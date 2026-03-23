Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo: las cinco avenidas del medio que se cuelan en la grieta bonaerense

El 2026 será un año de reconfiguración en la política de Buenos Aires , en el que La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo tratarán de fortalecerse para quedarse con el sillón que hoy ocupa Axel Kicillof . En medio de los dos gigantes, transitan al menos cinco espacios políticos que buscarán hacerse un lugar en la conversación.

Mientras hay algunos sectores más ambiciosos que otros , todos coinciden en que están empezando a armar para disputar lugares en los concejos deliberantes, bancas en la Legislatura bonaerense e, incluso, varias intendencias. El transcurrir del proceso de construcción determinará si algunos de ellos terminan caminando juntos o, por el contrario, acercándose a los sectores que dicen combatir.

Hay casos que responden a desprendimientos prematuros del Gobierno nacional, otros que tienen pasado en el peronismo y algunos que asoman desde el vecinalismo. También hay partidos tradicionales, sin demasiado lugar en la escena grande, pero con una basta trayectoria allí o en la política bonaerense. Allí se anotan, al menos, cinco fuerzas que ya están recorriendo el camino 2027.

Hubo, a mediados de la semana pasada, una foto sorpresiva en la Legislatura: Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó estuvieron reunidos con representantes legislativos del bloque Unión y Libertad y una diputada de Cambio Federal . Ese miércoles difundieron un documento en el que afirmaron que buscan conformar un espacio de centroderecha para 2027, con base en la producción y en la industria nacional. Es un sector que cobró relevancia por los dos actores con los que se sentaron, pero que viene manteniendo una ronda de conversaciones con el objetivo de ser una alternativa el año próximo.

Junto a Emilio Monzó ( @monzoemilio ), mantuvimos un encuentro con dirigentes libertarios alejados de la Casa Rosada que comparten nuestra visión de país. Coincidimos en la necesidad de construir una propuesta capitalista, moderna y productiva bajo un frente nacional amplio. La… pic.twitter.com/ZDruy71oAA

El espacio tiene cinco bandas en Diputados y tres en el Senado . Su referente es Carlos Kikuchi , el exarmador libertario que se enemistó con Javier Milei y Karina Milei sobre el cierre de 2023, por lo que se llevó consigo a varios de los dirigentes a los que había seducido y que ingresaron a ambas cámaras. Trazan una línea dentro del peronismo, en todas las secciones electorales, con referentes que quedaron excluidos de las listas el año pasado cuando LLA selló un acuerdo con el PRO. En la cámara baja están representados por Blanca Alessi, María Laura Fernández, Salomé Jalil Toledo, Martín Rozas y Sabrina Sabat . En la cámara alta juegan Kikuchi, Sergio Vargas y Paola Ventura .

Vargas Kikuchi.jpeg Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, senadores de UyL. Ingresaron a la Legislatura en 2023 por La Libertad Avanza.

Es un espacio de centro derecha que, además, admite haber iniciado conversaciones con gente cercana al pastor evangelista Dante Gebel, quien deja correr su aspiración presidencial. No obstante, Letra P pudo saber que el día de la instantánea en el Anexo de Diputados, Monzó mantuvo un encuentro con Kicillof. Si el gobernador abre su juego a sectores alejados de la izquierda, Unión y Libertad podría alistarse detrás de él, siempre que refuerce su eje de trabajo en la recuperación de la producción y la industria, con equilibrio fiscal.

Nuevos Aires en Buenos Aires

Otra de las fuerzas que nació en la Legislatura y busca expanderse a los concejos e intendencias es Nuevos Aires, el sector que se referencia en los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Gustavo Cuervo. También accedieron al parlamento bonaerense con la boleta violeta y conformaron una bancada con un número interesante junto a quienes hoy conviven en UyL. El bloque de la cámara baja lo completa Viviana Romano.

Nuevos Aires tiene presencia con concejales propios en varias ciudades, desde Berazategui, Avellaneda, hasta Carmen de Patagones. El radicalismo de Maximiliano Abad jugó con ese sello también en Mar del Plata, que accedió al deliberativo y cuenta cuatro bancas. Además, suma a la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. Su dirigencia ya está trabajando en la candidatura de Luayza para la intendencia de Berazategui y en la construcción del partido. Si bien aguardarán a saber cómo se conformarán los frentes electorales, NA tiene la idea de participar en todas las instancias.

Nuevos Aires Gustavo Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano. Nuevos Aires.

Hechos, de San Nicolás a la provincia

Una de las novedades que dejó el proceso electoral 2025 fue el surgimiento de Hechos, el partido fundado por el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y su hermano el diputado provincial Manuel Passaglia. Es una familia que gobierna ese distrito desde 2011 y que el año pasado lanzó su sello para participar en las elecciones provinciales. Tuvo éxito: logró dos bancas en Diputados (el exintendente e Ignacio Mateucci) y conformó un bloque de tres en el Senado (Marcelo Leguizamón, Natalia Quintana y Emilia Subiza). Afirman que el año próximo jugarán en todas las secciones electorales.

La buena performance se notó en la Segunda sección, donde logró 25 puntos. Hechos busca marcar una diferencia respecto a los partidos tradicionales, respaldándose en la gestión Passaglia. En 2025 también puso candidaturas en Tandil, donde tiene un concejal. Quiere salir del escenario de polarización y en diciembre pondrá en marcha una campaña que busca mostrarse como una opción alejada de la grieta. Los Passaglia son muy críticos de la administración Kicillof y buscan despegarse del Gobierno de Milei. El desafío máximo será lograr una intendencia. El jefe comunal del PRO en Pergamino, Javier Martínez, también jugó en la lista de Hechos.

Santiago y Manuel Passaglia Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia fundaron Hechos.

La UCR y la Coalición Cívica, pronóstico reservado

Otra es la realidad de dos partidos muchísimo más instalados en la política nacional, pero que recorren un camino incierto pensando en 2027. El radicalismo está envuelto en una crisis institucional de la que buscará salir el 7 de septiembre cuando elija sus nuevas autoridades. Se busca una lista de unidad entre las terminales de Abad, Evolución (representada en Pablo Domenichini), Gustavo Posse y Daniel Salvador. El espacio de Miguel Fernández, que presentó un amparo por irregularidades en la sesión del comité que adelantó la fecha de la elección, promete novedades en el corto plazo.

El adelantamiento de la renovación de autoridades fue argumentado en poder contar con el tiempo suficiente para que la nueva conducción ponga en funcionamiento al partido y pueda construir con más margen las candidaturas, además de definir dónde se ubica respecto a los frentes electorales. Viene de dos malas experiencias: en 2023 fue con el PRO y quedó tercero, y en 2025 el experimento Somos no resultó, lo que le valió retroceder varios casilleros en las composiciones legislativas provinciales y locales. Tiene cinco bancas en Diputados distribuidas en dos bloques (Alejandra Lorden, Valentín Miranda, Priscila Minnaard, por un lado y Diego Garciarena y Matías Civale por otro) y una, Nerina Neumann, en el Senado. Con todo, mantiene una buena cantidad de intendencias: 27.

diego-garciarena-ucrpng.webp Alejandra Lorden y Diego Garciarena, representantes de dos bloques radicales distintos.

La Coalición Cívica logró conservar su representación en Diputados. Tiene tres bancas con Andrés De Leo, Romina Braga y Luciano Bugallo. El año pasado también jugó en Somos y es probable que el próximo inicie conversaciones con sectores con los que en algún momento conformó Cambiemos o Juntos por el Cambio. También pretenderá reforzar sus bases de republicanismo y anticorrupción.