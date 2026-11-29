Las encuestas ya no le estaban sonriendo a Sergio Massa . Corría 2015 y en la carrera presidencial el tigrense disputaba con Daniel Scioli y Mauricio Macri . Fue el último en anunciar su compañero de fórmula, un golpe de efecto que no logró mucho. El elegido venía de Salta . Así nació públicamente el vínculo con Gustavo Sáenz .

La historia es conocida. Sáenz era intendente electo de la capital de su provincia. De allí, pasó a ser un gobernador con ascendencia en el Norte Grande . Massa buscó su rumbo hasta que en 2019 volvió a ocupar una silla en la mesa de poder del peronismo. Ahora, una década y dos campañas presidenciales después, el vínculo ya no es el que era.

El último jueves de rosca en el Congreso otorgó dos botones de muestra sobre el frío que atraviesa la relación. Uno se produjo en la cámara baja cuando se votó el Presupuesto 2027 . Los diputados de Sáenz acompañaron el proyecto, a diferencia de la bancada peronista No es la primera vez que los salteños acompañan a la Casa Rosada , con quien su jefe tiene un excelente vínculo: esta semana, sin ir más lejos, recibió a Sandra Pettovello .

El otro fue más vidrioso. Sucedió en el Senado , cuando se votó la reforma electoral . Si bien Saénz tiene ascendencia sobre el bloque Convicción Federal que lidera Carolina Moisés , Flavia Royón es la única senadora salteña que le responde y tiene un monobloque. Royón fue secretaria de Minería del Ministerio de Economía que condujo Massa. A pesar de que cerca del exministro la contaban entre quienes hacían fuerza para sostener las PASO, su voto fue a favor del proyecto libertario.

Viejo baqueano de este tipo de negociaciones, Massa ya había construido su venganza. En línea con la amenaza del peronismo a los gobernadores que apoyasen la reforma electoral , de plantarle candidatos que les dividan el voto en 2027, el jefe del Frente Renovador se mostró hace unos días en San Fernando muy cerca de Juan Manuel Urtubey , el elegido en Salta para ese menester. Sus espacios, de hecho, firmaron un acuerdo de trabajo en conjunto.

Sergio Massa, el inabarcable

En el massismo no quieren hacer olas con el tema y dejan que hablen los hechos. Frente a la consulta, se limitan a responder que la relación es "normal” y aseguran que no hay problemas. Sin embargo, figuras que orbitan entre los dos mundos reconocen que la relación está resentida. “No está rota, pero no es lo que era”, graficó una de ellas.

Sergio Massa y Gustavo Sáenz cuando eran gobernador y ministro respectivamente.

El vínculo es multidimensional y por eso las grietas aparecen en lugares heterogéneos. La disputa del PJ de Jujuy fue uno. Allí, Moisés contó con el apoyo de Sáenz y los gobernadores dialoguistas para intentar quedarse con el sello, frente a un bloque que reunió a todo el resto del peronismo detrás de Rubén Rivarola.

La senadora tuvo una victoria provisoria con un fallo del juez federal electoral de Jujuy que bajó la lista de su rival, pero una decisión de la Cámara Nacional Electoral reactivó la interna. Operadores que trabajaron para lograr esa decisión reconocen en privado que Massa estuvo al tanto de las gestiones. Así, como en una partida de ajedrez, cada pieza movida genera una reacción en espejo.

Una tregua que nadie busca, pero todos necesitan

Aunque no lo diga públicamente, Massa está en la carrera por la presidencia. El acto del Día de la Militancia en San Fernando fue lo más parecido a un lanzamiento. En ese plan, el frío en la relación con Sáenz complejiza la estrategia en el Norte Grande. El salteño sabe cruzar las fronteras de su provincia, se hace escuchar y tiende puentes que lo entronizan como una referencia regional. Anima un grupo que, en principio, tiene a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo como accionistas. Un grupo al que tampoco supo acercarse Axel Kicillof.

Uno de los socios más cercanos del salteño es Hugo Passalacqua. No por nada, el tigrense planea viajar a Misiones en breve. Sus legisladores comparten el bloque Argentina Federal en la cámara baja y el mandatario de la tierra colorada fue el único que acompañó días atrás a Sáenz en el lanzamiento de su libro, un evento que sonó a demostración de fuerzas de cara a su intento de forzar una reinterpretación constitucional que le permita pelear por un tercer mandato.

Gustavo Sáenz y Sergio Massa.

Allí reside la otra cara de la moneda. Más allá del episodio del PJ jujeño, es indudable que los tentáculos de Massa llegan a más de un despacho judicial. La re-reelección del salteño, un deseo que supo verbalizar, pero luego calló y dejó la iniciativa en manos de su entorno, tiene un destino casi inexorable en la Corte Suprema. Quizás sea una invitación a una tregua: no sería conveniente darle a su amigo la posibilidad de clavarle una estocada.

En alguna entrevista, Sáenz se refirió a su amistad con Massa. “Estuve cuando había que barrer a La Cámpora y terminar con Cristina Eterna”, recordó, en una frase que reafirmó su lejanía con el kirchnerismo y hundió la daga en el derrotero de su viejo compañero de fórmula. “Sigo con esa convicción. Después, cada uno elige su camino”, completó.

Con tanto en juego a uno y otro lado, en un escenario tan revulsivo, sería imprudente descartar que los caminos se vuelvan a cruzar.