Córdoba: Prunotto se abre de la Legislatura y arma su ecosistema para sobrevivir a la peronización de Llaryora

La vicegobernadora de Córdoba , la dirigente radical Myrian Prunotto , encara el nuevo año con la convicción de que serán más desfavorables las condiciones para las figuras extrapartidarias que se sumaron al cordobesismo open mind de Martín Llaryora . La Legislatura no será su baluarte y saldrá a fortalecer su imagen ya no como presidenta del recinto, sino como la segunda autoridad electa de la provincia.

La sutileza tiene una raíz política. Los cambios de gabinete del gobernador transparentaron una idea que se sospechaba. Si la fuerza rival en la elección provincial de 2027 será La Libertad Avanza con el nombre que elija Javier Milei , Llaryora no tiene más remedio que fidelizar el núcleo duro peronista y apostar al clásico loteo de la oposición.

A ese justicialismo barrial y primigenio que expresan Miguel Siciliano (Vinculación), Nadia Fernández (Justicia) y Marcelo Rodio (Cultura) apuntará el oficialismo para equiparar las fugas de una clase media permeable a los discursos de moda y a un sector estatal -docente, policías y agentes públicos- reacio desde tiempos inmemoriales al cordobesismo.

Si bien se da por descontado que la suma de partidos y dirigentes seguirá siendo parte de la estrategia cordobesista -así fue como José Manuel de la Sota ganó en 1999 y se mantuvo hasta que Juan Schiaretti cedió la posta a Llaryora- todo parece indicar que se invertirán los roles protagónicos. Es una mala noticia para la dirigencia radical y amarilla que arribó al calor de la campaña de 2023 y que hoy ocupa altos puestos de poder en el gobierno.

Prunotto activa el modo supervivencia con el objetivo de mantener fuerte su imagen pública, pero por fuera de la Legislatura que tantos problemas les trajo el año pasado en virtud de las tropelías del operador peronista Guillermo Kraisman y su empleada fantasma.

Lanzará programas de gestión propia, al estilo del programa Mi Bandera; recorrerá festivales y aprieta las tuercas de su administración legislativa para evitar más noticias desafortunadas.

Ya reacomodó su mesa chica con el ascenso de Carlos Baldo como prosecretario legislativo, puesto en el que estaba Jorge Archi Londero. El periodista seguirá como el responsable de la prensa y comunicación de la vicegobernadora, pero compartirá su tiempo con el peronista en ascenso para el que también trabajó durante muchos años: Rodio, el flamante presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Varias teorías convivieron durante este lunes sobre ese cruce.

Baldo se desempeñó hasta diciembre como secretario de Asuntos Institucionales y, además, fue su cuñado. También fue asesor de Gabriel Frizza, cuando el exmacrista gobernaba Jesús María, la ciudad que visitará Milei este viernes.

La guardia municipalista de la vicegobernadora de Córdoba

La lógica de rodearse de exintendentes como ella o asesores municipalistas será la pata fuerte de su plan, como queda expuesto en el repaso de la mesa chica. Es el caso de Nicolás Albrisi, nuevo secretario administrativo de la Legislatura que fue consultor impositivo de Prunotto en el Ejecutivo de Estación Juárez Celman. También el de la exintendenta de Malvinas Argentinas, Silvina González (directora de Vinculación) o su par del municipio Silvio Pellico, Leticia Allocco, nueva secretaria general del recinto.

prunotto fernández entre metropolitano Myrian Prunotto apostará al Ente Metropolitano como herramienta para mantener influencia y gestión

En el Ente de Obras Públicas, Prunotto seguirá la batalla silenciosa para que su apuesta de 2023 no quede en vano. Está claro que al radicalismo no volverá y la Legislatura, más que un trampolín es un ancla de imagen pública. Allí tiene al presidente, el intendente de Salsipuedes, Sergio Cornejo, que le responde. También a Guillermo Alonso que dejó el recinto para asesorar en materia de obra pública a los 27 municipios del Gran Córdoba que Prunotto presidió cuando el cordobesismo open mind le prometía un futuro grande juntos.

La incógnita sobre el plan de Martín Llaryora

Cómo sigue la novela, está por verse. Son varias las figuras del gabinete que esperan el regreso del gobernador de sus vacaciones para escuchar las nuevas ideas de trabajo.

"A la UCR no vuelve, tiene que llegar fuerte al '27 para negociar, como Natalia de la Sota", comparan situaciones dentro de la mesa chica de Prunotto. Su foco será la capital, donde florecen candidaturas debajo de las piedras. Queda claro que la sucesión de Daniel Passerini es un lugar al que le apunta porque, ciertamente, el plano legislativo (local o nacional) no es de su ambición.

Más allá del destino, la apuesta de la vicegobernadora es no pasar a la historia como una segunda autoridad más, sin protagonismo, o de la que nunca más se supo nada en política, como Alicia Pregno, la compañera de gestión de De la Sota desde 2011 a 2015 y primera mujer en ocupar el cargo. Prunotto no le quiere dar el gusto a ese radicalismo que le dijo que el gobernador la estaba usando cuando decidió apostar al proyecto transversal en el que Llaryora cree, pero que podría sufrir adaptaciones si el duelo con la tropa libertaria así lo exige.