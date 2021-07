Vidal, la frutilla con lustre nacional para el armado porteño de Larreta

Como si fuera una paradójica ofrenda que inaugura su regreso porteño, el "renunciamiento" de Patricia Bullrich confirmó que María Eugenia Vidal encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad. La exgobernadora aguardará un acuerdo de todos los socios de la alianza para proclamarse, pero en su entorno dan por descontada una PASO dentro de JxC con el exministro de la Alianza, Ricardo López Murphy.

Las negociaciones que lleva adelante el alcalde Horacio Rodríguez Larreta todavía no han terminado. La obra gruesa de la lista de unidad del PRO está ordenada en la Capital, pero por ahora la única certeza es que Vidal encabezará el armado, aunque no incluirá a ningún otro aspirante de su riñón. Según confiaron a Letra P en su entorno, la exgobernadora prepara un lanzamiento cerca del 24 de julio, último plazo para la inscripción de candidatos, y no intervendrá en la coyuntura porteña, sino en el debate nacional.

Estará concentrada en afianzar su proyección a nivel federal con un equipo de campaña coordinado por el secretario general porteño Fernando Straface, con dos laderos puestos por Vidal: su exministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, que diseñó el discurso y la imagen de la administración macrista en Buenos Aires, y el actual secretario de Asuntos Estratégicos de la comuna, Emanuel Ferrario, que se desempeñó como subsecretario de Control de Gestión bonaerense hasta 2015.

Cuando la titular del PRO confirmó el sábado que bajaba su candidatura, la atención no sólo se concentró en Vidal, sino en López Murphy, que aparece como la próxima inclusión de JxC en la Ciudad. El exministro entra a JxC como representante de Republicanos Unidos y hasta ahora no envió señales de transformarse en otra inclusión de la lista que encabezará Vidal.

"Nosotros damos por descontado que habrá una interna porteña en las PASO con López Murphy y así fue hablado", explicaron a este portal desde el vidalismo. La idea del acuerdo original apunta a que JxC pueda seducir a los votantes ultraliberales que hasta ahora protagonizan una fuga de votos por derecha para la alianza opositora. La postulación de Bullrich aparecía como una garantía para obturar esa pérdida. Sin ella, aparecen dos posibilidades: sumar al "bulldog" a la lista de unidad o hacer una primaria porteña con Republicanos Unidos.

Un sector del larretismo alimenta la posibilidad de incluir a López Murphy en soledad, en el marco de un acuerdo con los demás socios del PRO: la UCR, con Martín Lousteau a la cabeza; el partido Confianza Pública, que lidera Graciela Ocaña; el socialismo, referenciado en Roy Cortina; y la Coalición Cívica, que como mínimo aspira a revalidar los títulos del actual jefe del bloque en Diputados Juan Manuel López.

El operativo de una nómina de unidad total en la Ciudad crece desde que Bullrich se bajó, pero el vicepresidente del Republicanos Unidos, Yamil Santoro, atajó este lunes que "no está en el interés del partido sumarse a una lista de unidad" y aclaró que “único camino para interactuar con Juntos por el Cambio son las PASO”.

Cerca de la exgobernadora piensan exactamente lo mismo. Que el acuerdo es competir en las PASO y consideran como "una opción muy remota" que Rodríguez Larreta logre seducir al exministro de Fernando De la Rúa para que se sume en soledad. De hecho, Republicanos Unidos viene de dirimir un duro debate interno con sus demás aliados del arco ultraliberal sobre participar o no de las internas de JxC.

Estaban contenidos en el Frente Vamos, que feneció antes de nacer. La decisión de construir una fuerza de derecha diferente a JxC cuenta con el respaldo de la exdiputada y dirigente evangélica Cynthia Hotton, que sigue sumando aliados para su fuerza Valores para mi País, pero el resto de los socios están más cerca de compartir una primaria en JxC que de quitarle votos por derecha al cambiemismo. El debate fue seguido en detalle por el PRO y forma parte de las conversaciones de López Murphy con Rodríguez Larreta y Vidal.

Con esa negociación como antecedente, Vidal se prepara para jugar en las elecciones legislativas de noviembre, pero con la certeza de que pondrá a prueba su discurso en la campaña con vistas al 12 de septiembre, para medirse en las PASO con el "bulldog". Hasta ahora, dicen en sus oficinas, es la hoja de ruta pactada, aunque la última palabra la tendrá el alcalde, que avanza empoderado luego de postergar las ambiciones electorales de Bullrich.