DISCUSIÓN 2027

Encuesta: Axel Kicillof es el dirigente de la oposición con mayor imagen positiva

El gobernador se consolida como la figura mejor valorada para enfrentar a Milei. Le saca cuatro puntos a CFK y ocho a Massa. Los datos de Opina Argentina.

En el inicio de la temporada 2026, el gobernador Axel Kicillof lidera la imagen positiva de los dirigentes de la oposición, superando por cuatro puntos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así lo reveló la última encuesta de la consultora Opina Argentina.

Axel Kicillof en la inauguración de las Escuelas Abiertas en Verano.
DISCUSIÓN 2027

Kicillof arrancó la temporada 2026 en la costa y retoma la iniciativa política

Por  Macarena Ramírez

El estudio, realizado entre el 28 de diciembre y el 4 de enero en base a 3.590 casos de todo el país, muestra que el gobernador bonaerense es el dirigente con mejor valoración dentro del arco opositor, en un escenario político dominado aún por la figura del presidente Javier Milei.

El liderazgo de Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien arrancó la temporada de verano en Miramar, se posiciona como el líder de la oposición para enfrentar a La Libertad Avanza tanto en el terreno bonaerense como nacional. El 42% de las personas encuestadas tiene una imagen positiva del mandatario, aunque la negativa alcanza el 57%. Esos números son mejores que los que tiene la expresidenta: 38% de valoración positiva y 61% negativa.

El estudio también muestra que el gobernador supera ampliamente en números al excandidato presidencial Sergio Massa. El líder del Frente Renovador tiene un 34% de imagen positiva, pero la negativa escala al 65%. Con estos números, Kicillof aparece como el dirigente opositor con mayor aprobación social, en un tablero donde el oficialismo mantiene la iniciativa.

Javier Milei mantiene su imagen positiva

El informe también señala que el Presidente se sostiene como el político como mejor imagen (48%), seguido por su jefe de Gabinete y vocero, Manuel Adorni, quien tiene una aprobación de 44%. En tercer lugar, se ubica el ministro de Economía, Toto Caputo.

En otro apartado, la encuesta señala que el oficialismo conserva una base de apoyo sólida -especialmente entre hombres, jóvenes y sectores de clase media-, y existe un segmento relevante de la población que no se identifica ni como oficialista ni como opositor. Este grupo “ni-ni”, que representa el 17% del electorado, suele desempeñar un rol clave en los procesos electorales y observa con atención el desempeño de las principales figuras políticas, tanto del Gobierno como de la oposición

En un clima social donde predomina una mirada mayoritariamente negativa sobre la situación del país, la buena imagen de Kicillof dentro de la oposición adquiere un valor estratégico de cara a las elecciones de 2027. No obstante, La Libertad Avanza lidera la intención de voto, pero con el peronismo aún competitivo.

Los datos completos de la encuesta

OPINA ARGENTINA - Informe Politica Nacional (Enero) (1)

