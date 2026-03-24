24M | 50 AÑOS

Javier Milei y la épica de los dos demonios: un manifiesto negacionista abre el video de la "Historia completa"

Acusa al kirchnerismo de imponer "un relato sesgado y revanchista". Omite la palabra "dictadura" y se arroga la decisión de "dar vuelta la página".

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
La Historia completa, según el gobierno de Javier Milei.&nbsp;

La "Historia completa", según el gobierno de Javier Milei. 

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Gabriela Pepe

Además, se arroga la épica de "dar vuelta la página" para "visibilizar la Historia Completa", aunque la pieza sólo incluye testimonios de lo que presenta como "víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros-terroristas" que fueron "ignoradas, marginadas y silenciadas entre 2003 y 2023".

En ningún momento utiliza la palabra "dictadura" para referirse al autoproclamado "Proceso de Reorganización Nacional": lo identifica como "régimen cívico-militar". Y se refiere a "los dos lados" de la historia, un concepto propio de la retórica negacionista que esconde al terrorismo de Estado en la lógica de una guerra entre pares: la teoría de los dos demonios.

El manifiesto completo de Javier Milei

"En el año 2003, el Gobierno Nacional Argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder".

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

"En ese proceso, miles de víctima del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar".

"Hoy 20 años (sic) después de este fatal experimento narrativo que le (sic) costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, sólo las exacerbó, este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dándole visibilidad a la Historia Completa".

"La Historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa, libre de imposiciones ideológicos, conveniencias políticas o censuras. Sólo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias".

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"En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado".

"Algunas víctimas citadas para dar su valioso testimonio optaron por no participar a efectos de resguardar su intimidad. A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 y 2023, este gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre la voluntad de las víctimas".

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