Pablo Corsalini: "Si el PJ tiene madurez política, el candidato en 2027 puede ser gobernador"

Intendente de Pérez y líder del sector de jefes municipales nucleados en Vamos , Pablo Corsalini , habla con pasión sobre el futuro del PJ . En diálogo con Letra P habla de las disputas internas que atreviesan al partido en Santa Fe , pero apuesta a la unidad.

En ese camino apuesta a un trabajo que permita sumar a los que en 2025 compitieron por fuera del justicialismo o decidieron no hacerlo, como la tribu de Omar Perotti . Para Corsalini, todos los sectores son valiosos para lograr que el partido sea competitivo en 2027. Sin embargo, traza una línea para dejar afuera a los colegas justicialistas que en la última elección apoyaron a Provincias Unidas .

- Nosotros salimos de un año electoral que para el espacio ha sido muy positivo . Es un punto de partida para lo que va a ser 2026 y lo veo con muy buena expectativa. Sobre todo porque el escenario del 2025 nos ha dado claridad sobre quiénes realmente queremos trabajar y construir dentro del peronismo y quiénes de alguna manera han decididode dar un salto a algún otro espacio. Es un gran avance saber quiénes van a ser los que van a apostar a una estrategia competitiva dentro del peronismo.

-Han sido muy claros no sólo en la postura, sino en la proclamación discursiva que han mantenido durante todo 2025. Han sido muy claros que con este peronismo no quieren jugar. No sólo no les alcanzó con eso, sino que salieron a hacer campaña por una candidata del PRO (Ndr: Gisela Scaglia). Me parece que es muy difícil aceptar que vuelvan a ser parte de una estrategia. Yo creo que el desafío que tiene el peronismo para adelante se construye con coherencia y con confianza. Claramente estos actores no demuestran coherencia y la confianza está cada vez más lejos.

La necesidad de sumar a todos

-El sector de Omar Perotti tampoco participó de la lista que se armó para las nacionales ni de los encuentros informales que se hicieron con referente del PJ. ¿Es un sector que debería estar? ¿El exgobernador es una figura que puede sumar?

-En Vamos tenemos la intención de trabajar para potenciar y profundizar la unidad. Eso significa que hay que sumar a los sectores que, si bien decidieron no participar de la lista de unidad, de alguna manera demostraron la intención de seguir manteniendo su vínculo con el peronismo. Creemos que hace falta tener reuniones formales de cúpula, darle claridad a la estrategia. Hay que terminar con las reuniones bilaterales entre sectores para poder empezar a tejer una estrategia única dentro del peronismo.

-¿Es decir que estarías dispuesto a trabajar para que se sumen los espacios que compitieron por fuera del partido?

-Todos somos importantes y todos son necesarios. Todos los que tengan coherencia y sentido de pertenencia dentro del peronismo creo que tienen que estar en 2027. Hay infinidad de lugares para poder ocupar y ser competitivos. Al peronismo no le sobra nada, ningún sector. Cualquier espacio que quiera ser competitivo dentro de dos años va a necesitar de otros actores.

La esperanza de un PJ competitivo

-¿El peronismo en 2027 puede ser competitivo?

-Si el proceso que se da en el 2026 es un proceso de madurez política dentro de los distintos sectores, el candidato que lleve el peronismo puede ser gobernador en 2027.

-¿Pensás en alguna candidatura?

-No, soy racional. Tengo 45 años, llevo 30 en política y 20 años de gestión en mi ciudad. Tengo la honra más grande que me pueda dar mi pueblo, que es elegirme tres veces intendente. No estoy para los cargos. Yo soy un militante. Soy un convencido que hace falta realmente más obreros y menos cargos. Si logramos juntar dirigentes que entiendan que nosotros tenemos que dejar de ser un partido de cargos para pasar a un partido de poder, todas las cosas son más simples. Voy a hacer lo que realmente el proyecto decida porque me debo al partido. Con esa responsabilidad y compromiso es que hoy estoy representando a intendentes y presidentes comunales del peronismo.

-Es fuerte la frase de dejar de ser un partido de cargos.

-El peronismo toda la vida fue un partido con un proyecto de poder. El problema es cuando los sectores vieron que desgranándose agarraban cargos. Listo, chau, la famosa cooperativa. Por eso digo hay que recuperar la esencia del peronismo.

El valor de las PASO

-Se va a discutir la reforma electoral y dentro de ese debate la continuidad de las PASO. ¿Qué opinan desde tu espacio?

-Las PASO son una herramienta más de ordenamiento. Siempre es mejor tenerla. Estará en la inteligencia, en la capacidad de organización y de acuerdo que tengan los distintos sectores del peronismo para ver si la usa o no. Este año tiene que servir para afianzar los vínculos y tener claridad en qué deseos tiene cada uno de los sectores para lograr la unidad y armar una estrategia inteligente. Yo creo que no hay que eliminarlas. Todo lo contrario. Después, si la usamos, la usamos.