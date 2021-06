Pichetto: “A veces hay excesiva colaboración opositora en el Congreso”

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, el excandidato a vicepresidente de Cambiemos Miguel Ángel Pichetto volvió a defender la figura de Mauricio Macri, pidió llegar a las primarias con una lista de unidad y, paradójicamente, criticó "la excesiva colaboración opositora" en el Congreso, durante un evento virtual que formó parte del ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El exsenador consideró este miércoles ante el Círculo Rojo que "no defender a Macri es un error" porque los expresidentes "no son floreros". "Macri tiene un núcleo duro de adhesión y un alto nivel de conocimiento en el país. Hay que mantener su presencia y no mandarlo a jubilarse", destacó Pichetto.

En este sentido, afirmó que defender al exmandatario es "defender la idea de una país, aún con los errores que tuvo su gobierno en 2018". "La gente no pensaba en irse de la Argentina, no había intervención en el mercado de la carne. Faltaba la explicación del rumbo de su gobierno. Los ministros que tenían que hablar, no hablaron nunca", lanzó.

Asimismo, quien fuera durante 17 años el jeje de bloque de los senadores justicialistas hasta su renuncia el 11 de junio de 2019, cuando se volcó al oficialismo de entonces para integrar la fórmula presidencial con Macri, arremetió contra las palomas de Juntos por el Cambio por "la excesiva colaboración" con el Frente de Todos durante las negociaciones para modificar la fecha de las elecciones legislativas y admitió que él estaba en contra de postergar las PASO y las generales, que originalmente estaban previstas para el 8 de agosto y el 24 de octubre, respectivamente.

"En agosto la oposición hubiese estado mejor parada, porque la economía no estaría en vías de mejorar. A veces hay un poco de ingenuidad o de excesiva colaboración de la oposición en el Congreso", disparó el rionegrino, quien entre 2015 y 2019 encabezó en el Senado un peronismo amigable con el gobierno de Cambiemos y acompañó iniciativas clave como el pacto fiscal y la reforma previsional.

Pichetto volvió a cuestionar las políticas oficiales implementadas en la lucha contra la pandemia del coronavirus, en especial las restricciones. En este punto, advirtió que “también se ha lesionado al comercio, la gastronomía, la hotelería y el turismo” en la ciudad de Buenos Aires, territorio de Horacio Rodríguez Larreta.

De cara al cierre de listas, el exsenador dijo que es "fundamental" mantener la unidad de la alianza opositora y pidió "hacer todos los esfuerzos" para unificar posiciones. "JxC debería tener una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, encabezada por María Eugenia Vidal", evaluó en sintonía con la idea que sostenía, aunque finalmente sin éxito, el expresidente.

Además, admitió que la reaparición política de Florencio Randazzo como candidato en la provincia de Buenos Aires por una tercera vía "pone en riesgo de disgregación" al Peronismo Republicano, la agrupación que él encabeza dentro de Juntos por el Cambio.

En esta línea, advirtió que "la tercera vía no tiene posibilidades” de ganar las elecciones legislativas y llamó a al electorado bonaerense a "instrumentar el voto útil". “Nosotros tenemos que sumar peronistas, aún cuando tengamos deserciones por la tercera vía”, acotó.

Pichetto admitió que tiene "poco interés" por volver a ocupar una banca en el Congreso, aunque luego sostuvo que “si es imprescindible y necesario" estará en la lista de candidatos de Juntos por el Cambio.

En otro orden, el exlegislador pidió defender la propiedad privada y reivindicó el capitalismo. "El debate de fondo de la Argentina es cultural: capitalismo o pobrismo. Hay que reconstruir una mirada del capitalismo y terminar con el pobrismo. La visión de que ser pobre es una superioridad moral es una idea estúpida", aseveró.

"Hay que convocar al sector privado antes que hacer homenajes a los fallecidos por el covid", dijo en alusión al homenaje encabezado por el presidente Alberto Fernández el domingo último. "Hay que convocar a los empresarios privados que tienen contactos en el mundo y que vacunen a sus empleados para que vuelvan a la producción, que es el camino por donde se va a salir y no por el lado de los planes sociales. La gente reclama trabajo", sentenció ante empresarios.

Siguiendo esta línea, le pegó al papa Francisco por considerar a la propiedad privada como "un derecho secundario" y dijo que "la Argentina crecerá cuando haya un capitalismo en serio y los curas se dediquen a dar misa". "El derecho a la propiedad no es secundario, es central", resaltó.

Instalado en la temática internacional, Pichetto afirmó que "Estados Unidos no es nuestro enemigo, es un aliado", y condenó la abstención de la Argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. "Argentina tiene cualidades y condiciones para ser un país importante. Una Argentina posible, no una oscura como Venezuela o Nicaragua", completó.