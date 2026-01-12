Eduardo Toniolli: "El peronismo tiene que tener una sola posición frente a la reforma electoral de Pullaro"

Eduardo Toniolli disfruta de sus primeras vacaciones en mucho tiempo sin ocupar un cargo público, tras haber dejado la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre. Aunque intente distraerse de la coyuntura, las noticias de la política internacional lo tienen enganchado y permanece conectado en X, su red social predilecta.

-Más allá de los debates internos sobre el gobierno de Venezuela y Maduro, no hay duda de que se trata de una agresión imperialista que viola el derecho internacional y que viola fundamentalmente la autodeterminación del pueblo venezolano. Eso tiene que ser unificador.

-Esta avanzada estadounidense, que es una muestra de debilidad y no de fortaleza, es un intento por reponer la Doctrina Monroe y es un intento, además, por reposicionarse en un mundo que va camino desde hace tiempo a ser multipolar. Tiene que poner en alerta a un país como el nuestro, que además tiene hoy lo que el mundo reclama: alimentos, energía, minerales e incluso agua dulce. Pese a que ocasionalmente tenemos un gobierno muy afecto a deshacerse de cualquier tipo de política exterior autónoma y se alinea acríticamente detrás de las potencias occidentales, quienes pensamos a la Argentina desde la vocación de tener efectivamente una política autónoma en el mundo, tenemos que rechazar esta avanzada.

Toniolli 2026 y el peronismo de Santa Fe

-¿Cuáles son sus objetivos para este año?

-Lo que siempre hice: caminar la provincia de Santa Fe, trabajar con distintos espacios, compañeros y compañeras no sólo de la política sino de los movimientos sociales, el movimiento obrero organizado, de los espacios territoriales, comunas, intendencias. Hay que reconstruir una perspectiva nacional del peronismo con sus capítulos locales y regionales.

-En el peronismo de Santa Fe actores como Marcelo Lewandowski y Omar Perotti empezaron a hablar de ampliar las alianzas del justicialismo. ¿Tiene que tener algún límite esa apertura?

-Los límites no tienen que estar prefijados, tienen que darse en la discusión concreta. Nosotros, el Evita y otros espacios afines hemos mostrado vocación siempre por ampliar y esto ha sido motivo de discusión interna. El peronismo ha sido siempre una fuerza que se expresó como construcción de mayorías y debemos trabajar en ese sentido.

¿Lamenta haber presentado la renuncia a la vicepresidencia del PJ de Santa Fe?

-No, en su momento hice lo que hice porque rechazaba profundamente el manejo que tuvo una parte de la conducción con respecto al congreso partidario. Hoy también soy muy crítico de lo que sucedió durante todo el año pasado a la hora de discutir las listas nacionales. Se convocó a todos los espacios con algún grado de representación, se los consultó y a la hora de la definición, no se tuvo en cuenta esa consulta. Ni siquiera la posición abrumadoramente mayoritaria. Es por eso que debemos rechazar la suspensión de las PASO, que es una herramienta para que la decisión en el armado de las listas sea democrática.

La reforma electoral de Pullaro

-¿Qué piensa de la reforma electoral que propone Unidos?

-Ya sabemos que Pullaro tiene una vocación hegemónica y que va para adelante. Lo ha demostrado con la reforma judicial y la constitucional. El peronismo tiene que tener una sola posición con respecto a eso, porque no tenemos dudas de a dónde va a querer ir el pullarismo. No es casualidad que, aunque sepan que la nueva Constitución lo prohíbe taxativamente, algunos funcionarios deslicen la idea de un eventual ballotage. No hay que caer en la trampa como pasó el año anterior con la reforma constitucional, que desde principio se sabía que tenía un objetivo único, por lo menos para el pullarismo, que era la reelección y que, lamentablemente, el peronismo terminó siendo mayoritariamente funcional a eso.

El fin de la alianza Rosario Sin Miedo

-¿En qué estado está la alianza Rosario Sin miedo?

-Como espacio de construcción común Rosario Sin Miedo hoy no existe. Eso no quiere decir que no haya diálogo. Lo hay como con todos los espacios del peronismo y con otras fuerzas con las que creemos que hay que construir una alternativa política y social.

-El Movimiento Evita creció en Rosario. Tiene tres concejales y sumó nuevos aliados. ¿Trabajan para poner un candidato propio en 2027 o formar parte de una estrategia del peronismo en esa elección?

-Antes de 2027 está 2026. No estamos discutiendo esas cosas. Si Milei ganó y se consolidó, fue porque está muy instalada en una parte importante de nuestro pueblo la idea de que la política es una especie de sistema de casta preocupado por los problemas de la política. Lo peor que podemos hacer es terminar de confirmar esa idea. Los lugares donde estamos parados como fuerza nos exigen otra cosa. El '27 decantará según cómo actúen los distintos actores políticos. Hoy tenemos que tener los pies sobre la tierra y acompañar todas las peleas de nuestro pueblo contra este régimen. De ahí seguramente van a ir surgiendo y consolidándose liderazgos.