“Parejas se ahogaron en un brazo del Paraná”, tituló La Nación un breve artículo publicado el 29 de noviembre de 1979 sobre las muertes de Susana Solimano , Alfredo Berliner , Diana Schatz y Julio Suárez Coria . Informaba que sus cuerpos habían sido hallados sumergidos en el río y que las muertes databan de dos días antes. Incluía, además, una hipótesis sin mayores datos que la respaldaran: “Se dirigían a uno de los campings de la zona”.

El artículo omitía que los cuatro eran militantes de Montoneros, que habían sido secuestrados dos meses antes y torturados en Campo de Mayo. Sus muertes no habían sido accidentales: eran crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura.

A 47 años de aquellos asesinatos, la Fiscalía Federal de San Martín aguarda desde junio que la Justicia indague a Julio Verna , un médico militar que, según los testimonios de sus familiares, confesó haber adormecido con inyecciones a las víctimas antes de que fueran arrojadas al agua. El pedido también lo vincula con los vuelos de la muerte que partían de Campo de Mayo, donde prestaba servicios. Sigue libre y sin ser indagado.

“Reconoció que inyectó personas para inmovilizarlas y que fueron asesinadas y no se arrepintió; que la justicia lo juzgue significaría un poco menos de impunidad en nuestro país”, expresó Pablo Verna , hijo del médico militar. Junto con las querellas de los familiares de las víctimas y la Fiscalía, reclama que su padre sea convocado a declarar.

Desde hace más de una década, Pablo insiste en que debe investigarse la participación de su padre en el plan de exterminio ejecutado durante el terrorismo de Estado. En 2013, el médico militar retirado le confirmó su intervención en los crímenes. Tiempo después, su hijo se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para contar lo que sabía.

Una década después de su imputación, el exjuez Néstor Montezanti enfrenta el juicio por su vínculo con la Triple A en Bahía Blanca Optó por no declarar ante la acusación por tareas de inteligencia e intimidación en la UTN https://t.co/zkX8iu1OOs @AilinBullentini pic.twitter.com/BVeSZlYn8j

Declaró en dos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Allí se examinaron las responsabilidades por los asesinatos de Solimano, Berliner, Schatz y Suárez Coria, así como por los crímenes contra la familia Gofin y Héctor Busemi, víctimas de los vuelos de la muerte que partían de esa guarnición militar. En ninguno de los debates su padre estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

El 17 de junio de 2026, el fiscal Miguel Ángel García Ordás y la auxiliar fiscal Nadina Valenti solicitaron que Julio Verna fuera convocado a prestar declaración indagatoria. Presentaron el pedido ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, en el marco de la investigación de los crímenes cometidos contra militantes de la Contraofensiva Montonera.

La presentación reúne testimonios, correos electrónicos, documentación militar y constancias de expedientes judiciales que vinculan a Verna con dos hechos cuyas características coinciden con los relatos que sus familiares le atribuyen.

Un crimen disfrazado de accidente

En septiembre de 1979, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la Argentina para recibir denuncias sobre los crímenes de la dictadura, el aparato represivo estatal desplegaba una intensa persecución contra los militantes de Montoneros que habían regresado al país en el marco de la Contraofensiva. Entre las víctimas estuvieron Solimano, Berliner, Schatz y Suárez Coria.

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A Susana le decían La Chana. Era asistente social, militante de Montoneros y madre de Martín Mendizábal, el hijo que había tenido con Horacio Mendizábal, integrante de la conducción de la organización. Durante su exilio en México había formado pareja con Alfredo Berliner. Ambos regresaron a la Argentina en 1979 y se incorporaron a las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de la Contraofensiva Montonera. Tenían 29 años.

Buena parte de la reconstrucción de los últimos días de Solimano fue posible gracias al testimonio que Martín brindó en junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín. Tenía ocho años cuando fue secuestrado junto con su mamá y permaneció cautivo durante aproximadamente un mes en la Brigada Femenina de la Policía bonaerense de San Martín. Allí había otros niños y, según recordó, fue interrogado en dos oportunidades.

El 17 de octubre de 1979 fue devuelto a su familia materna. Nunca volvió a ver a su madre. Tampoco a su padre, asesinado en septiembre de ese año.

Alfredo también había sido secuestrado a mediados de septiembre. La investigación judicial ubicó su privación ilegal de la libertad entre el 14 y el 15 de ese mes.

Diana Schatz nació en Chubut, pero su trabajo y su militancia la llevaron a la provincia de Buenos Aires. En Tandil se recibió de maestra y estudió Historia. Militó en la Juventud Peronista y la Juventud Universitaria Peronista. Fue detenida en agosto de 1975 y, en 1977, pudo salir del país y exiliarse en España.

Regresó a la Argentina en el marco de la Contraofensiva Montonera, vinculada a las tareas políticas de Adriana Lesgart, hermana de Susana Lesgart, una de las víctimas de la Masacre de Trelew. Entre sus actividades estaba el contacto con familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Diana y Adriana fueron secuestradas el 15 de septiembre de 1979. Lesgart permanece desaparecida. Schatz tenía 33 años cuando fue asesinada.

Julio Suárez Coria era pampeano, pero creció con su familia en San Luis. Militante del peronismo revolucionario, asumió como ministro de Gobierno, Educación y Justicia de esa provincia en 1973 y renunció al año siguiente. En 1975 fue detenido y, posteriormente, obligado a exiliarse.

Vivió con su familia en México, donde continuó su militancia en Montoneros. En 1979 regresó a la Argentina con su esposa y sus hijos para participar de la Contraofensiva. Tenía 40 años cuando fue secuestrado, el 29 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires. Según el requerimiento de indagatoria contra Verna, antes de que se perdiera contacto con él alcanzó a comunicarse por teléfono con su compañera para advertirle que estaba rodeado y no tenía escapatoria.

El 27 de noviembre de 1979 fueron encontrados los cuerpos de los cuatro militantes dentro de un automóvil parcialmente sumergido en un arroyo de Escobar. La versión del accidente circuló en La Nación y otros medios de la época. Ocultaba que las víctimas habían permanecido secuestradas durante más de dos meses bajo el dominio del aparato represivo estatal.

La materialidad de los crímenes fue acreditada por el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín en el juicio por la represión a la Contraofensiva Montonera. En aquel debate, Pablo Verna contó lo que su padre les había confesado a él y a otros integrantes de su familia: que había inyectado a “subversivos” en Campo de Mayo con una droga que los adormecía.

Según ese testimonio, el médico relató que, en una ocasión, habían tenido que simular que cuatro personas habían muerto ahogadas después de caer al río. Para eso les aplicó una droga que les permitía respirar, de modo que sus pulmones se llenaran de agua. También contó que habían colocado en el automóvil una canasta con sándwiches y cañas de pescar.

Pablo declaró, además, que su padre había reconocido que inyectó a personas asesinadas en los vuelos de la muerte y que una vez lo había hecho con “una familia entera”, según consta en el pedido de indagatoria.

La Fiscalía sostiene que esos relatos se corresponden con los asesinatos de Solimano, Berliner, Schatz y Suárez Coria, por un lado, y con los crímenes contra Sabina Gofin; su madre, Sabina Emilia Uriarte de Gofin; su hermano, Rodolfo Gofin, y su novio, Héctor Busemi, por otro. Estos últimos estuvieron cautivos en El Campito, el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, y fueron víctimas de los vuelos de la muerte, de acuerdo con la acusación.

Además de los testimonios de Pablo y otros familiares, la Fiscalía aportó el legajo militar de Verna. Las fechas de ambos grupos de crímenes coinciden con el período en el que prestó servicios en Campo de Mayo.

El documento indica que durante septiembre y parte de octubre de 1979 se desempeñó como capitán médico en el Hospital General 602 de esa guarnición. También consta que estuvo en comisión en el Comando de Institutos Militares entre el 1.º de octubre y el 1.º de diciembre de aquel año.

Una familia entera desaparecida

El pedido de indagatoria no se limita al cuádruple homicidio perpetrado hace 47 años. García Ordás y Valenti solicitaron también que Verna responda por los crímenes contra Sabina Gofin, su madre, su hermano y su pareja.

Los cuatro fueron secuestrados entre el 11 y el 12 de octubre de 1979 en el domicilio familiar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Sabina tenía 18 años y militaba en la Juventud Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios. Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

La hipótesis de la Fiscalía es que Verna participó en los asesinatos mediante los vuelos de la muerte que operaban bajo la órbita del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Una de las confesiones atribuidas al médico hacía referencia, precisamente, a su intervención en el asesinato de una familia entera.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron que las características de ambos hechos, la coincidencia temporal con los destinos militares de Verna y los testimonios reunidos constituyen elementos suficientes para convocarlo a prestar declaración indagatoria.

El derecho a denunciar a un padre represor

Una parte considerable de la presentación fiscal fundamenta la validez de los testimonios de Pablo Verna ante posibles objeciones basadas en las restricciones del Código Procesal Penal de la Nación para denunciar o declarar contra familiares directos.

Los fiscales sostuvieron que esas limitaciones no pueden obstaculizar la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. “Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, todos somos posibles denunciantes en tanto todos somos perjudicados. Lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”, señalaron.

Para fundamentar esa posición, recuperaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el precedente que habilitó a Vanina Falco a declarar contra su padre, el apropiador de Juan Cabandié.

La Fiscalía remarcó que las restricciones procesales buscan preservar los vínculos familiares, pero no pueden impedir que una persona contribuya voluntariamente al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

“No puede denegarse el derecho a declarar a quien se siente damnificado por hechos tan atroces que lo mueven a prestar testimonio, aun comprometiendo a familiares directos”, argumentaron García Ordás y Valenti.

Pablo Verna integró Historias Desobedientes, el colectivo de hijos, hijas y familiares de represores que repudian sus crímenes y buscan aportar información para esclarecerlos. También presentó proyectos para modificar la legislación y eliminar el “obstáculo” que su vínculo filial todavía puede representar para declarar sobre el accionar de su padre.

“El Estado argentino tiene la obligación de remover todos los obstáculos para resolver estos crímenes”, concluyó.