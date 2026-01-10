Estatales bonaerenses presionan a Axel Kicillof para que reabra la mesa salarial postergada

Sin nueva oferta de aumento por parte del gobierno de Axel Kicillof , ni bono extraordinario de fin de año, el 2025 cerró con gusto a poco para los estatales bonaerenses: al pago del medio aguinaldo en tiempo y forma le sumaron, apenas, la promesa de reapertura de la discusión salarial en enero de 2026.

Con ese telón de fondo, llegaron los primeros pedidos formales de reunión paritaria: la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) , la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y Unión Personal Civil de Nación (UPCN) , solicitaron la “urgente convocatoria” para retomar la audiencia paritaria e incorporar los índices de inflación que siguieron sumando al alza desde agosto hasta diciembre.

El último acuerdo salarial entre la Provincia y los trabajadores estatales se firmó en agosto del año pasado, con un aumento del 5 por ciento en dos veces. Con el pago del último tramo en octubre, consiguieron una suba global de 25,9%, por debajo de la inflación acumulada hasta el undécimo mes de 2025 -27,9%-, que fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo , como “el menor registro para este período del año, desde 2017”.

Desde entonces, no hubo nuevas negociaciones en la provincia. El 22 de diciembre se realizó el último encuentro con los representantes de los 24 gremios estatales, docentes y judiciales de Buenos Aires. Pero solo fue a título informativo: con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López , a la cabeza, los funcionarios hablaron de una situación de "emergencia sin precedentes" en materia financiera y patearon la discusión salarial para 2026.

Ese día, la provincia responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por la destrucción de empleos y cierres de empresas, la caída de la recaudación y el “recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas". Por eso, como informó Letra P, Kicillof redoblará la ofensiva judicial para que Nación devuelva los $13 billones que, afirma, le adeuda a la provincia.

Estamos atravesando una emergencia sin precedentes, con cierre de empresas y destrucción de empleos en toda PBA producto de las políticas nacionales. A pesar de la fuerte pérdida de recursos, en @BAProvincia mantenemos todas las fuentes de trabajo y pagamos el aguinaldo el 20/12. pic.twitter.com/AF8YHna3eH

Reclamo de estatales: aumento salarial retroactivo a diciembre

Así, mientras que la provincia ya avisó que presentará pedidos de audiencia ante la Corte Suprema en las siete demandas que mantiene contra la administración de Milei, los gremios estatales bonaerenses quieren retomar las negociaciones para establecer un aumento salarial retroactivo a diciembre.

A través de un escrito enviado al director provincial de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo bonaerense, Juan Pablo Lorenzo, UPCN apuntó que no da por cerrada la pauta salarial correspondiente a 2025, y pidió “arbitrar los medios necesarios” para una reunión paritaria.

En el mismo sentido, los estatales nucleados en FEGEPPBA solicitaron la convocatoria a paritarias para discutir el aumento salarial del último bimestre del año. “El salario no puede no tener en forma inmediata un ajuste acorde a los índices de inflación, más algún punto de recuperación por lo perdido”, puntualizó el secretario gremial de la entidad, Pedro Fernández.

También la AJB realizó una presentación formal ante el ministerio de Trabajo en la que dejó sentado que la convocatoria prometida para los primeros días de enero, aún no se produjo. El gremio remarcó la necesidad de discutir tanto el cierre del año 2025 en materia salarial como un incremento para los próximos meses de 2026, ya que "la inflación erosiona el salario real de los afiliados", congelado desde octubre.

Días atrás, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, había manifestado que “los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.