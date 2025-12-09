en vivo ALERTA

Donald Trump: "Javier Milei estaba perdiendo en las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera aplastante"

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición y la relación con Estados Unidos. Los anuncios económicos.

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei en el rearmado del gobierno libertario tras la victoria en las elecciones del 26 de octubre. Las respuestas de la oposición, que también se reorganiza tras la derrota electoral.

El presidente de Estados Unidos habló de la posibilidad de interferir en las elecciones de países europeos, apoyando diferentes candidatos, y también se refirió a los comicios legislativos de Argentina.

"Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante gracias a mi porque yo lo quise así", destacó el mandatario. De esta manera, se adjudicó la victoria libertaria que le permitirá al oficialismo ser la primera minoría en Diputados y mejorar sus números en el Senado.

El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias

El Gobierno formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias con lapublicación en el Boletín Oficial. El decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei, fijó el período entre el 10 y el 30 de diciembre y definió un temario que vuelve a poner al Congreso en el centro de la escena política.

El Gobierno anunció una baja de retenciones a todos los granos: la soja, del 26 al 24%

El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció este martes una nueva baja de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Se trata de una reducción de 2 puntos porcentuales para la soja, que desde ahora tributará 24%; así como para el maíz, el trigo y el girasol.

“Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy unnuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente", enfatizó Caputo en su cuenta de X.

