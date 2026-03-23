Javier Milei abrió la billetera y repartió en dos días $47.000 millones entre gobernadores aliados

El reparto de fondos nacionales en la era Javier Milei guarda una relación directa con el armado nacional de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei distribuyó $47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo pasados, en una maniobra que benefició a 11 gobernadores aliados y marcó el mayor desembolso en lo que va del año, según datos oficiales relevados por la consultora Politikon Chaco .

La mayor parte de los recursos se concentró en Corrientes , que recibió $8.000 millones, seguida por Mendoza con $7.000 millones y Entre Ríos con $6.000 millones. Más atrás quedaron Misiones , San Juan y Chaco , junto a otros distritos con montos menores, pero significativos.

De los seis distritos, tres están gobernados por dirigentes con los que La Libertad Avanza trazó acuerdos electorales en 2025. Es el caso de Alfredo Cornejo ( Mendoza ), Rogelio Frigerio ( Entre Ríos) y Leandro Zdero ( Chaco ).

El resto son mandatarios que reconocen su diálogo con la Casa Rosada y, si bien marcan distancias con el modelo libertario, se muestran como garantes de la gobernabilidad acompañando al oficialismo en el Congreso cada vez que ambas partes lo necesitan.

El esquema de distribución también incluyó a Salta , Catamarca , Chubut , Jujuy y Neuquén , completando un mapa que evidenció la tendencia favorable a quienes sostienen una relación amable con la gestión libertaria. Gustavo Sáenz , Raúl Jalil , Nacho Torres y Rolando Figueroa , fueron parte de la comitiva que viajó a Nueva York para participar del Argentina Week organizado por la embajada en Estados Unidos .

En todos los casos, los fondos se giraron en apenas 48 horas, lo que llamó la atención por la velocidad del operativo.

El informe de la consultora que dirige Alejandro Pegoraro detalló que este volumen de transferencias representó un incremento real del 129% con respecto a febrero, cuando se habían repartido $20.000 millones. Además, implicó una suba interanual del 98,5% frente a marzo de 2025.

Coyuntura_Reparto de ATN_marzo 2026 (1)

En el acumulado del primer trimestre, el reparto de ATN alcanzó los $74.000 millones. Este total significó un crecimiento real del 29% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que reflejó un uso más intensivo de esta herramienta financiera por parte de la administración nacional.

El reparto en tiempos de Javier Milei

Con todo, Corrientes se consolidó como la provincia más favorecida en lo que va de 2026, con $14.000 millones acumulados. Le siguieron Misiones con $9.500 millones y Salta con $7.500 millones, según el mismo relevamiento.

Como ya contó Letra P, el norte es una de las regiones más golpeadas por la crisis económica y una de las que más necesita de los fondos nacionales en un contexto marcado por la retracción de la actividad y el fin de los subsidios y los programas nacionales. En el juego de necesidades mutuas, los gobernadores de esas provincias saben que los planes libertarios también necesitan de su apoyo.

Otros distritos como Mendoza, Chubut y Entre Ríos también registraron cifras relevantes, mientras que un grupo más amplio quedó con montos inferiores pero constantes a lo largo del trimestre.