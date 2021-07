Sorpresa en Mendoza, coach para un candidato novel y el silencio de Vidal

A punto de ser padre, el precandidato a legislador por Republicanos Unidos Roberto García Moritán se ríe cuando lo mencionan como "el marido de". Quien salió en su nombre a criticar las reiteradas menciones según el estado civil del empresario gastronómico y economista fue Yamil Santoro, que se bajó al quinto lugar en la misma lista del partido que encabeza Ricardo López Murphy. El dirigente libertario se ha transformado casi en un coach de García Moritán. Esta semana tuvo mucho trabajo después de que el precandidato tapara la polémica como consorte de Carolina Pampita Ardohain con su pronóstico sobre el futuro del dólar. "No tengo ninguna duda", respondió cuando le preguntaron sobre la suba de la divisa, y luego agregó: "No quiero ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar".

Los libertarios que acordaron con el exministro de Fernando De la Rúa enfrentar a María Eugenia Vidal en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad no quieren quedar mal. "Fue una hipérbole", intentó explicar Santoro en su paso por el programa Fuego Amigo de Canal 9. Desde hace unos cuatro años, García Moritán coquetea con el partido del joven libertario (ex Mejorar) y ahora es la apuesta más fuerte de Republicanos Unidos en la capital. Para eso, creen que se necesitan dos cosas. La primera es despegarlo de la imagen de su esposa y construir un perfil más político que farandulesco.

En segundo lugar, prefieren evitar "errores" en la comunicación. Ya este mismo lunes se sentaron Santoro y García Moritán en una oficina de Honduras y Armenia para ajustar el discurso. Con la idea de consolidarse en la interna de JxC, otros consultores planean el entrenamiento para el resto de los integrantes de las listas para la Cámara de Diputados y para la Legislatura porteña para evitar mensajes caóticos y unificar el discurso de una lista tan heterogénea. No alcanza con buenos tuits.

Cornejo, Cobos y Marley

En Mendoza, el gobernador y sus antecesores se pusieron de acuerdo. Como en la provincia no hay reelección, cada uno le suma una pata a Juntos por el Cambio y, tras varias idas y vueltas, todo parece indicar que la alianza tendrá a todos los sectores internos encolumnados, con preponderancia radical. Omar de Marchi, autoridad en Diputados y líder del PRO local, no quería ceder lugares expectantes. Tal vez la habilidad de la peronista Anabel Fernández Sagasti, que acordó con el diputado José Luis Ramón, su otrora adversario, también empujó a la unidad en Cambia Mendoza. No obstante, quedó un malestar entre el partido Demócrata y dirigentes de la Coalición Cívica. En voz baja, se rumorea que el diputado, exgobernador y jefe de la UCR nacional Alfredo Cornejo liderará la lista de candidatos a senadores acompañado por la ministra de Cultura, Mariana Juri, que responde al actual gobernador Rodolfo Suárez. Para Diputados, encabezaría el exgobernador y exvicepresidente Julio Cobos, el segundo lugar sería para el espacio de Suárez y el tercero para el PRO. Si se repiten anteriores resultados, tres de las cinco bancas en juego quedarían para el oficialismo provincial, en tanto la suma Sagasti-Ramón evitaría divisiones en el reparto de las restantes bancas de la oposición mendocina.

El que sumó un aliado inesperado fue Cobos, quien días atrás recibió la visita de Marley. El senador fue entrevistado en la Legislatura por el conductor de La Voz, el éxito televisivo de esta temporada, gracias a la gentileza de su amigo el vicegobernador Mario Abed. Marley viajó a la tierra del sol y del buen vino para un programa especial que se emitirá en la señal Paramount. El tema no le es ajeno: la gestación por sustitución. Cobos justamente presentó un proyecto de ley en el Congreso para que esta práctica médica se incluya en el Plan Médico Obligatorio y se legislen los derechos de todas las partes. La visita tuvo alto impacto local. En complicidad con el entrevistador, Cobos y su esposa Natalia Obón le presentaron a su bebé, una niña a la que llevaron totalmente vestida de celeste. Mirko, el hijo de Marley, recibió un camión artesanal como regalo del vicegobernador, quien contó que lo fabricó un artesano que sigue trabajando a los 90 años.

Después del sobreseimiento a los imputados en la causa Qunita y a pesar del receso parlamentario, un senador leal a Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley que la reivindica y también al ahora ministro bonaerense Daniel Gollán. Envalentonado por el fallo judicial a favor de la gestión kirchnerista, el rionegrino Martín Doñate apuesta a que el Plan Qunita se formalice y se convierta en un beneficio amparado por ley, como lo es la Asignación Universal por Hijo. Doñate no es un recién llegado al tema. En 2016 presentó una cautelar en la Justicia con la que logró frenar la destrucción de los kits a partir de la denuncia, ahora desestimada, de Graciela Ocaña. Un año después, reclamó que los kits que se guardaban en un galpón fueran entregados para distribuir en su provincia, Río Negro. No lo logró. Mientras cierra listas, ya sin Miguel Pichetto en el distrito tras su mudanza al territorio bonaerense y al macrismo, el oriundo de Beltrán presentó la iniciativa este lunes para retomar el programa nacional de distribución de insumos y recursos para los primeros meses de vida.

En la previa del cierre de listas, María Eugenia Vidal guarda silencio. Como contó Letra P, esta es la semana del lanzamiento de Diego Santilli en La Plata y la mudada dama esperará hasta la siguiente semana para volver a dar entrevistas. Estos días se arman los equipos de campaña que lideran Fernando Straface, Emmanuel Ferrario, Federico Salvai y Federico Suárez. Como se verá, el team mixto lo lidera un larretista pero lo secundan tres hombres que responden a la exgobernadora.

Juntos a la par. Jorge Macri y Santilli, dos manes amarillos listos para las PASO.

Mientras tanto, siguen las charlas para llegar a un acuerdo con Gustavo Posse, en el intento de que el mandamás de Vicente López baje su lista. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se puso al hombro al PRO bonaerense, tras varios asados, desayunos y cafés con Jorge Macri y otros referentes locales. Ya se acordó el reglamento y los pisos electorales para las PASO en las ocho secciones electorales y en todos los distritos. Para coronar la concordia amarilla, Santilli y Jorge Macri escenificaron el acuerdo alcanzado días atrás este martes con varias fotos y el hashtag #EsJuntos, acordes a la celebración del Día del Amigo.