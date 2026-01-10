Verónica Sikora: "Gabriel Bornoroni está cerrado, no respeta la democracia interna en La Libertad Avanza"

Véronica Sikora, la libertaria que Gabriel Bornoroni no quiere en su equipo

Verónica Sikora comienza el '26 aún fuera del armado de La Libertad Avanza en Córdoba . Deslindando responsabilidades del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei , quienes delegan la tarea, apunta a Gabriel Bornoroni por manejos que sintetiza como personalistas para la construcción del espacio.

No obstante, dice coincidir con la escudería oficial en una meta clara: que 2027 sea el último año del peronismo gobernando la provincia . A tal fin avanza en la consolidación territorial de La Libertad Primero, núcleo libertario que, asegura, está presente en 18 de los 26 departamentos provinciales.

Retomará buena parte de su tarea desde la segunda quincena de enero. Hasta entonces disfruta del receso vacacional en su nueva casa, a la que se mudó el pasado año. Sólo tomó tres días fuera, a modo de escapada a las sierras, en una casa alquilada en Potrero de Garay .

-¿Por qué no es parte de la estructura oficial de La Libertad Avanza. ¿Por qué?

-Soy parte del gobierno nacional. Tengo un cargo en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. También del Consejo de la Libertad, como representante de Córdoba. A la cuestión política, Javier Milei la ha delegado en Karina, quien a su vez la delegó a Gabriel Bornoroni en Córdoba. Pero él tiene una actitud cerrada. Me he juntado varias veces, pero está cerrado. Tiene su propia estrategia, sin respetar la vida democrática interna de un partido.

001-veronica-sikora Verónica Sikora, de vacaciones en las sierras de Córdoba

-¿Por qué no le adjudica responsabilidad al Presidente o a la secretaria General?

-Ellos están con 20 mil cosas. Han delegado, como hace cualquiera. Antes del cierre de la lista para Diputados, que era mi aspiración, para la cual había trabajado muchísimo, Javier me dijo que hablara con Bornoroni. Me junté, pero él armó la lista con un criterio que desconozco. No sé si fue amiguísimo o qué.

-¿Estaría dispuesta a ir por fuera de LLA?

-Voy a presentar una alternativa en Córdoba. Voy a intentar que sea dentro de la estructura de Milei porque es lo que me representa. Hay que dejar de echarle la culpa al que tiene intenciones de competir. Esto no es un monopolio. Yo fui una de las primeras en trabajar en este espacio, cómo no voy a querer estar. Yo no soy rupturista. Voy a seguir trabajando porque creo que Córdoba se merece una posibilidad de aplicar todas estas ideas. No me voy a jubilar.

Javier Milei quiere ganar en Córdoba

-¿Piensa dar la pelea por el gobierno de la capital o el de la provincia?

-No estoy pensando en eso. A mí me interesa que se vaya el peronismo y que haya un recambio en Córdoba después de 26 años.

-No descarta entonces ser parte de un armado mayor..

-Voy a intentar que sea dentro de una unidad. Porque también estoy convencida que a través de la unidad se le puede ganar al peronismo. Hoy mi meta es que se vaya el peronismo de Córdoba.

Veronica Sikora quiere fortalecer el armado de La Libertad Primero, alternativa a la escuadra de Gabriel Bornoroni en Córdoba

-Por lo que dice, Milei quiere ganar en Córdoba, lo cual descartaría versiones sobre un pacto de gobernabilidad con Martín Llaryora

-Javier Milei quiere ganar Córdoba.

La maldita funcionalidad

-En el deloredismo dicen que usted impulsa un armado para sacarle votos a LLA y colaborar con la reelección del gobernador. ¿Qué les responde?

-Es el típico estilo radical. Son manotazos de ahogado. Me parece apresurado. Recién hace un mes que Rodrigo de Loredo deja la banca de diputado y ya se está peleando con todo el arco político. Eso no es oposición. Oposición es presentar una propuesta en serio para Córdoba. De última, que me explique en qué se basa para decir eso. Yo soy de las primeras que estuvo con Milei.

-¿Cómo es su vínculo con Luis Juez? ¿Cómo interpreta su cercanía con Bornoroni?

-No tengo vínculo con él. Es un opositor, algo que todo el mundo sabe. Ya tuvo su oportunidad, varias. Ya es momento de que suelte el timón. Hay que ir hacia una alternativa real para Córdoba, algo serio. No podés ser peronista, libertario, demócrata, republicano, no podés ser todo. Pero no quiero caer en el personalismo. Si me decís que hay que ganarle al peronismo, ese es el objetivo. Y presentando una alternativa.

sikora mogetta sikora.jpg Verónica Sikora en la presentación de La Derecha Diario en Córdoba

-¿También habla de personalismo al referirse a la construcción en Córdoba?

-El liberalismo es un movimiento amplio y hay que imponerlo en Córdoba. Por eso hay que salir del culto a la personalidad. La gente está demandando en la calle: un qué van a hacer. No es solamente Viva la Libertad y el águila; es qué vamos a hacer con Córdoba.

-Otras expresiones coinciden en dar por finalizado el ciclo del peronismo, ¿con cuál de ellas habla?

-En general, apuntamos a la derecha. Eso incluye a todas las personas que no se consideran socialistas y yo creo que el peronismo es socialismo, aggiornado a lo conveniente según la época. Hoy en Córdoba hay un sector de derecha popular, eso es algo novedoso.