Ganar el gobierno provincial perdiendo en la capital es una hazaña posible para el PJ cordobesista. Martín Llaryora revirtió la ecuación en 2023 con el empuje diferencial de las dos ciudades que lo hicieron intendente: San Francisco y Córdoba . Como sus antecesores, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti , empieza a ver en ese interior profundo su carta fuerte.

“Pecamos de inocentes al sospechar que se acababan los desafíos tras la visita del papa León XIV ”, confesó a este medio un estrecho colaborador de Daniel Passerini . El Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal, fue, es y será una trituradora de carne. Una aplanadora de sueños políticos. ¿Puede tener efecto retroactivo sobre Llaryora en 2027 y jaquear la reelección?

El próspero interior, al que se conquista con gestión y política de buenos modales, cobra fuerza por su incidencia histórica en los resultados y por las circunstancias. La capital ya es un problema crónico para el cordobesismo.

El sabotaje en el sistema de transporte, la mafia de los carnés de conducir truchos en el área de Transporte, el femicida de Agostina Vega y ñoqui Claudio Barrelier y el dispendio de horas extra millonarias para el sindicato de recolectores componen el rosario de cuentas negras de un intendente que llegó rengo al poder por no tener reelección. Passerini dice que hará lo que tenga que hacer para que esto no afecte el plan reeleccionista del gobernador. Hay enojo en todas las esquinas del PJ provincial.

Antes del escándalo del Ente Córdoba Obras y Servicios (COYS) es probable que Llaryora también haya creído que después del paso del sumo pontífice todo sería repunte. Redirigió recursos y una fuerte presencia provincial en los barrios de la ciudad. Esta semana, volvió a hacer del interior su refugio.

Las encuestas que mira Martín Llaryora

Ahora esperan los números tras el enésimo cisne negro municipal. Los últimos no eran buenos, pero se dejaban querer. Este viernes, la consultora Delfos, de Luis Dall’Aglio, dejó su última encuesta a la que Letra P tuvo acceso exclusivo. Passerini promedió noviembre con un 44% de aprobación de su gestión y un 48% de desaprobación.

¿El peronismo se entregó en el principal bastión electoral? Llaryora no admite hablar de rendiciones anticipadas. Aunque sí es cierto que pocos creen en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, que un triunfo provincial provocaría el efecto arrastre que sentaría a otro intendente peronista (o similar) en la capital.

Daniel Passerini, Miguel Siciliano y otros funcionarios en un evento con adultos mayores de los centros de día de la ciudad de Córdoba

De todas formas, la reestructuración del gabinete municipal será parte de la agenda. La interna del PJ capitalino late, porque son varias las voces que sostienen que el problema no es de recursos, sino de conducción política. Passerini jugó primero al pedir al exjuecista y ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al gobernador. No hay que dar por descartado el desembarco de otro precandidato, el responsable de la cartera de Vinculación, Miguel Siciliano. Antes del 10 de diciembre, los cruces estarían consumados.

En esas danzas, el viejo minué cordobesista vuelve a aparecer. El interior recobra una dimensión clave en la estrategia 2027. Los puntos de apoyo son otros: los intendentes peronistas pasarán a tener un rol clave porque tendrían con qué.

Hay más de 60 encuestas municipales sobre el escritorio de Llaryora, pero las que más alivio traen son la de las autoridades municipales de las ciudades más importantes, que además son gobernadas por peronistas.

Los tres mosqueteros del PJ de Córdoba

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, está bien parado en el kilómetro cero de Llaryora. Delfos lo midió en noviembre a pedido del gobernador. La gestión del “Peta” cuenta con un 75% de aprobación y un 25% de rechazo de sus vecinos. Cabe recordar que, para los cordobesistas, un 60% alcanza y sobra para entrar en una zona de comodidad (por qué no de triunfo electoral).

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, está en esa zona de comodidad que trae alivio a Llaryora. Un 63% aprueba su administración y un 34% la rechaza.

Eduardo Accastello (Villa María) y Guillermo de Rivas (Río Cuarto)

La capital alterna, bastión que muestra un antiperonismo cada vez más creciente, tiene al intendente de Río Cuarto en una posición aceptable para el Panal. El 49% aprueba la gestión de Guillermo de Rivas y el 44% la desaprueba. La expectativa siempre será mayor, pero conocen el pelaje del electorado de la zona.

El tejido de alianzas con intendentes del palo y aliados será el recurso clave para que la balanza se incline a favor por el peso del interior. "Se anunciará el llamado a una gran coalición cordobesa", anticipan alfiles del mandatario provincial, pero como a esos intendentes que Llaryora ausculta en las encuestas, también le cabe las generales de la ley.

Cordobesistas vs. libertarios

Al gobernador le falta ese plus para entrar a la zona de relax electoral, si es que cabe la figura. Delfos le sigue proponiendo una curva ascendente en la aprobación de la gestión: pasó de 53%, según el registro anterior, al 56%. La negativa cayó de 40% a 38%.

También resta esperar el impacto del escándalo del COYS, que tuvo a la oposición muy activa tratando de instalarlo como el padre de la criatura.

Sin embargo, la variable capital es importante, por la experiencia histórica del cordobesismo factible de ser neutralizada con el empuje del interior, pero no sería la más relevante. Como se anticipó en este espacio, el “riesgo Javier Milei” marcará el tempo electoral.

Martín Llaryora recibe a Javier Milei en el aeropuerto Córdoba

Se frotan las manos en el Panal porque ese antimileísmo crece mes a mes. Según el informe citado de Delfos, el Presidente tiene en Córdoba una desaprobación de su gestión del 60% y una aprobación del 39%.

“Si Milei no levanta, en mayo o junio van a tener que analizar si utilizan el sello de LLA o lo esconden”, guapean fuentes cercanas al gobernador.

Más allá de los duelos verbales, el encontronazo parece inevitable. El candidato violeta a gobernador, Gabriel Bornoroni, aprovechó la reunión que mantuvo con Martín Menem y Luis Juez para ratificar que “van a jugar muy fuerte en Córdoba”.

El 12 de diciembre apuesta a hacer una demostración de fuerza con un acto. No participará Milei, pese a las especulaciones de estos días.

¿Ya lo esconden o se lo guardan para el gran final?