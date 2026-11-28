El secretario de Turismo, Daniel Scioli , volvió a perder una elección por una presidencia. Esta vez, lejos de las urnas argentinas, el funcionario de Javier Milei cayó frente a Ghana por 19 votos contra 14 en la disputa por la conducción del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo , que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos.

Como en aquel noviembre de 2015, cuando perdió el balotaje frente a Mauricio Macri , el exmotonauta volvió a quedarse sin el premio mayor. Esta vez no necesitó esperar el recuento de millones de sufragios: apenas cinco votos separaron a la delegación argentina de la ganadora.

El exgobernador bonaerense había viajado a Abu Dabi con la confianza de contar con los apoyos necesarios para imponerse en la elección que se desarrolló durante la 127ª sesión del organismo internacional, pero no fue así.

Antes de la votación, Scioli difundió un video en sus redes sociales en el que manifestó sus expectativas de asumir el cargo y agradeció especialmente a la Cancillería , que conduce Pablo Quirno , por las gestiones para conseguir el respaldo de los países miembros del Consejo.

El calendario le jugó una curiosa coincidencia al secretario de Turismo . El 22 de noviembre de 2015, como candidato presidencial del Frente para la Victoria (FpV) , perdió frente al líder del PRO por 51,34% contra 48,66%. Once años y tres días después, el resultado de otra elección por una presidencia tampoco le sonrió.

En el medio cambió de gobierno, de funciones y de escenario electoral. El exembajador argentino en Brasil pasó del peronismo a la administración libertaria, pero su nueva aventura presidencial también terminó con el festejo ajeno.

En esta oportunidad, quien se quedó con el cargo fue la ministra de Turismo, Cultura y Artes Creativas de Ghana, Abla Dzifa Gomashie, que consiguió el respaldo mayoritario del Consejo Ejecutivo para ejercer la presidencia durante 2027.

ONU Turismo: el factor Brasil y el respaldo africano

El gobierno de Lula da Silva, que tenía a su cargo la conducción del Consejo, trabajó a favor de la candidatura africana en medio de las diferencias diplomáticas entre las administraciones de Brasil y Argentina.

La disputa tenía un antecedente. En 2025, Scioli respaldó la postulación de Emiratos Árabes Unidos a la Secretaría General de ONU Turismo y cuestionó al entonces titular del Consejo, el brasileño Celso Sabino, por sus intentos de postergar la elección.

l revés diplomático se produjo, además, en un escenario complejo para la actividad turística argentina. Según relevamientos de la CAME, durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional viajaron 1,41 millones de personas, lo que representó una baja interanual del 17,4% en viajeros y una caída real del 30,3% en el gasto total frente al año anterior. En la provincia de Buenos Aires, la caída en el movimiento fue del 22,1% respecto de 2024 y del 41,1% frente a 2025.