El modelo León XIV: escucha, colegialidad y la continuidad de las reformas del papa Francisco

En el primer consistorio extraordinario de su pontificado, León XIV delineó su estilo de liderazgo al frente de la Iglesia , reforzando el legado del papa Francisco . Reunió a 170 cardenales en el Vaticano y definió una hoja de ruta sin gabinete formal, pero con reuniones anuales para fortalecer la colegialidad.

"Estoy aquí para escuchar", abrió Robert Prevost su discurso, dejando en claro que su gobierno eclesial no será de ordeno y mando, sino de consulta, discernimiento y fraternidad.

El consistorio extraordinario del 7 y 8 de enero no sólo marcó el inicio formal de su pontificado, tras el cierre del Jubileo convocado por Jorge Bergoglio , sino que también funcionó como escenario de presentación de su modelo de Iglesia: sinodalidad fortalecida, colegialidad como método y una conducción menos personalista que su antecesor.

El pontífice estadounidense-peruano, que adoptó el nombre de León XIV, convocó para junio la próxima cumbre cardenalicia, institucionalizando estos encuentros anuales como órganos de consulta amplia. De este modo, respondió a los reclamos planteados antes del cónclave que lo eligió: una gobernanza menos cerrada, más abierta al conjunto del Colegio Cardenalicio.

En la reunión, León XIV dejó claro que no designará por ahora un consejo asesor como el antiguo C-9 del papa Francisco, ni avanzará en un gabinete púrpura compuesto por los prefectos de dicasterios. La opción, al menos por ahora, es la reunión colegiada ampliada, lo cual preserva su margen de maniobra, evita las tensiones de la interna curial y proyecta una imagen de unidad.

Con frases como “la unidad atrae, la división dispersa”, el papa insistió en que el consistorio no era para “promover agendas personales o grupales”. En la misa del cierre, volvió sobre ese punto: “No estamos aquí para imponer, sino para comprender, para escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia”.

Una sinodalidad encarnada y no de oídas

Al retomar el espíritu del Concilio Vaticano II, León XIV citó de manera textual el primer párrafo de Lumen gentium, dejando en claro que la sinodalidad no es una moda reciente, sino la esencia del caminar eclesial. “Debemos redescubrir el Concilio, no de oídas, sino leyendo sus documentos”, subrayó. Y anunció un ciclo de catequesis en sus audiencias generales dedicado exclusivamente a los textos conciliares.

El cardenal José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, definió el clima del encuentro como una “experiencia de esperanza, de fraternidad, que fortalece la misión de la Iglesia”. Por su parte, el cardenal Pablo Virgilio David, obispo de Kalookan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, celebró el formato sinodal del consistorio: “El papa escuchó más de lo que habló. Tomó notas, estuvo muy atento”.

león xiv consistorio Modelo León XIV

En total, se abordaron dos temas clave: la evangelización y la sinodalidad. Otros temas propuestos, como la liturgia, fueron postergados por decisión mayoritaria de los cardenales. La misa en latín, la presencia femenina en cargos de poder y las bendiciones a parejas del mismo sexo quedaron afuera de la agenda, al menos por ahora.

Blindaje a Tucho Fernández y temas postergados

Ese gesto colectivo no fue casual. Funcionó, de hecho, como un blindaje hacia el cardenal argentino Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y figura clave del reformismo bergogliano. La falta de tratamiento de temas divisivos, como Fiducia supplicans y la misa tridentina, evitó que se abriera un frente de tormenta interna que muchos daban por descontado.

El argentino Tucho Fernández saluda a otros cardenales

En los pasillos del Vaticano, varios purpurados admitieron que el pontífice logró esquivar la presión de los sectores más conservadores, sin romper lanzas ni acelerar definiciones. La decisión de no avanzar aún con el rediseño de la Curia ni la formación de un equipo permanente de asesores dejó en claro que el papa León XIV prefiere construir gobernabilidad paso a paso, sin forzar decisiones.

La postura de sostener al purpurado argentino también respondió a una señal más amplia: blindar las líneas de continuidad con Francisco sin enarbolar una bandera de ruptura. "Este papa no confronta, pero tampoco retrocede", resumió un cardenal latinoamericano instalado en Roma.

Venezuela sobrevoló la cumbre cardenalicia

Aunque no fue parte de la agenda formal, la situación de Venezuela sobrevoló el encuentro. “No fue un tema aparte, pero todos estamos preocupados por lo que ocurre allí”, expresó el cardenal colombiano Rueda Aparicio. La declaración del papa de este viernes ante el cuerpo diplomático lo dejó claro: “Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos”.

El pontífice también subrayó que el tráfico de drogas era “una de las principales causas” de la crisis venezolana y llamó a buscar soluciones “alejadas de intereses partidistas”. El gesto de haber canonizado meses atrás a dos santos venezolanos fue leído como un puente hacia una Iglesia más cercana a los pueblos que sufren, no sólo desde la diplomacia sino desde los signos.

tucho papa cardenales Modelo León XIV

Esa tensión entre diplomacia y profecía es otra de las claves que el nuevo papa deberá resolver en esta etapa de transición postbergogliana. Por ahora, la fórmula elegida es la de un papado en escucha, con fuerte anclaje conciliar y sin decisiones disruptivas inmediatas.

Transición ordenada y Argentina presente

Con una Curia que aún no fue reconfigurada, León XIV avanza con cautela. No hubo anuncios de reformas inmediatas, aunque algunos cambios se anticipan en áreas sensibles, como la Secretaría de Estado y otros dicasterios clave. Tampoco se descarta que más adelante se retome la idea de un gabinete cardenalicio o de un nuevo C-9.

En esta edición del consistorio, participaron 170 purpurados de los 245 que integran el Colegio Cardenalicio. Entre ellos, los argentinos Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado argentino, y Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, cuya figura empieza a sonar como posible integrante de un círculo asesor ampliado. Su perfil jesuita, pastoral y cercano a Bergoglio lo posiciona como un puente natural en este nuevo tiempo.

Los cardenales Vicente Bokalic y Ángel Rossi en el consistorio de León XIV

Con un gesto tan simbólico como pragmático, el papa León XIV cerró el encuentro agradeciendo la presencia de los cardenales mayores y el esfuerzo de quienes viajaron desde regiones remotas. Sin estridencias, con método y una frase que lo sintetiza: “Para gobernar, primero hay que escuchar”.