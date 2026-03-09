Expoagro: con precios en máximos, el campo mostrará hasta qué punto invierte para apoyar la economía de Milei

Con precios en máximos, el campo mostrará hasta qué punto invierte para apoyar la economía de Milei

SAN NICOLÁS (Enviado) Expoagro 2026 volverá a convertir a esta ciudad bonaerense en el principal punto de encuentro del campo , la política y el sistema financiero. En un año decisivo para la economía , la megamuestra del agro buscará exhibir su peso productivo y marcar prioridades en la agenda pública, con impacto directo en la gestión de Javier Milei .

La Capital de los Agronegocios se prepara para reunir a los principales actores del sector productivo, dirigentes políticos y entidades financieras en una muestra que apunta a consolidar al agro como uno de los motores de la economía argentina. Con foco en tecnología, financiamiento e inserción internacional, la feria buscará reforzar el vínculo entre la producción y la agenda pública.

La nueva edición llega con una agenda ampliada que busca reflejar los cambios que atraviesa el sector agroindustrial y el rol central que tiene en la generación de divisas para el país.

Fuentes de la organización señalaron que la exposición no sólo exhibirá maquinaria y tecnología, sino que también funcionará como un espacio de debate sobre el futuro de la producción y su impacto en la economía nacional .

“Expoagro es mucho más que una exposición de maquinaria: es un ámbito en el que se discute el rumbo productivo del país y el papel que tiene el sector en ese proceso”, explicó Eliana Esnaola , del departamento de Comunicación de la muestra.

Tecnología e innovación como eje del crecimiento

Uno de los pilares de la edición aniversario será la innovación tecnológica aplicada a la producción agroindustrial. Empresas nacionales e internacionales presentarán avances en agricultura de precisión, biotecnología, maquinaria de última generación y herramientas digitales para la gestión productiva.

El objetivo es mostrar cómo la incorporación de tecnología permite aumentar la productividad, mejorar la eficiencia en el uso de insumos y fortalecer la competitividad de las exportaciones agroindustriales.

En ese sentido, los organizadores remarcan que el sector agropecuario argentino atraviesa un proceso de transformación que combina conocimiento, innovación y escala productiva.

Financiamiento y negocios para el productor

Otro de los ejes principales será el acceso al financiamiento. Durante la exposición participarán bancos públicos y privados, entidades financieras y empresas que ofrecerán líneas de crédito y herramientas para la inversión productiva.

Las rondas de negocios y los acuerdos comerciales forman parte del corazón de la muestra, ya que permiten vincular a productores, empresas de maquinaria, proveedores de insumos y compradores internacionales.

Según destacaron desde la organización, uno de los objetivos es facilitar el acceso a instrumentos financieros que permitan sostener la inversión en tecnología y capital de trabajo.

El campo y la política, en el centro del debate

Como ocurre cada año, la exposición será también un espacio de fuerte presencia política. Gobernadores, legisladores, intendentes y funcionarios nacionales participarán de la agenda institucional del evento.

La feria se consolidó en los últimos años como un escenario clave para discutir temas como infraestructura rural, presión impositiva, exportaciones, logística y estabilidad macroeconómica.

“Queremos que Expoagro sea un espacio de diálogo entre el sector público y el privado para construir políticas que impulsen el desarrollo agroindustrial”, señalaron desde la organización.

Proyección internacional y generación de divisas

La megamuestra buscará además reforzar su perfil internacional. Se espera la presencia de delegaciones empresarias y comerciales interesadas en ampliar los vínculos con el complejo agroindustrial argentino.

El objetivo es consolidar a la exposición como una plataforma para promover exportaciones, atraer inversiones y mostrar el potencial productivo del país.

En un contexto en el que el agro sigue siendo el principal generador de divisas de la economía argentina, la expectativa es que la edición 2026 vuelva a posicionarse como un termómetro político y económico del sector.

El termómetro político de la muestra

Durante los cuatro días de exposición se espera la presencia de distintas figuras del ámbito político. Entre ellas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participa este lunes de la tradicional cena de expositores en el Hotel Colonial de San Nicolás. Al cierre de esta edición, no estaba confirmada su presencia en el acto de apertura de la muestra.

La feria volverá así a funcionar como un escenario para medir el humor del productor y las expectativas del sector frente a un año atravesado por definiciones económicas y políticas.