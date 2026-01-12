ASPIRANTE A FENÓMENO REGIONAL

Javier Milei lanzó su cuenta de Twitter en inglés, donde se presenta como el General ANCAP

El Presidente busca fortalecer su presencia en redes sociales. La cuenta fue suspendida horas más tarde por incumplir las normas de la plataforma.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei.

Javier Milei.

El presidente Javier Milei estrenó sus cuentas oficiales en inglés en las principales redes sociales, como parte de una estrategia para proyectar su figura en el plano internacional. A través de un video con estética de videojuego y tono épico, se presentó como el “General ANCAP”, en alusión al anarcocapitalismo, y reforzó su narrativa libertaria ante la comunidad global.

Notas Relacionadas
El reseteo productivo de Javier Milei, sin lugar para los débiles
ES LA ECONOMÍA

Sin lugar para los débiles

Por  Esteban Rafele

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial, consolidando una estrategia de comunicación directa, sin intermediarios. Sin embargo, horas más tarde de la publicación, la cuenta fue suspendida por inclumplir las normas de la plataforma.

Incondicional a Donald Trump

La decisión de abrir cuentas específicas para audiencias internacionales forma parte del diseño de una política exterior de fuerte contenido ideológico y mediático. Tal como cuenta Gabriela Pepe en Letra P, el mandatario está alineado incondicionalmente a Donald Trump.

Milei quiere que su lealtad al presidente de Estados Unidos quede coronada en el armado de un bloque regional que lo tenga como líder y se enfrente al socialismo. Además, la relación con China también sigue el ritmo que marca la embajada estadounidense.

2026_01_260112016
Temas
Notas Relacionadas
Alerta Venezuela; el mercado emite señales de un posible cisne negro para el modelo de Javier Milei.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump y Venezuela: ¿un cisne negro para Milei?

Las acciones de las petroleras argentinas caen por el takeover de Estados Unidos. ¿Alerta Vaca Muerta? La fragilidad del modelo de Javier Milei y Toto Caputo.
Incendios en la Patagonia, una tragedia que pone el foco en Javier Milei y los gobernadores.
Zona Desfavorable

En la línea de fuego

La catástrofe en la Comarca Andina pone el foco sobre la imagen de Presidente y los jefes locales. Responsabilidades, desfinanciamiento, crisis y grieta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo.
LA QUINTA PATA

Caputo y la pulsión por la deuda: ¿qué está haciendo en su segundo tiempo?

Por  Marcelo Falak
Modelo León XIV
HABEMUS MÁS ROSCA

El modelo León XIV

Por  Guillermo Villarreal
Encuesta: Axel Kicillof lidera la imagen positiva entre los dirigentes opositores
DISCUSIÓN 2027

Encuesta: Kicillof es el dirigente de la oposición con mayor imagen positiva

Vaca Muerta
NUEVO MAPA ENERGÉTICO

Argentina, en el laberinto de Trump

Por  Marcelo Falak