak
Oscar Centeno y un fragmento de los cuadernos k. 
LETRA PEPE

Cuadernos K: empresarios bombardean el juicio con denuncias de aprietes

Por  Gabriela Pepe
Abad-Lousteau
NOVENA SECCIÓN

Quinta a fondo

Por  Juan Rubinacci