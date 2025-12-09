Donald Trump: "Javier Milei estaba perdiendo en las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera aplastante"

Live Blog Post

El Gobierno anunció una baja de retenciones a todos los granos: la soja, del 26 al 24%

El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció este martes una nueva baja de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Se trata de una reducción de 2 puntos porcentuales para la soja, que desde ahora tributará 24%; así como para el maíz, el trigo y el girasol.

“Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy unnuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente", enfatizó Caputo en su cuenta de X.