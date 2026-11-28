Federico Reichel , director del hospital Santa Rosa de Villaguay , Entre Ríos . El nombre de consenso para disputarle la intendencia a Adrián Fuertes .

Federico Reichel es el nombre de la oposición para disputar la intendencia de Villaguay al peronista Adrián Fuertes . Detrás del director del hospital local se alistan distintos sectores de Juntos y, aunque todavía sin un acuerdo formal, referentes de La Libertad Avanza (LLA) . Todos de la mano del liderazgo del gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio .

“Estoy trabajando y compartiendo un espacio con un grupo de personas que representan al Gobierno provincial”, dijo Reichel a Letra P . Sin embargo, aclaró que “no hay ninguna candidatura de mi parte ni se ha realizado ningún anuncio oficial. Los tiempos y las decisiones tienen que darse con responsabilidad”. Pese a esa definición, fuentes del oficialismo provincial en Villaguay y en Casa Gris señalaron que es el dirigente con mayores posibilidades de representar a la oposición. El PJ gobierna la ciudad desde 2003, cuando Carlos Fuertes , padre del actual intendente, derrotó a la UCR , que condujo el municipio desde 1983.

Reichel quedó al frente del hospital Santa Rosa después de presentar una propuesta para recuperar el establecimiento, que atravesaba una crisis por la falta de profesionales y de cobertura de guardias médicas. Frigerio lo designó en el cargo. Luego, los resultados de su gestión favorecieron su instalación en la escena pública de la ciudad.

Reichel se especializó en medicina interna y clínica médica. Después de completar su formación, regresó a Villaguay, donde combina la atención en un consultorio privado con su actividad en el sistema sanitario público.

Al referirse a su gestión en el establecimiento sanitario, Reichel destacó los cambios y proyectos que impulsó. “Venimos trabajando mucho, impulsando cambios y llevando adelante proyectos que tienen un objetivo muy concreto: mejorar la calidad de atención y dar respuestas a las necesidades de salud de los vecinos”, señaló. También sostuvo que “todavía hay mucho por hacer” y que su responsabilidad sigue concentrada en el hospital.

Federico Reichel, con el gobernador Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en el hospital Santa Rosa de Villaguay, Entre Ríos.

En el plano partidario, el médico está afiliado a Nueva Generación, el partido del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. Con identidad cercana al espacio libertario, esa fuerza integra la coalición Juntos, que lidera Frigerio en Entre Ríos. El dirigente reconoció el carácter político de su designación al frente del hospital. “Me pone en funciones Frigerio”, resumió.

Unificar voluntades

Las elecciones provinciales de 2023 marcaron un punto de inflexión para Entre Ríos. En esos comicios, Frigerio derrotó al PJ y terminó con 20 años de gobiernos peronistas en la provincia. En Villaguay, Juntos llegó a esa elección con casi una decena de sectores internos, que lograron confluir para competir, aunque después quedaron expuestas sus diferencias políticas.

Frente a ese escenario, el ala política del gobierno provincial inició un proceso para hilvanar voluntades entre los distintos sectores de la oposición. La estrategia apunta a construir una candidatura común que permita enfrentar a Fuertes, que iría por la reelección. En ese contexto, la dirigencia opositora villaguayense coincide en el nombre de Reichel para disputar la intendencia.

“Es él”, aseguró a Letra P un funcionario provincial consultado sobre la posible candidatura para disputar la intendencia. La misma evaluación comparten dirigentes de la Casa de Gobierno y referentes de la UCR, una fuerza con fuerte presencia en Villaguay. Hugo Retamar, presidente de Forja en la provincia, respaldó la posibilidad de un acuerdo opositor. “Si logramos la síntesis, es factible ganar”, sostuvo.

Otro nombre con buena aceptación en la ciudadanía es el de Federico Viollaz, un abogado y escribano. Fue concejal por la UCR y candidato a intendente por Juntos en 2023. Sin embargo, fuentes radicales afirman que está interesado en competir por la presidencia del Colegio de Escribanos de Entre Ríos.

La pata peronista de Juntos en Villaguay

Augusto Velázquez es concejal de Villaguay y accedió a su banca en la lista que encabezó Fuertes. El dirigente pertenece a Forja, el espacio que conduce Retamar y que se alineó con Frigerio. En ese contexto, presentó su denominado “proyecto de ciudad”, una iniciativa que funcionó como plataforma para instalar su propia precandidatura a intendente.

Según Retamar, el frigerismo coincide en que existen posibilidades de derrotar al PJ, aunque reconoce las dificultades del armado. “No nos sobra nada”, advirtió. Por eso, aunque Forja impulse un nombre para la contienda electoral de 2027, el dirigente consideró que todos deberían acompañar otra candidatura si logra reunir mayores consensos. Esa candidatura es la de Reichel.