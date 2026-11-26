El Senado aprobó el proyecto de reforma política de Javier Milei con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y contempla otras modificaciones, como la implementación del sistema de Ficha Limpia extendida, que impide candidatos y funcionarios condenados en segunda instancia por cualquier delito doloso.
El proyecto original de Ficha Limpia abarca únicamente a penas por corrupción y el PRO presionó sin éxito para acotar el texto del Gobierno, pero no pudo. La reforma incluye además el fin de los debates presidenciales en las elecciones generales, aunque a último momento se hizo una corrección para que sea obligatorio con sanciones por no participar.
La Libertad Avanza (LLA) logró 42 votos, cinco más de lo necesario. Colaboraron la totalidad de los bloques UCR, PRO y Provincias Unidas (PU). Ayudaron además los monobloques de Chubut (Edith Terenzi) y Neuquén (Julieta Corroza) y los binomios de Santa Cruz (Natalia Gadano y José Carambia) y Misiones (Sonia Rojas Decut y Carlos Arce). También colaboró la salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
Como anticipó Letra P, no avaló el proyecto el bloque Convicción Federal, que incluye a Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moises (Jujuy), quien responde a Sáenz. También votó en contra el Justicialismo, sin excepciones.