Donald Trump: "Javier Milei estaba perdiendo en las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera aplastante"

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei en el rearmado del gobierno libertario tras la victoria en las elecciones del 26 de octubre. Las respuestas de la oposición, que también se reorganiza tras la derrota electoral.
Donald Trump: "Milei estaba perdiendo en las elecciones hasta que yo lo apoyé"
El presidente de Estados Unidos habló de la posibilidad de interferir en las elecciones de países europeos, apoyando diferentes candidatos, y también se refirió a los comicios legislativos de Argentina.
"Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante gracias a mi porque yo lo quise así", destacó el mandatario. De esta manera, se adjudicó la victoria libertaria que le permitirá al oficialismo ser la primera minoría en Diputados y mejorar sus números en el Senado.