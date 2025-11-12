Rosario: tras romper con Ciudad Futura, el Movimiento Evita explora nuevas alianzas en el Concejo

Luego de romper su alianza con Ciudad Futura, el Movimiento Evita tendió puentes con dos sectores opositores a Pablo Javkin en el Concejo Deliberante de Rosario . A través de la presentación en conjunto de una batería de proyectos de ordenanza, el espacio conducido a nivel nacional por Emilio Pérsico busca sumar nuevos aliados dentro del recinto.

Mariano Romero ( Evita ), Norma López ( Comunidad ) y Leonardo Caruana ( Frente Amplio por la Soberanía ) coincidieron para ingresar al Palacio Vasallo un paquete legislativo denominado “Prioridad Mayor”, compuesto principalmente por iniciativas para personas adultas de la tercera edad.

Pese a pertenecer a diferentes espacios, el terceto de concejales cerró el acuerdo logrando amalgamar diferentes iniciativas referidas a la misma temática.

En el marco del recambio que tendrá lugar el 10 de diciembre en el Concejo, el Movimiento Evita articula con los sectores de la oposición con los que más similitudes acumuló en el último tiempo. Un dirigente del partido explicó a Letra P la estrategia: “Se trata de abroquelar al peronismo y, después, ampliar lo máximo que se pueda”.

El mismo dirigente considera que la cohesión de los sectores panperonistas es la principal herramienta para oponer resistencia al interbloque oficialista de mayoría javkinista . “Nuestra idea es tratar de armar algo lo más amplio posible con la oposición del campo nacional y popular”, resume. Ciudad Futura, aliado en los últimos años, aparece sin embargo fuera de la estrategia.

514647913_18387363448140711_3774777848910678658_n Majo Poncino, Mariano Romero y Pablo Basso, los tres ediles del Movimiento Evita en Rosario a partir del diez de diciembre

En la presentación de la batería de proyectos participaron también representantes de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Lucila De Ponti, del Evita; Claudia Balagué, socialista disidente agrupada dentro del FAS -al igual que Caruana-, y Miguel Rabbia, del riñón del senador nacional Marcelo Lewandoski, estuvieron en la conferencia de prensa respaldando las iniciativas.

Un bloque, no

Pese a la coincidencia a la hora de la puesta en común, representantes de los tres espacios negaron que eso implique la creación de un nuevo espacio político o la confluencia en un único bloque a partir de diciembre. De no mediar un acuerdo de último momento, cada edil conformará un bloque diferente luego del 10D. Romero se unirá a los dos concejales entrantes de su partido, mientras que López y Caruana integrarán cada uno su respectivo monobloque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leo_Caruana/status/1986827209386885413?s=20&partner=&hide_thread=false PRIORIDAD MAYOR



Presentamos en el Concejo junto a @NormaLopezSF y @Mariano_Romero5 una batería de proyectos para cuidar y acompañar a los jubilados ante el abandono planificado del gobierno nacional pic.twitter.com/FMC60ChuIE — Leonardo Caruana (@Leo_Caruana) November 7, 2025

La presentación conjunta venía trabajándose desde hace algunas semanas, pero se postergó para luego de las elecciones con el fin de no entorpecer la campaña.

El espacio de López, Comunidad, integró la lista de Fuerza Patria. El Evita también apoyó la candidatura de Caren Tepp, aunque con distancia por haber quedado relegado del armado. Caruana, por su parte, acompañó la estrategia del FAS liderada por Carlos Del Frade.

La pregunta por Ciudad Futura y el futuro de la oposición en el Concejo de Rosario

De 2023 a la fecha Ciudad Futura conformó junto a los tres ediles que ahora presentaron proyectos en bloque un grupo que expresó la oposición más férrea a las iniciativas legislativas del intendente Javkin. De ese acuerdo también participó en algunas oportunidades la peronista que juega libre Fernanda Gigliani.

Consultados por Letra P sobre la ausencia del partido liderado por Juan Monteverde en la presentación de la batería de proyectos, en el Evita recordaron el "cortocircuito" entre los espacios a propósito del cierre de listas nacionales. “Hay diferencias dentro del campo nacional y popular. Nosotros tratamos de unir lo máximo posible. En ese contexto, se hace lo que se puede”, deslizaron esquivos.