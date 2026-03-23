Pistolas Taser y presos sin celulares, la agenda propia del massismo en la Legislatura bonaerense

Malena Galmarini y Sergio Massa empujan proyectos por seguridad en Buenos Aires

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Con la venia del exministro, los diputados y senadores del massismo intentarán que la agenda 2026 en la provincia corra por fuera de los temas de la reforma electoral, incluso con proyectos que generan cortocircuitos con otros sectores del peronismo bonaerense.

Malena Galmarini: presos sin celulares La senadora bonaerense Malena Galmarini, esposa de Massa, fue la primera en moverse en esa dirección. Presentó un proyecto para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles e instalar inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias de la provincia. "El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos", sostuvo Galmarin, sobre una práctica que, dice, se volvió rutina: la organización de estafas, extorsiones y amenazas desde los pabellones.

Axel Kicillof y Sergio Massa La propuesta va en la misma dirección que lo que vienen pidiendo los legisladores libertarios. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó una iniciativa similar, elaborada, según explicó, junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El tema es sensible, porque el uso de teléfonos en el Servicio Penitenciario Bonaerense fue habilitado por el gobierno de Kicillof en medio de la pandemia y hoy genera críticas y resistencias.

En Diputados, en tanto, hay otro expediente con polémica. El diputado y exintendente Carlos Puglielli ya presentó su proyecto para habilitar el uso de pistolas Taser en la Policía bonaerense, sujeto a capacitaciones técnicas y psicofísicas de los oficiales. El debate no es nuevo. La Policía de la Ciudad las usa desde 2023, tras más de una década de pulseada judicial en la que el PRO impulsó su adopción con la resistencia del peronismo.

Buenos Aires 2027 Detrás de los proyectos hay una lectura política más amplia que Massa viene articulando en privado. El tigrense sostiene que el peronismo perdió contacto con un electorado que supo ser propio y que para recuperarlo necesita renovarse y ofrecer respuestas concretas a problemas que la gente vive en el día a día. La seguridad, dicen en el FR, es un tema clave. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2035325549812527349?s=20&partner=&hide_thread=false DISCUSIÓN 2027



Señales de Massa: gobernación no, revancha por la Casa Rosada sí y desdoblamiento en PBA, vemos



@Joseima https://t.co/pLmCkc8cmX — LETRA P (@Letra_P) March 21, 2026 Los temas de seguridad amenazan con abrir más diferencias entre el massismo y otros sectores del peronismo, que este año quedarán expuestas con el debate por la reforma política. La Legislatura tiene pendiente resolver las reelecciones indefinidas de intendentes. El massismo tiene postura tomada: no va a acompañar ninguna modificación que habilite la vuelta del anterior sistema. Fue impulsor de la ley que limitó los mandatos y no tiene intención de dar marcha atrás, lo que anticipa otro frente de tensión dentro del peronismo bonaerense antes de que llegue el año electoral.

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