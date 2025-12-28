Santa Fe 2026: año nuevo, ¿reforma nueva?

En sigilo y extrema reserva, la cúpula política de Unidos cranea una reforma a la Boleta Única de Santa Fe . Es un tema árido y sensible que desnuda diferencias en el oficialismo, pero sobre el cual el radicalismo tiene depositado su objetivo para 2026 y donde las opiniones del gobernador Maximiliano Pullaro y del senador Felipe Michlig aparecen como sostén.

El 26 de octubre, minutos después de haber votado en Hughes, Pullaro le dijo al cronista de C5N que el sistema de Boleta Única nacional, que se estrenó aquel domingo, es “un poco más práctico” que el que rige en la Bota. Entre las razones, el mandatario destacó la papeleta horizontal porque permite “utilizar mejor el espacio”. “Lo tenemos que evaluar, te diría que es hasta mejor que el sistema que tenemos en la provincia”, cerró.

Sus dichos pasaron desapercibidos en el fragor de la jornada electoral, pero fueron respaldados unos días después en una entrevista que Michlig le concedió a Letra P . “Es necesario un cambio (en la boleta única santafesina). Tenemos un nuevo sistema de representación en la Cámara de Diputados y siempre hay medidas que se pueden tomar para que tengamos un sistema electoral más eficiente, más moderno”, dijo el oriundo de San Cristóbal dos meses atrás.

La palabra de ambos pesa y mucho. Pullaro es el gobernador, está claro, y siempre tiene la última palabra, pero Michlig es el presidente de la UCR a nivel provincial, uno de los fundadores de Unidos y tomará tareas de vicegobernador tras la renuncia de Gisela Scaglia .

#SantaFe Michlig revisa el saldo del 26-O y arma la hoja de ruta del frente Pide cambios a la Boleta Única local. Su nuevo rol tras la salida de Scaglia

Un ala de la coalición quiere achicar el sistema a tres boletas en elecciones ejecutivas. De lograrlo, en 2027 la papeleta de Diputados iría pegada a la de la gobernación y la de concejales, unida a la de la intendencia. La del Senado, en cambio, se mantendría intacta. Es el objetivo de máxima, el pleno.

La reforma constitucional santafesina metió un cambio de dimensiones en el sistema electoral. A partir de 2027, el reparto de las 50 bancas en disputa en Diputados será mediante el sistema D'Hondt y ya no con la regla de que el ganador se lleva 28 sillas de manera inmediata y el resto sí se divide por el método creado por un jurista belga en 1878.

#SantaFe La Convención aprobó el reparto proporcional de escaños en la cámara baja

Reivindica la rosca y pacifica cierres de listas

El desafío de los operadores



Reivindica la rosca y pacifica cierres de listas



El desafío de los operadores



https://t.co/GboJe9Nx7B

@dg_lucio pic.twitter.com/9ghThFwW28 — LETRA P (@Letra_P) August 28, 2025

El futuro esquema representará una modificación de fondo. A modo de ensayo, si el nuevo sistema se hubiese aplicado en la elección de 2023, el reparto hubiera sido muy diferente a la composición actual de la cámara baja. A Unidos le hubiesen correspondido 19 y no 28 bancas; el peronismo hubiera quedado ahí nomás con 18, muy por encima de las diez que ostenta hoy; Amalia Granata tendría 11 y las cuatro últimas serían para el bloque de Carlos Del Frade.

Falta más de un año para el próximo cierre de listas, pero la política provincial, y sobre todo el oficialismo, ya sabe que la repartija no quedará igual que en la actualidad. Si el oficialismo logra sostener el liderazgo de la cámara baja no podrá contener los deseos de todos los partidos.

Ahora bien, pegar la boleta de Diputados a la de la dupla de aspirantes al Poder Ejecutivo le daría, según el cálculo de algunos jugadores de Unidos, otra expectativa a la coalición. Pullaro tiene todos los boletos para competir en busca de otro mandato. Entonces, ¿quién no va a querer pegarse a su figura?, leen algunos rosqueros, sobre todo del radicalismo.

El socialismo, el principal rechazo

Los detractores, que rechazan enfáticamente la idea, entienden que una lista de esas características permite que Pullaro y el radicalismo armen a su antojo. Entonces, achicar las boletas y perder la posibilidad de cranear la nómina no es negocio, según la interpretación de otros dirigentes de Unidos, especialmente del socialismo. La amenaza de armar una lista por afuera y perjudicar al propio oficialismo siempre es una herramienta de negociación posible.

Sin embargo, para sacar la ley que concrete la reforma el Ejecutivo necesita del aval del socialismo, que hoy ostenta 14 bancas. El vínculo entre ambos partidos es siempre tenso en la Legislatura. “No se van a poner una guillotina en el cuello, no cabe la atropellada, nada que les hipoteque su futuro”, se sincera un actor extrapartidario de la coalición. Por ese motivo, el objetivo de una corriente del gobierno es de máxima. Todo se puede debatir.

44+1 ¿De dónde sacó Pullaro los votos para aprobar la reelección en Santa Fe?

33 de Unidos (incluido él)

3 del Frente de la Esperanza

7 de Más para Santa Fe (PJ)

2 de Activemos (el sello de Lewandowski, aunque no Lewandowski)

33 de Unidos (incluido él)

3 del Frente de la Esperanza

7 de Más para Santa Fe (PJ)

2 de Activemos (el sello de Lewandowski, aunque no Lewandowski)https://t.co/Po89XtF3sG — Bruno Correa (@br1correa) August 28, 2025

El peronismo sabe que el tema es una discusión puertas adentro del oficialismo. Algunas de sus líneas internas incluso no rechazan el debate y creen que hay que discutir realmente una reforma electoral y, por ejemplo, elevar los pisos de ingreso al reparto en Diputados.

Pullaro demostró que avanza en política y pone en marcha todas las reformas que proyecta. La electoral hiere sensibilidades, pero la Casa Gris tiene todo un largo año de gestión no electoral como para ir preparando el terreno.