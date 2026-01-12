Javier Milei lanzó su cuenta de Twitter en inglés, donde se presenta como el General ANCAP

Javier Milei.

El presidente Javier Milei estrenó sus cuentas oficiales en inglés en las principales redes sociales, como parte de una estrategia para proyectar su figura en el plano internacional. A través de un video con estética de videojuego y tono épico, se presentó como el “General ANCAP”, en alusión al anarcocapitalismo, y reforzó su narrativa libertaria ante la comunidad global.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial, consolidando una estrategia de comunicación directa, sin intermediarios. Sin embargo, horas más tarde de la publicación, la cuenta fue suspendida por inclumplir las normas de la plataforma.

Incondicional a Donald Trump La decisión de abrir cuentas específicas para audiencias internacionales forma parte del diseño de una política exterior de fuerte contenido ideológico y mediático. Tal como cuenta Gabriela Pepe en Letra P, el mandatario está alineado incondicionalmente a Donald Trump.

Milei quiere que su lealtad al presidente de Estados Unidos quede coronada en el armado de un bloque regional que lo tenga como líder y se enfrente al socialismo. Además, la relación con China también sigue el ritmo que marca la embajada estadounidense.

