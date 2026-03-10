Perdió Mauricio Macri: Agost Carreño y Rodríguez Machado se quedaron con la lapicera del PRO de Córdoba

La interna del PRO de Córdoba terminó sin competencia y con la derrota de escritorio de Mauricio Macri . La junta electoral del partido proclamó la lista encabezada por el exintendente de Oliva , Oscar Tamis , patrocinada por el legislador provincial Oscar Agost Carreño y la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado .

Según consta en el acta firmada por la junta electoral, al cierre del plazo de presentación, previsto para la medianoche de este lunes, se inscribieron tres listas que debían medirse en la interna del 29 de marzo.

Sin embargo, sólo una –“Córdoba amarilla”- superó el proceso de revisión de avales y documentación, por lo que quedó proclamada para conducir el partido, pese a las reiteradas maniobras de bloqueo de Macri, titular partidario a nivel nacional.

Las listas “PRO originario”, encabezada por la línea que impulsaba el viceintendente de Córdoba, el cordobesista Javier Pretto , y “Somos PRO”, fomentada por integrantes que responden a la ultramacrista Soher El Sukaria , fueron observadas y finalmente invalidadas, lo que dejó el proceso sin competencia real.

Si bien Pretto fue expulsado del espacio por saltar a las filas del Partido Cordobés de Martín Llaryora , logró reunir detrás de la candidatura del empresario Agustín de la Reta a la línea fundadora de espacio, como Pedro Dellarossa , Yanina Vargas , Laura Sprovieri y el apoyo del exárbitro internacional Héctor Baldassi . Como la nómina de afines a la concejala amarilla no cumplió con los requisitos como presentación de avales, paridad de género, entre otros, quedó afuera.

Acta junta electoral presentación lista Oscar Agost Carreño le ganó la pulseada a Mauricio Macri en Córdoba

En las internas partidarias, estos rechazos suelen ser discutidos judicialmente, porque la oposición suele argumentar que se trata de impugnaciones administrativas usadas para bloquear rivales. En el sector ganador afirman que convalidaron la interna al presentar la lista. Lo cierto es que El Sukaria desconoce esa boleta como propia, aunque sí reconoce que es gente afín a su línea interna.

"No nos vamos a permitir que nuestro partido se venda por un puñado de cargos al cordobesismo o a los libertarios. La perlita es un acta de la junta electoral diciendo que la mesa ejecutiva del partido no tiene incumbencia en el distrito Córdoba", rezongaban este martes a la mañana temprano.

Si hay interna, sujeto a validación de la Junta, será en algunos puntos del mapa. Los departamentos que estarían en condiciones de competir son 11: Calamuchita, Colón, Río Segundo, Ischilín, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Santa María, Unión, Río Cuarto y Río Primero.

Una alianza de opuestos contra Mauricio Macri

El armado que terminó proclamado ratifica la sociedad histórica entre Agost Carreño y Rodríguez Machado. El sobrino y la exfuncionaria municipal del ucedeísta Germán Kammerath se unieron para bloquear la avanzada de El Sukaria, la enemiga interna que tienen en común.

Es probable que la necesidad de dejar a Macri fuera de la rosca del distrito los una más que las rivalidades domésticas. Hasta el punto que Agost Carreño y Rodríguez Machado están parados en veredas totalmente distintas.

La diputada que responde a Patricia Bullrich integra la escudería de Javier Milei desde la campaña electoral del año pasado, que le permitió renovar la banca que ganó por el PRO, dentro de Juntos por el Cambio en 2021. Rodríguez Machado dice a los suyos que el PRO no se entrega a LLA y para proteger esa postura arregló con el entonces diputado que le dio más de un dolor de cabeza a Karina Milei, la verdadera dueña del circo.

Otros tiempos en el PRO Córdoba: Rodríguez Machado, Santos, El Sukaria y Agost Carreño.jpg Otros tiempos en el PRO Córdoba: Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos, Soher El Sukaria y Oscar Agost Carreño.

Cabe recordar que Agost Carreño lideró en la Cámara de Diputados la investigación por la causa $Libra. Viajó a Estados Unidos para recabar información que ayudara a probar la participación del Presidente y su hermana en la criptoestafa.

Ambos, integran la asamblea partidaria que estará a cargo de definir el esquema de alianzas en 2027. ¿Se unirán a la tropa libertaria en 2027 como propondrá Rodríguez Machado? ¿Apoyarán a Marcos Galperin, como imagina Mauricio Macri y convalida el santafesino Maximiliano Pullaro en Provincias Unidas, esquema que tuvo como fase embrionaria a Encuentro Federal que integró Carreño? Pan para hoy, hambre para mañana.

La lista completa de autoridades del PRO de Córdoba

Presidente: Oscar Tamis

Vicepresidente 1°: Herman Kutnizky

Vicepresidente 2°: Ignacio Sala

Vicepresidente 3°: Mariam Monguzzi

Secretaria general: María Lucrecia Bustos

Tesorero: Diego Surroca

Protesorero: Flavio Zanitti

Secretario de actas: Cynthia Armando

Vocal titular: Sebastián Bossa

Asamblea: Oscar Agost Carreño, Sol Pérez, Carlos González, Laura Rodríguez Machado, entre otros.

Presidente de la Juventud: Ivo Foguet Passer

Presidente del PRO Capital: Enrique Lehner