La nueva fórmula del fernet: Javier Milei bendice el eje Bornoroni-Juez y deja a De Loredo en un rol incómodo

Luis Juez y Rodrigo de Loredo intuyen lo mismo que muchos peronistas de Córdoba sólo se animan a verbalizar en ámbitos reservados. Lo admiten mientras se tocan alguna parte del cuerpo para evitar la mufa o la profecía autocumplida: el escenario electoral de 2027 será tan complicado como el de 2023, el triunfo no está atado y Javier Milei acecha.

En aquel ciclo, la retirada del poder de Juan Schiaretti ofrecía una oportunidad para el recambio de signo político. La escudería opositora que lideró el jefe del Frente Cívico quedó a solo tres puntos de la victoria. Dos años después, el gobernador que se retiró con una aprobación popular superior a los 70 puntos cayó ante el ignoto Gonzalo Roca , el candidato de Gabriel Bornoroni , el fiel escudero de Karina Milei en la provincia que Javier Milei quiere ganar en 2027.

Cuánto afectó el comportamiento electoral en el distrito la irrupción libertaria es una incógnita y un elemento clave para el impacto de las estrategias electorales en las provincias. Milei cree quela provincia de Buenos Aires y de Córdoba son claves en una avanzada federal de La Libertad Avanza que da por sentada para la próxima etapa. Así se lo indica a sus interlocutores de ocasión.

Juez es uno de ellos y charló con Milei sobre el tema. El senador le dice a su tropa que la batalla electoral con Llaryora será un hecho porque el Presidente así lo desea. Tras el receso legislativo, Juez volvió a Córdoba con esa certeza y empezó a ajustar su estrategia.

Contra todo pronóstico, Juez cumplió con su promesa de apoyar sin nada a cambio en la campaña legislativa de 2025, puso la otra mejilla cuando la interna libertaria tocó algo tan sagrado como la salud de un hijo, consolidó su relación con Bornoroni con la lógica de los buenos modales y ahora elige hablar de “equipo”, como quedó reflejado en la entrevista que le brindó a Letra P esta semana .

¿Un nuevo Luis Juez?

La supresión del deseo individual representa un giro copernicano, llamativo en un dirigente personalista. El “Deportivo Juez” llamó alguna vez a su partido. La experiencia le demostró que con la cofradía libertaria las imposiciones no van.

¿Quién hubiera imaginado que un pequeño empresario de estaciones de servicio fuera la cabeza de la lista violeta en Córdoba cuando ya no era un secreto que Schiaretti encabezaría la nómina cordobesista? Juez quiere ser candidato a gobernador. Quien hable con él podrá confirmar que no bajó su candidatura. Hacerlo ahora es igual a que mañana valga $2,50. No obstante, no descarta ningún lugar en el tablero.

¿Juez podría ser compañero de fórmula de Bornoroni? Sí. No le hará asco a nada y de paso le podrá pasar la factura a De Loredo, por enésima vez.

Luis Juez juventud Frente Civico "Acá no se rinde nadie", el lema del último acto del Frente Cívico de Luis Juez

El tres veces candidato a la gobernación le reprocha al radical la derrota en 2023. Cree que hubieran ganado si la fórmula del fernet se consumaba. Hoy, no pondrá las manos en el fuego para que De Loredo ingrese a LLA. No le conviene por su posición dentro del esquema libertario.

La guardia juecista recuerda cuando su referente le dijo a Mauricio Macri que se equivocaba con la candidatura de Gustavo Santos en 2021 y que la promesa radical debía estar al frente. Juntos por el Cambio fue a las PASO de aquel año dividido en dos y registró el origen de la dupla que nació al calor de un millón de votos. Siempre se trató de una buena lectura del electorado.

Sale Rodrigo de Loredo, entra Gabriel Bornoroni

En un nuevo marco interpretativo, Juez ahora encuentra un mejor aliado en Bornoroni, que también lo prefiere por encima del radical. El karinismo cuestiona los tiempos y las formas del exdiputado. “Cayó muy mal el afiche que pegó en el asado que hizo con los intendentes, donde se puso como candidato a gobernador”, dicen. Era un juego interno, tampoco debió ser para tanto.

Los papeles se dieron vuelta. En 2023 era Juez el intransigente, el que pedía la última oportunidad para lograr la gobernación. Hoy lo es De Loredo, quien llegó a pedirle públicamente a su exaliado que se baje para ganarle al peronismo. Con todo, la disputa es otra: ganar o defender, según corresponda, la voz vinculante dentro del equipo ganador.

roca bornoroni juez Gonzalo Roca, Gabriel Bornoroni y Luis Juez de campaña en 2025

La relación entre Juez y De Loredo entrará en fase de tensiones manifiestas. El senador va por esos intendentes radicales que lo apoyaron en su última campaña provincial. El exdiputado apelará al recurso estadístico para mostrar que es el más competitivo y alambrar a su tropa.

Cómo será que empieza a instalarse en el sistema político que la fórmula libertaria tendrá a Bornoroni y a Juez en la cabeza de la lista, que el concejal del Frente Cívico, Martín Juez, salió esta semana a ofrecerle la candidatura capitalina a De Loredo. Asomó en esa entrevista del primogénito una “línea de trabajo” que confirma que está todo roto: la de la supuesta funcionalidad del radical al peronismo.

“Si no hay un frente opositor a Hacemos Unidos por Córdoba es por De Loredo y su vanidad”, dijo el joven concejal juecista. Entre fuentes libertarias de Córdoba bien codeadas ya soltaban esa definición que el joven edil dijo a boca suelta, como buen hijo de su padre.

La nueva fórmula en Córdoba

Bornoroni y Juez acordaron que todas las decisiones y acciones rumbo al ’27 las tomarán en conjunto y con el visado de los hermanos Milei. La dupla cordobesa se probó y ya cuenta con la bendición. No hablan de fórmula electoral, pero sí de trabajo. Esas malditas sutilezas del lenguaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleFerrero_ok/status/2009392270022509049&partner=&hide_thread=false ¿Vanidoso nuestro proyecto?



Querer competir y ofrecer la mejor propuesta electoral a los cordobeses es el acto más genuino y legítimo cuando se tiene un gran líder, un excelente equipo y una tremenda fortaleza territorial.



¡Que nos quite el sueño destronar al Peronismo… — Alejandra Ferrero (@AleFerrero_ok) January 8, 2026

Juez sabe que está en lista de espera porque poco podrá hacer si los hermanos presidenciales besan la frente del fiel estacionero. Sin embargo, cree que tiene competencias que ofrecer: tres campañas provinciales al hombro, su nivel de conocimiento y su know-how antiperonista. También alberga la esperanza de que Bornoroni, como hombre de confianza de los Milei, esté para cosas más grandes. ¿Fórmula presidencial? Soñar no cuesta nada.

En el plano de lo terrenal, a fines de este mes Bornoroni y Juez acordaron una nueva reunión para definir una agenda de trabajo. La nueva sociedad -¿la nueva fórmula del fernet?- sube como la espuma de la gaseosa caliente.