Córdoba: la pesca de intendentes de Gabriel Bornoroni hace crujir el armado libertario en el interior

Gabriel Bornoroni abre las puertas del partido de Karina Milei en Córdoba para potenciar el espacio de cara al 2027.

Mientras que el jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni , intenta consolidar el armado territorial de La Libertad Avanza en Córdoba , en el interior provincial empiezan a aparecer grietas que ponen en tensión la estrategia de alianzas del espacio que quiere la reelección de Javier Milei .

Alejamientos de dirigentes en el departamento San Justo y malestar en Punilla ante posibles acuerdos con otros sectores políticos muestran que la construcción libertaria no avanza sin resistencias. En varias localidades, referentes que militaron el proyecto desde 2023 cuestionan la conducción y advierten sobre prácticas que se alejarían de los principios originales del espacio.

En el departamento Colón, el intendente de Jesús María , Federico Zárate , formalizó su salida de la UCR para sumarse al espacio violeta, un movimiento que se anticipaba desde que su mentor político, el diputado Luis Picat , selló su propio acuerdo con LLA. Bornoroni celebró el desembarco y buscó mostrar volumen político.

“La Libertad Avanza Córdoba se consolida como una fuerza capaz de impulsar la renovación en la provincia”, sostuvo. También remarcó que las puertas siguen abiertas para los cordobeses “de bien” que quieran sumarse al proyecto. Parece que las resistencias internas crecen a la par de las figuras recién llegadas.

La semana pasada, dirigentes que integraban La Libertad Avanza en Porteña, localidad del departamento San Justo con más de seis mil habitantes, anunciaron su alejamiento del espacio al sentirse incómodos con las decisiones de la conducción provincial y departamental.

En un comunicado recordaron que comenzaron a trabajar en el armado libertario en noviembre de 2023, participando en campañas de afiliación, fiscalización electoral y diversas actividades políticas que realizaron de manera voluntaria y con recursos propios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2028619594265420271&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO FEDERICO ZARATE A LA LIBERTAD AVANZA CÓRDOBA



Tu experiencia de gobierno frente a la Municipalidad de Jesús María es invaluable para la construcción del cambio que necesita Córdoba. Me alegra muchísimo contar con vos.



La Libertad Avanza Córdoba se consolida como una… pic.twitter.com/Mk0nBqfkDD — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) March 2, 2026

Sin embargo, señalaron que se encontraron con personas “acostumbradas a las prácticas de la vieja política”, tanto dentro como fuera del espacio, y cuestionaron la forma de trabajo que se intenta imponer desde la conducción departamental. Esa fue la razón principal para dar un paso al costado.

El caso no es aislado. En septiembre del año pasado, cuando faltaban poco más de dos meses para las elecciones legislativas de octubre de 2025, referentes de Arroyito y Las Varillas también abandonaron el armado libertario en San Justo y apuntaron contra el manejo político interno.

Problemas en las sierras de Córdoba

Las tensiones también se sienten en el departamento Punilla. Allí genera ruido la posibilidad de que Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz, evalúe un salto hacia La Libertad Avanza.

Algunos dirigentes leen señales en su discurso de apertura de sesiones legislativas de febrero, donde endureció el tono contra el kirchnerismo. También mencionan el rediseño de la estética de su gestión, con un logo que en el mundillo político ya comparan con el del propio Milei.

Según trascendidos, Avilés aspira a integrar una fórmula provincial junto a Bornoroni o a ocupar un lugar expectante en una eventual lista para Diputados.

esteban avilés turismo carlos paz.jpg ¿Se suma? Esteban Avilés estaría coqueteando con La Libertad Avanza.

Desde el espacio libertario local, Gustavo Villalba sostuvo que lo único formalizado hasta ahora es una alianza con el Frente Cívico, con quien mantienen “muy buena relación”, y descartó alejamientos recientes dentro de la estructura.

Sin embargo, también hay desencantados. Uno de ellos es Jacinto D’Angelo, un jubilado que asegura haber sido de los primeros en militar a Milei antes de su llegada a la Presidencia.

“En 2023 ploteé mi camioneta con el mensaje ‘Javier Milei presidente’”, relató. Fue fiscal general en la última elección presidencial, pero luego se distanció de referentes locales como Villalba y Eduardo Agüero, actual titular de la delegación de Anses. En 2025 se retiró del espacio y compitió por la Defensoría del Pueblo con el sello del Partido Demócrata.

“No concuerdo con los referentes. No tienen ideales liberales y son un problema”, afirmó, aunque aclaró que mantiene coincidencias con las ideas del Presidente.

Las razones del pataleo al alfil de Karina Milei

¿Qué reclaman algunos armadores del interior? Básicamente, que se respeten las consignas originales con las que el espacio llegó al poder. La posibilidad de acuerdos con sectores de la UCR o del juecismo genera rechazo entre quienes consideran que el objetivo debía ser confrontar con la política tradicional y no integrarla.

En localidades pequeñas apuntan contra dirigentes como Rodrigo de Loredo o Luis Juez, pero también contra intendentes que buscan sostener protagonismo después de 2027. Muchos no podrán ser reelegidos y necesitan acuerdos que les permitan enfrentar al peronismo con mayores chances.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2032975797057892817&partner=&hide_thread=false Empezamos el camino para darle una alternativa de gobierno a Córdoba y terminar con 30 años de peronismo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. pic.twitter.com/pSaPUqUHCh — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 15, 2026

En San Justo, sin embargo, Bornoroni logró sumar volumen con rapidez. A comienzos de año incorporó a seis autoridades municipales provenientes del PRO y la UCR, en uno de los bastiones políticos del gobernador Martín Llaryora.

La postura de La Libertad Avanza

Fuentes cercanas a la conducción libertaria señalaron que el alejamiento de dirigentes en Porteña responde, en gran medida, a la incomodidad que generan las negociaciones para construir alianzas locales.

“La línea es abrir la puerta y armar acuerdos entre quienes pensamos parecido. El objetivo es que en cada localidad La Libertad Avanza presente el mejor candidato. Eso no siempre gusta, pero se prioriza el proyecto por sobre las personas”, explicó uno de los responsables del armado departamental.

Desde el espacio del presidente Milei aseguran que en el 90% de las localidades del este cordobés ya existen alianzas, algunas visibles y otras en proceso.

En ese tablero, las fugas y los nuevos pases conviven como parte de una misma disputa: ordenar la tropa libertaria en el interior será tan decisivo como sumar dirigentes de peso si el espacio pretende disputar el poder provincial en 2027.