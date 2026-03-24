DISCUSIÓN 2027

Axel Kicillof y Máximo Kirchner convirtieron el aniversario del golpe en escenario de su ruptura sin tregua

No los unió ni el Nunca Más: marcharon divididos por tercera vez. El gobernador hizo un acto de campaña con las Madres; La Cámpora pasó a saludar a CFK.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof sale de la sede de Madres para ir a la Plaza de Mayo.

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Juan Rezzano
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A las tres de la tarde, mientras a la Plaza de Mayo llegaban multitudes, la imagen de los dos sectores era gráfica: a 15 cuadras de distancia, el gobernador bonaerense subía al camión de las Madres de Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen, mientras la columna de La Cámpora se detenía en San José 1111 para saludar a Cristina Fernández de Kirchner en su balcón.

Peronismo dividido

Desde temprano, la sede de Madres de Plaza de Mayo, en la avenida Hipólito Yrigoyen, fue el epicentro del kicillofismo. Banderas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), agrupaciones aliadas, figuras del gabinete bonaerense e intendentes se agruparon para cumplir con la tradición del paso del gobernador por ese local. Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez y Augusto Costa, entre otros, esperaban a Kicillof, que llegó a las 14.30: entró a la Casa, como hace siempre, a reunirse con las Madres. Estuvo adentro unos 30 minutos.

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Axel Kicillof con Madres de Plaza de Mayo.

Axel Kicillof con Madres de Plaza de Mayo.

Cuando salió y subió al camión, el acto tomó otro tono. Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cerró su arenga con una consigna que la militancia estaba esperando: "Cristina libre y Axel presidente". La plaza estalló. El canto se sostuvo varios minutos: "Se siente, se siente, Axel presidente".

CFK en los discursos

Kicillof dio un discurso duro. Trazó un paralelismo entre el proyecto económico de la dictadura y la gestión de Javier Milei. "Hay fragmentos de los discursos (del Presidente) que son idénticos a los de (el ministro de Economía de la dictadra, José Alfredo) Martínez de Hoz", dijo. Fue más lejos: "Hay cosas que son delitos comunes y otra cosa es el terrorismo de Estado. Todavía no lo entiende el gobierno nacional". Y remató con una lectura electoral: "A Milei le queda poco". En ese marco, en un momento de su discurso mencionó a la ex presidenta. "Cristina es inocente", afirmó.

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Desde el balcón. Critina Fernández de Kirchner saludó a la militancia.

Desde el balcón. Critina Fernández de Kirchner saludó a la militancia.

A 15 cuadras, una escena distinta. La columna de La Cámpora había salido desde la ex-ESMA a las 9 de la mañana y caminó 13 kilómetros hasta Plaza de Mayo con una nueva parada: San José 1111. Cuando llegó al edificio donde la expresidenta cumple arresto domiciliario, CFK apareció en el balcón y desplegó un pañuelo blanco con la inscripción "Memoria, Verdad y Justicia". Después se lo regaló a la militancia.

Durante el recorrido, la columna cantó "Vení, te presto la mía", la canción que La Cámpora estrenó en 2024 como respuesta directa a la propuesta de Kicillof de "componer nuevas canciones" en el peronismo. Al final de la jornada, Letra P presenció una escena también ilustrativa del clima que tensa al peronismo bonaerense durante la desconcentración, en la avenida Belgrano entre Bolívar y Perú: el gobernador se bajó de su camioneta para sacarse fotos con simpatizantes que le cantaban "Axel presidente". Por la calle pasaban algunos militantes que se había desprendido de la columna de La Cámpora, que bajaba por Bolívar. "Con Cristina no se jode", le gritó uno. "Vení, te presto la mía", le dijo otro.

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Selfies. Axel Kicillof, con militantes durante la desconcentración de la Plaza.

Selfies. Axel Kicillof, con militantes durante la desconcentración de la Plaza. "¡Axel presidente!", le gritaban.

Máximo Kirchner habló durante la marcha y habló de su madre. "Cristina es la persona que mayor votos arrastra, la que más interpela incluso por afuera de la militancia y el peronismo", dijo y lanzó: "Creo que es un error de aquellos que creen que pueden hacer peronismo sin Cristina".

El palo de Mayra Mendoza

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue más explícita. En declaraciones que formuló durante la marcha, vinculó el modelo económico de la dictadura con el de Milei y defendió a Cristina, pero reservó un palo para el gobernador bonaerense: advirtió que algunos candidatos nacen con "una columna en el diario Clarín" y terminan siendo funcionales al poder económico. La referencia no necesitaba aclaración: apuntaba directamente a Kicillof, cuya columna sobre Adam Smith en ese matutino generó revuelo en el peronismo.

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Mayra Mendoza, dura contra Axel Kicillof.

Mayra Mendoza, dura contra Axel Kicillof.

El resto de los sectores del peronismo también hizo la suya. El Frente Renovador, el partido que conduce Sergio Massa, también tuvo su columna propia, con punto de encuentro en Avenida de Mayo y Tacuarí.

La CGT se sumó desde Diagonal Sur y Bolívar.

Los streamers Tomás Rebord y Pedro Rosemblat se presentaron con "Peronismo Patriótico". Son los outsiders para tratar de sacar al outsider de la Casa Rosada.

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No hubo foto conjunta del peronismo y cada tribu atendió su juego.

El acto central, con la lectura del documento a cargo de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, cerró cerca de las 18. Para entonces, las columnas ya habían confluido en Plaza de Mayo sin que Kicillof y Kirchner compartieran un mismo encuadre. Igual que los últimos tres años.

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