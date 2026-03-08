El Gobierno cargó contra el kirchnerismo y calificó de "estafa" y "saqueo" al feminismo institucional

Live Blog Post

En el 8M, el Gobierno cargó contra el kirchnerismo y calificó de “estafa” al feminismo institucional

El gobierno de Javier Milei publicó un video por el Día Internacional de la Mujer y cargó contra el kirchnerismo, al calificar como “una estafa millonaria” el feminismo institucional. La pieza audiovisual de 1.12 es una secuencia de afirmaciones que cuestiona a las gestiones peronistas y a la militancia feminista.

El video fue publicado por la cuenta Casa Rosada, en donde el Gobierno sostiene que “una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política”. Y que el nacimiento del ministerio de la Mujer fue “el comienzo del saqueo” y “una estafa millonaria”, mientras “funcionarios de alto rango no daban el ejemplo”. Hubo lugar para el plano económico, cuando sostiene que mientras esa estructura funcionaba “la inflación castigaba, la agenda de género y el relato crecían pero las soluciones nunca llegaban”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2030644708335378815?s=20&partner=&hide_thread=false Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó.



Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026

Así, la publicación afirma que desde que asumió Milei, hay “ igualdad ante la ley y déficit cero” y que “el verdadero homenaje a las mujeres es construir” un lugar “donde cada argentina pueda vivir segura y en libertad gracias a su propio esfuerzo”.