MILEÍSMO PURASANGRE

Las Fuerzas del Cielo llegaron a caballo a Entre Ríos

El armado local del Gordo Dan y Santiago Caputo desfiló en un festival tradicional de Diamante, devenida capital libertaria de la provincia. Juntada caputista.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Las Fuerzas del Cielo desfilaron durante el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, Entre Ríos.&nbsp;

Santiago Caputo sumó una escena pintoresca a su galería de fotos de Las Fuerzas del Cielo, la escudería militante que pretende fortalecer en toda la Argentina. Este fin de semana, durante el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Entre Ríos, el “brazo armado” de La Libertad Avanza desfiló por las calles de Diamante, capital libertaria de la provincia.

En un marco de público que superó las 20 mil personas personas, la agrupación interna se presentó en la ciudad que exhibe con orgullo haber ofrendado al partido del presidente Javier Milei el mayor porcentaje de votos en la provincia tanto en el ballotage de 2023 como en las legislativas de octubre pasado. En ambas ocasiones, LLA rozó el 70% de los sufragios.

Las Fuerzas del Cielo en la tierra

El 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante es una fiesta tradicional de cada verano en Entre Ríos. Este año se desarrolla del 8 al 13 de enero. A su desfile inaugural asisten referentes culturales, sociales y políticos. Además de las jineteadas, ofrece una grilla de artistas altamente convocantes, como Abel Pintos, quien estará a cargo del cierre este martes.

IMG_9866

El sábado, la multitudinaria audiencia se sorprendió durante el desfile de agrupaciones tradicionalistas. Allí hicieron su entrada triunfal algunos de los referentes locales de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil que lidera el principal asesor presidencial. Según confirmó Letra P, la actuación contó con la venia de Caputo.

IMG_9875

Los nombres del Gordo Dan en Entre Ríos

El desfile tradicional del festival fue organizado por la Agrupación Punta Gorda y reunió alrededor de 600 equinos entre tropillas entabladas y jinetes. Este año se sumó al habitual paisaje campero una instantánea diferente que exhibió junto a jinetes y amazonas los clásicos estandartes violetas que suelen portar figuras emblemáticas de la movida libertaria como el Gordo Dan, referente visible de Las Fuerzas del Cielo y uno de sus influencers más reconocidos. Voceros del espacio confirmaron a este medio que fue él quien envió sus estandartes para ser mostrados en la provincia.

El Gordo Pablo, otro de los nombres fuertes del espacio, estuvo presente en Diamante organizando a la agrupación, coordinando el ingreso de las tropillas y asegurando que el despliegue ecuestre fuera “impecable, en sintonía con la tradición gaucha que caracteriza al festival”, explicó un vocero de la agrupación a este medio.

La fuerza en la provincia

En el desfile del sábado estuvieron referentes caputistas locales de distintas ciudades. Entre ellos, Cristian Centurión de Concordia, José Dopazo de Diamante, Pablo Moncy Giménez de San Benito, y Alan Bejar de Paraná.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 11.16.56 (2)
El Gordo Pablo llegó a Diamante para coordinar el desfile de Las fuerzas del Cielo en Entre Rios.

Esta no es la primera vez que el espacio organiza una movida pública. Según algunos de sus integrantes, la mayor fue la que desplegaron en Rosario, en la última visita presidencial el día del cierre de campaña previo a las legislativas de octubre. Hasta allí viajaron más de 400 referentes locales de unos mil que contabilizan en toda la provincia.

IMG_9857

Voceros aseguraron a este medio que la apuesta de Caputo en Entre Ríos es “fuerte”. “Aunque no estemos en año electoral, este fue el inicio de nuestro armado político pensando en las elecciones de 2027”, confiaron. “Queremos capitalizar el fuerte respaldo popular que ya se demostró en las urnas y ahora en las calles”, apuntaron.

