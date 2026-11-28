La Unión Cívica Radical (UCR) de Salta comienza a ordenar su estrategia para 2027. La discusión excede la renovación de autoridades y se centra en la relación con Gustavo Sáenz . Con Soledad Farfán ratificada al frente, la Convención provincial definirá el 12 de diciembre la estrategia electoral y el mecanismo para seleccionar candidaturas, en medio de diferencias internas.

El acercamiento al saencismo no se explica solamente por las conversaciones entre dirigentes de cara al próximo turno electoral. También tiene un correlato en la Legislatura , donde Farfán desde su banca como diputada acompañó distintos proyectos impulsados por el oficialismo provincial. Por eso, la relación política con el Ejecutivo será uno de los ejes de la discusión que deberá procesar el radicalismo antes de definir su estrategia para los comicios provinciales del 16 de mayo.

La definición de diciembre pondrá sobre la mesa una tensión que atravesó las negociaciones por la conducción partidaria : cómo preservar la identidad radical sin cerrar la puerta a acuerdos con otros espacios. En Salta, una parte de la dirigencia se mostró más cercana al gobernador, mientras otros sectores cuestionan que el partido haya perdido autonomía y capacidad para diferenciarse del oficialismo.

La actuación legislativa de Farfán forma parte de ese debate. El acompañamiento a iniciativas del saencismo, en distintos momentos de su paso por la Cámara de Diputados , alimentó la percepción de una conducción que no construyó una oposición sistemática al gobierno provincial. Esa dinámica puede facilitar un entendimiento electoral, pero también abre interrogantes sobre qué margen tendría la UCR para presentar una propuesta propia y disputar votantes al oficialismo.

El escenario tampoco se agota en Sáenz. La Libertad Avanza busca ampliar su representación en la provincia y constituye otro factor de presión sobre el radicalismo. La conducción de Farfán mantiene referencias nacionales ligadas a Martín Lousteau , además del respaldo de dirigentes como el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella . Esos vínculos conviven con una realidad provincial en la que las alianzas todavía no están definidas y los acuerdos nacionales no necesariamente resuelven la disputa local.

La Convención tendrá que establecer las reglas para elegir candidatos y habilitar una discusión sobre los posibles socios electorales. Por ahora, no hay un acuerdo anunciado con Sáenz ni una definición orgánica que descarte esa alternativa. La decisión será determinante para saber si el radicalismo prioriza una competencia con sello propio o se incorpora a una coalición más amplia.

Farfán apuesta al territorio

La presidenta radical planteó que buscará profundizar el trabajo territorial y sostener una agenda centrada en las demandas de los salteños. En ese sentido, reivindicó las recorridas por los barrios, la atención desde su banca y el vínculo con organizaciones intermedias como ejes de la gestión partidaria. “En estos dos años hemos sido un partido que ha salido a las calles visitando a los vecinos”, sostuvo. También anticipó que buscará ampliar la participación más allá de los afiliados.

Soledad Farfán.

La apuesta es recuperar volumen político desde los municipios, fortalecer los equipos técnicos y elaborar propuestas sobre empleo, desarrollo productivo y desigualdades territoriales. La nueva mesa partidaria quedó integrada por Eduardo Antonelli, como vicepresidente primero; Patricia Segovia, como vicepresidenta segunda; y Gustavo Navarro, como vicepresidente tercero. La conducción asegura haber reunido respaldos de más de trece departamentos.

El desafío será convertir esa estructura territorial en una construcción electoral competitiva. La presencia en los municipios y la elaboración de propuestas pueden contribuir a recuperar identidad, pero deberán traducirse en una posición política reconocible frente al Gobierno provincial y en una estrategia que permita diferenciar al radicalismo de sus posibles aliados.

Una unidad que no cerró la interna

La ratificación de Farfán tampoco resolvió las diferencias internas. La lista El Nuevo Camino fue oficializada por la Junta Electoral partidaria y ratificada por la Justicia Federal, mientras que la nómina encabezada por Natalio Iglesias, titular de la Convención Provincial y referente de Intransigencia y Renovación, quedó fuera de competencia.

Iglesias denunció irregularidades en el rechazo de su lista. Según su versión, había reunido candidaturas en trece departamentos, pero problemas de conectividad y logística impidieron completar la carga digital en algunos circuitos. También sostuvo que la documentación en papel que presentó posteriormente no fue recibida y cuestionó la composición de la Junta Electoral.

Natalio Iglesias.

El episodio tiene un antecedente: en 2024, Farfán llegó a la presidencia después de que las listas opositoras fueran rechazadas por cuestiones formales. La ratificación judicial le aseguró ahora la continuidad, pero no desactivó los cuestionamientos sobre las condiciones de competencia interna.

A esa disputa se sumó el Ateneo Generación 83, referenciado en Rubén “Chato” Correa, que llamó a no participar y cuestionó lo que considera una pérdida de autonomía partidaria. El espacio apuntó contra los acercamientos de dirigentes radicales a Sáenz, al PRO, a La Libertad Avanza y al intendente capitalino Emiliano Durand.