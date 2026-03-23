Tasas en baja: el giro de Toto Caputo para reactivar la economía llega con mora alta y créditos selectivos

Toto Caputo baja las tasas de interés, pero la recuperación de los créditos y la economía enfrenta tensiones.

La baja de tasas empieza a trasladarse a créditos productivos, con recortes de hasta 15 puntos para pymes según el perfil de riesgo. Con rendimientos en pesos por debajo de la inflación, Toto Caputo quiere impulsar la economía , pero el escenario muestra tensiones: mayor morosidad, acceso selectivo al financiamiento y dudas sobre el impacto en el dólar .

El silencio del Banco Central fue interrumpido ahora que Santiago Bausili fuerza un escenario de liquidez que ya se siente en el mostrador de los bancos de primera línea. El sistema financiero intenta reactivar el motor del crédito, aunque el diagnóstico de la economía real es agridulce, ya que para muchos el alivio llega cuando el daño ya es irreversible.

Según el analista Andrés Spinelli , los bancos de primera línea ya recortaron entre diez y 15 puntos las tasas para pymes, en un proceso que comenzó de forma gradual a principios de marzo y se profundiza con el correr de los días.

La reducción alcanza a entidades como el Banco Nación , Galicia y Santander , tal como advirtió en las redes sociales, y responde a una mayor liquidez en el sistema. Sin embargo, el traslado al crédito depende del scoring bancario, lo que implica que sólo los perfiles con menor riesgo acceden a mejores condiciones.

Caen tasas bancarias para pymes entre 10 y 15 puntos, segun scoring bancario. Comenzo timidamente la semana pasada y se profundizo desde el Martes de esta semana. Bausili silenciosamente actua. Bancos de primera linea Nacion Galicia Santander, no se otros. Tal vez llega…

En ese sentido, Empiria Consultores anticipó que el proceso de baja de tasas será gradual -podría extenderse durante meses- y no espera un boom de volumen de crédito en 2026, aunque sí condiciones más baratas para quienes logren calificar.

Tasas negativas: el ancla para reactivar

El movimiento se da en un contexto de tasas en pesos por debajo de la inflación. De acuerdo con LCG, las Lecaps rinden entre 2,2% y 2,4% mensual, frente a una inflación cercana al 3%, lo que configura tasas reales negativas. Esto refleja un cambio en la política monetaria hacia un sesgo expansivo.

El Club del Inversor posteó que el Banco Central habilitó este esquema para impulsar el crédito y el consumo, apostando a que el superávit comercial y fiscal permita absorber la presión cambiaria de los pesos excedentes.

El economista Miguel Kiguel señaló que el Gobierno dejó “sobrar pesos” en el mercado, lo que empuja a la baja las tasas de corto plazo.

Crédito, pero con mayor riesgo

El problema es que la baja de tasas convive con un deterioro en la calidad crediticia. Según datos del Banco Central citados por LCG, la irregularidad en préstamos a familias alcanzó el 9,3% a diciembre de 2025, con niveles cercanos al 12% en personales y 9% en tarjetas.

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En empresas, aunque la mora es menor (2,5%), el deterioro es acelerado: casi un 15% de los créditos empeoró su situación en un año, con un pasaje rápido hacia categorías de mayor riesgo, advirtió la consultora.

Este contexto explica por qué el crédito se vuelve más selectivo: bajar la tasa implica necesariamente subir el umbral de acceso.

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La estructura de tasas en Argentina agrega otra tensión. El economista Sebastián Cao detalló que la tasa activa bancaria no sólo depende de la política monetaria, sino de múltiples factores: el costo de fondeo (los bancos prestan sólo cerca del 65% de los depósitos), impuestos como Ingresos Brutos -que pueden llegar al 9%-, IVA y sellos, además del riesgo de crédito e inflación.

Según Cao, los impuestos pueden representar hasta el 35% del costo financiero total (CFT), lo que limita la velocidad y profundidad de la baja de tasas.

A esto se suman riesgos adicionales, como el descalce de plazos -los bancos se fondean a corto plazo y prestan a largo- y la incertidumbre sobre la inflación futura.

Actividad débil y empleo en retroceso

El giro en las tasas responde a un contexto macroeconómico frágil. LCG describe un escenario de “virtual estancamiento económico”, con caída del crédito, deterioro del poder adquisitivo y dificultades en sectores productivos.

Sin embargo, la grieta entre la macro y la micro es profunda. Mientras el secretario de Finanzas, Federico Furiase, apuesta a que la inflación mayorista del 1% de febrero es la luz al final del túnel, tal como lo señaló en el streaming Las Tres Anclas, en las fábricas la realidad es otra. La industria y la construcción acumulan caídas de dos dígitos.

banco central.jpg Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

En el mercado laboral, la ocupación cayó 0,7 puntos porcentuales interanuales, con una pérdida estimada de más de 151 mil empleos, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 7,5%. También crecieron la subocupación y la sobreocupación, lo que refleja mayores restricciones sobre el consumo.

Inflación y dólar: el equilibrio delicado

El esquema de tasas negativas abre interrogantes sobre la estabilidad macroeconómica. LCG advierte que "el marco de virtual estancamiento económico, con retracción del crédito, está haciendo que las tasas de interés en pesos bajen a pesar de índices de inflación en alza. Con una inflación mensual cerca del 3%, el sesgo de la política monetaria es expansivo, no sabemos si con la intención de estimular un dólar más alto".

Operadores del mercado también señalan que la estrategia vuelve más riesgoso el carry trade y obliga a seguir de cerca los dólares paralelos.

Al mismo tiempo, hay señales mixtas en precios: la inflación mayorista fue de 1% mensual en febrero, el nivel más bajo en nueve meses, mientras que la minorista se mantiene cerca del 3% .

La financiera Max Capital proyecta que la dinámica monetaria podría permitir una desaceleración inflacionaria hacia abril o mayo, aunque advierten que en el corto plazo factores como combustibles seguirán presionando al alza.