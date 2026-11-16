Gustavo Sáenz y los invitados a la presentación de su libro, entre ellos Hugo Passalacqua.

Gustavo Sáenz profundizó en su juego al misterio en la presentación de su libro. El gobernador de Salta creó expectativa de un anuncio al convocar a las elecciones provinciales justo el mismo día. Sin embargo, a pesar de haber reunido a sus aliados del Norte Grande , sembró pistas contradictorias sin confirmar qué será de su futuro.

El mandatario usó el estreno de su obra "Federalismo y progreso" para una demostración de volumen político. En la tarde del lunes reunió a funcionarios, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes de otras provincias para desplegar un discurso centrado en las desigualdades entre el centro del país y el interior.

La coincidencia entre la presentación y la convocatoria a elecciones para el 16 de mayo no fue menor . Tras activar el calendario electoral, Sáenz volvió a mostrarse como un dirigente con interlocución nacional y capacidad para reunir a referentes de distintos espacios. Su entorno impulsa la posibilidad de un tercer mandato consecutivo, aunque el gobernador evita cerrar otras alternativas políticas.

El libro, que ya le había entregado al presidente Javier Milei durante su paso por París , fue el marco para insistir con una agenda federal y reivindicar los acuerdos entre dirigentes de diferentes partidos.

Entre los invitados estuvo el gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , aliado de Sáenz en la articulación política en el Congreso . También asistieron la senadora jujeña Carolina Moisés; el senador catamarqueño Guillermo Andrada y su comprovinciano de la cámara baja, Sebastián Nóblega; el senador misionero Carlos Omar Arce y Oscar Herrera Ahuad , presidente del bloque Argentina Federal en la cámara baja.

Durante el encuentro, Sáenz les entregó ejemplares de "Federalismo y progreso" a Nóblega, Passalacqua y Moisés, en un gesto que acompañó la construcción política que el mandatario busca proyectar más allá de Salta.

Carolina Moisés y Flavia Royón, entre las invitadas de Gustavo Sáenz.

La ausencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue una de las notas de la convocatoria, pues se trata de un aliado directo del salteño. En su lugar, la provincia estuvo representada por sus legisladores nacionales. También participaron los dirigentes que responden a Sáenz en el Congreso, entre ellos Flavia Royón, Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella, además del gabinete provincial.

La foto buscó reforzar una construcción que combina reclamos por recursos, infraestructura y autonomía frente a la Casa Rosada. Sáenz procura negociar con el gobierno sin quedar absorbido por La Libertad Avanza, mientras sostiene vínculos con otros gobernadores y del interior. La presentación le permitió exhibir aliados y fortalecer su perfil federal sin despejar las dudas sobre su futuro.

El discurso de Gustavo Sáenz

Durante la conversación con la periodista Emilce Amado, Sáenz contó que su libro nació de intercambios sobre Martín Miguel de Güemes y se amplió hacia cuestiones económicas, políticas e históricas. El gobernador cuestionó la concentración de recursos en Buenos Aires: “Argentina no empieza ni termina en la General Paz”, afirmó.

También advirtió que la estabilidad macroeconómica debe acompañarse de mejoras sociales: “A ese equilibrio fiscal que tanto se defiende, hay que acompañarlo con un equilibrio social”, dijo. En paralelo, defendió el diálogo con Milei pese a las diferencias, y reivindicó a la obra pública como motor del desarrollo regional. “En política no se gana insultando, se gana mostrando qué se va a hacer”, sostuvo.

Por presentar mi libro Federalismo y Progreso, junto a amigos, gobernadores, legisladores y referentes de distintos sectores. pic.twitter.com/m5ZxjB7Id5 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 16, 2026

La conferencia de prensa posterior reforzó ese planteo. Moisés y Royón destacaron la necesidad de una agenda común para atraer inversiones y reducir los costos logísticos. Nóblega, reclamó reducir las asimetrías regionales. Andrada puso el foco en la infraestructura productiva: “Las provincias vienen de antes que la Nación”, afirmó.

Sáenz volvió entonces sobre su reclamo para que los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas sean incluidos de manera obligatoria en la concesión. Cuestionó que su recuperación quede sujeta a la decisión de los futuros operadores y advirtió sobre su importancia para conectar la producción del norte con los mercados del Pacífico y el Atlántico.

La re-reelección, el objetivo inmediato

La presentación del libro coincidió con el inicio de la cuenta regresiva electoral en Salta. El decreto 762/26 fijó los comicios para mayo de 2027, cuando se renovarán la gobernación, bancas legislativas e intendencias.

La eventual candidatura de Sáenz a un tercer mandato consecutivo está atravesada por la reforma constitucional de 2021, que limitó a dos los períodos consecutivos permitidos para la gobernación. El mandatario sostiene que su primer mandato no debería computarse bajo esa nueva regla, porque fue elegido y asumió con el texto constitucional anterior.

La conferencia de prensa posterior de Gustavo Sáenz y sus aliados.

Su entorno apuesta a la continuidad en la provincia, mientras Sáenz mantiene un discurso que lo proyecta más allá de Salta y evita definiciones sobre el alcance de su construcción política. En ese marco, la convocatoria de dirigentes del Norte Grande le permite sostener protagonismo nacional sin formalizar una candidatura presidencial.

Al cierre, el gobernador reivindicó la defensa de los intereses provinciales: “La gente nos recordará como aquellos que no claudicaron, que no se prendieron ni de la pollera ni de la peluca de nadie, porque entendieron que primero estaba nuestro lugar, nuestra patria chica”.