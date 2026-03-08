El Gobierno cargó contra el kirchnerismo y calificó de "estafa" y "saqueo" al feminismo institucional

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario. Además, todos los debates por la Ley de Glaciares y la rosca parlamentaria.
En el 8M, el Gobierno cargó contra el kirchnerismo y calificó de “estafa” al feminismo institucional
El gobierno de Javier Milei publicó un video por el Día Internacional de la Mujer y cargó contra el kirchnerismo, al calificar como “una estafa millonaria” el feminismo institucional. La pieza audiovisual de 1.12 es una secuencia de afirmaciones que cuestiona a las gestiones peronistas y a la militancia feminista.
El video fue publicado por la cuenta Casa Rosada, en donde el Gobierno sostiene que “una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política”. Y que el nacimiento del ministerio de la Mujer fue “el comienzo del saqueo” y “una estafa millonaria”, mientras “funcionarios de alto rango no daban el ejemplo”. Hubo lugar para el plano económico, cuando sostiene que mientras esa estructura funcionaba “la inflación castigaba, la agenda de género y el relato crecían pero las soluciones nunca llegaban”.
Así, la publicación afirma que desde que asumió Milei, hay “ igualdad ante la ley y déficit cero” y que “el verdadero homenaje a las mujeres es construir” un lugar “donde cada argentina pueda vivir segura y en libertad gracias a su propio esfuerzo”.