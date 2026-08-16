Semana de la dulzura: reencuentros espejados del peronismo y de Karina Milei con Mauricio Macri

Hicieron tres intentos fallidos hasta que todos confirmaron su asistencia. Los dirigentes del peronismo que empujaron el cónclave del martes por la noche no habían conseguido, hasta ahora, que otros “cabezones” del espacio aceptaran reunirse todos en la misma mesa. Los motivó el éxito de la sesión por la ley de tierras, de la semana pasada, en el Senado y la urgencia por coordinar una acción contra la eliminación de las PASO.

Los tiempos de las definiciones electorales se aceleraron en la última semana. El oficialismo se movió en espejo. El presidente Javier Milei no repunta en las encuestas. Los números que maneja la Casa Rosada lo tienen más cerca de 30 puntos que de 35. La inflación de julio volvió a acelerarse y el riesgo país se acercó el viernes a los 500 puntos. A Karina Milei no le quedó otra que llamar a Mauricio Macri y ofrecerle la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre La Libertad Avanza (LLA)y el PRO.

Horas antes del cónclave, empujado por Macri, el exministro Hernán Lacunza había sorprendido con el anuncio de una posible candidatura presidencial. Casi en paralelo, aparecieron encuestas que midieron como candidato al empresario de medios Daniel Hadad . El dueño de Infobae dijo que sentía necesidad de “colaborar” para que el país funcione mejor. Después respaldó como posible candidato al banquero Jorge Brito , que todavía no anunció nada, pero mide sus chances.

Diego Santilli aceleró los diálogos con gobernadores aliados para conseguir votos en el Congreso contra las primarias. Planifica una sesión en septiembre. El viernes, el jefe de Gabinete volvió de Catamarca convencido de que contará con el apoyo de Raúl Jalil . El gobernador dio a entender que lo tiene sin cuidado lo que diga el peronismo.

En la mesa del hotel Emperador, Axel Kicillof , Máximo Kirchner , Sergio Massa , los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), el senador Gerardo Zamora y los jefes de bloque José Mayans y Germán Martínez definieron una estrategia frente a los díscolos, como Jalil. Intentarán primero con el diálogo. Si no tienen éxito, usarán las mismas armas que LLA. Amenazarán con plantar candidatos en las provincias que les compliquen a los gobernadores la elección local. El catamarqueño quiere ser senador nacional. “Que sea candidato de LLA”, dijeron en el cónclave.

El reencuentro del peronismo

La reunión del peronismo, este martes, dio una primera señal de ordenamiento hacia adentro del espacio y también hacia afuera, en la negociación con terceros. La cocina del encuentro llevó meses. Ya en mayo, Quintela había intentado organizar un asado de cúpulas que se iba a celebrar en las oficinas de Massa, pero se suspendió de manera abrupta.

Aquella lista de comensales incluía a los gobernadores, los jefes parlamentarios, Massa, Sergio Uñac y Jorge Capitanich, pero había dejado afuera a Máximo Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner puso el grito en el cielo. Después, hubo otros intentos por reflotar el encuentro. A principios de agosto, Quintela organizó un homenaje al obispo Enrique Angelelli en La Rioja. Invitó a todos. Viajaron Kirchner, Martínez y Mayans. Kicillof pegó el faltazo, pero envió como representante a su jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Allí volvieron a hablar sobre la posible reunión, que no tuvo fecha hasta que se consiguió la aprobación de todos. “Si falta uno, ya se arma lío”, explicó uno de los impulsores del encuentro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el más difícil de convencer.

Ricardo Quintela, Máximo Kirchner y Wado de Pedro, juntos en La Rioja

La sesión por la ley de tierras, en el Senado, les dio el impulso final a Mayans y Martínez para volver a la carga con la organización del cónclave. La cita se fijó para el martes a las 20, con la idea de que se extendiera una hora. Duró casi cuatro. El primero en llegar fue Mayans. Detrás suyo ingresó Insfrán. Lo secundaron Ziliotto y Kicillof. Demorados por el tránsito, ingresaron Máximo, Massa y el resto. Hubo saludos cordiales entre todos. Lo que arrancó con una picada siguió con ensaladas ceasar, carne y una mesa con platos a la carta. No hubo alcohol para nadie.

En el encuentro abordaron situaciones concretas y urgentes. No hablaron de Cristina. Fijaron un plan de trabajo, con reparto de roles y temas a abordar en lo inmediato. Aunque no tiene fecha precisa, la idea es que la mesa vuelva a reunirse en dos semanas, con más representación territorial y la presencia de mujeres, que expresaron su queja por la exclusión. La prioridad está puesta en el sostenimiento de las PASO, pero también en la necesidad de bloquear la sanción definitiva en Diputados de lo que quedó del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones.

En concreto, la iniciativa que impulsa el Gobierno es un bloqueo a cualquier intento futuro del Estado por recuperar empresas privatizadas que pueden resultar estratégicas para el desarrollo nacional o avanzar en cuestiones tan simples como expropiaciones para construir autopistas. Ahora está en la cámara baja. “Tenemos un año para ganar y para desarmar estas cosas que después no nos van a dejar gobernar”, apunta uno de los asistentes al cónclave. Se tiene fe.

La puja por las PASO

Quintela y Jalil tuvieron una discusión hace un par de semanas por el tema de las PASO. El riojano le pidió que no se metiera en la discusión nacional. “Nos perjudicás a todos”, le dijo. El catamarqueño respondió con argumentos libertarios. Habló del costo de las elecciones. Los peronistas dicen que no dimensiona la caída de Milei en todo el país. “Es como el CID Campeador porque está muerto, pero lo llevan como estandarte”, grafica uno de los comensales del martes.

El viernes, Jalil recibió en Catamarca a Santilli y al ministro de Economía, Toto Caputo. Tuvieron que lidiar con algunos escraches. También estuvo el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, que responde a Zamora. El senador santiagueño es otro que se llevó tarea para el hogar. Trabajará en el diálogo con Hugo Passalacqua, el gobernador de Misiones que rompió con su exjefe político Carlos Rovira y quiere participar del armado peronista contra Milei. Passalacqua y Zamora se conocen de su militancia juvenil en el radicalismo.

Massa también hará valer sus vínculos aceitados en Misiones. El líder del Frente Renovador y Ziliotto trabajarán en el diálogo con Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). Máximo Kirchner se ocupará de Santa Cruz. Quintela irá por sus vecinos, Jalil, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). El salteño está en una encrucijada. Todavía no sabe si podrá ser candidato. La nueva Constitución –que él mismo reformó- dice que solo se puede gobernador por dos períodos consecutivos. Ya los agotó.

Sáenz siempre fue cercano a Massa, pero la relación no pasa por un buen momento. El líder del Frente Renovador dice que es un caso perdido. Ya chocaron varias veces. El peronismo puede amenazar con plantarle un candidato propio y hacerle perder la provincia frente a los libertarios, como sucedió en las elecciones 2025, con la candidatura a senador de Juan Manuel Urtubey.

Los votos de los espacios provinciales serán clave para sostener las PASO. Mayans advierte que el oficialismo no debería dar por sentado que tendrá los votos del PRO y la UCR. En diálogos reservados, senadores de esos espacios le dijeron que quieren sostener la herramienta porque no confían en los acuerdos con los libertarios. Piensan, además, que podrían tener un candidato mejor que Milei. Lo ven demasiado complicado en las encuestas. ¿Podría ser Patricia Bullrich? La senadora se bajó esta semana de la competencia por la Jefatura de Gobierno porteña, según dijo, para allanar las conversaciones con el PRO.

TODO ROTO PJ de Salta: Urtubey apuesta a que la Cámara Nacional Electoral anule la elección interna y apunta contra la legitimidad del proceso



Primera fuga en el armado saencista



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En el macrismo hay desconfianza a pesar del armado de la mesa de negociaciones de Karina. “Ya nos hicieron esto mil veces. Después nos cagan”, apuntan los amarillos. Por eso Lacunza no se baja. Mientras, aparecen opciones que podrían complicar a Milei. El exdiputado Emilio Monzó reza para que sus amigos peronistas consigan los votos para sostener las PASO. Cree que puede armar una interna de centro o centro derecha que represente a una parte del electorado huérfano de Juntos por el Cambio, con Brito, Hadad u otro. Sería un problema para Milei en la primera vuelta y un favor para el peronismo.

Monzó tiene una encuesta propia en la que se les preguntó a los consultados si votarían una opción distinta a los dos polos existentes, LLA y el peronismo. El 16% dijo que “seguro lo votaría” y un 30% extra contestó que “podría votarlo”. Milei aparece con números catastróficos y está para perder el ballottage “con cualquiera”. Eso explica bien el apuro de la Casa Rosada por evitar fugas y aglutinar a todos detrás del Presidente.

Los cambios del peronismo por las PASO

Hace poco que el peronismo unificó el criterio respecto de la necesidad de sostener las PASO. Massa había dicho que convenía eliminarlas, para generar un efecto sorpresa por el resultado en las elecciones generales y evitar el efecto aglutinador del antiperonismo, que suele darse después de las PASO.

Encuestas en mano, ahora el exministro de Economía cambió de idea. Ve posibilidades reales de que el peronismo pueda ganar. Vislumbra un escenario de PASO en el que podría ser el candidato de Cristina contra Kicillof y se ve ganador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dice en privado que está de acuerdo en “que se presenten todos”. La Cámpora, mientras, arma su propia agenda. Habla de posibles candidaturas de Máximo o de Wado de Pedro. Kirchner presentó un proyecto de ley para modificar la relación del país con el FMI y salió a caminar el país.

Todos coinciden en que las candidaturas se definirán más adelante. Pero esta semana, antes de los previsto, ya se activó el modo electoral.