El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Pico, con las espadas del vernismo: el diputado Hernán Pérez Araujo, la intendenta Fernanda Alonso, la vicegobernadora Alicia Mayoral.

El peronismo de La Pampa recorre sin apuro, pero sin pausa, el camino de su unidad hasta que duela. El gobernador Sergio Ziliotto bajó línea para que haya paciencia y ninguna ansiedad para convocar a las elecciones provinciales, luego del faltazo opositor del jueves en la Legislatura .

General Pico , histórico bastión de la mayoritaria Línea Plural , fue escenario de una cumbre potente, en la que el PJ dio otra muestra de que intenta aceitar su hermandad. En la norteña ciudad, segunda de la provincia en cuanto a población, Ziliotto amuchó para la foto al ultravernismo con el que a la vez disputa y teje futuro.

Finalmente parece que la formalización de una alianza antiperonista es el espanto que rejunta también al compañeraje. Ziliotto llegó al territorio del exgobernador Carlos Verna con anuncios de obras multimillonarias y fotos conciliadoras con la intendenta Fernanda Alonso , la vicegobernadora Alicia Mayoral y el diputado Hernán Pérez Araujo , todas espadas principales del viejo cacique del peronismo norteño.

Ziliotto desembarcó en Pico con figuras de su gabinete y anuncios de obras por $12.000 millones para la ciudad. “No tenemos dudas de que el peronismo va a seguir gobernando La Pampa”, sentenció flanqueado por Alonso y Mayoral, las preferidas de Verna. Ambas pueden ser candidatas a la gobernación y tienen, a su vez, sus propias cuentas pendientes entre ellas.

La intendenta de Pico no irá por su reelección y el nombre de la vicegobernadora suena también para sucederla a ella .

El gobernador Sergio Ziliotto en General Pico, flanqueado por la vicegobernadora Alicia Mayoral y la intendenta Fernanda Alonso.

Antes de esta foto conjunta, el gobierno y la Plural de Verna hicieron otros gestos de acercamiento en el territorio de la Legislatura. El arribo de Máximo Kirchner a La Pampa hizo algún ruido, pero no dinamitó los puentes porque fue un asunto conversado. En cambio, hubo acuerdos importantes para el presupuesto, el cronograma electoral, el peaje petrolero.

Entre la cautela y Di Nápoli

Las mieles entre el ziliottismo y el vernismo siempre esconden algún motivo de cautela. Como vienen contando Letra P, el vínculo entre los conductores de la misma línea interna, enemigos íntimos, está hecho de ardorosos enfrentamientos y de conciliaciones cíclicas fumando la pipa de la paz.

El ziliottismo también tiene su preferido para la gobernación, el senador Daniel Bensusán, a su vez vetado por Verna. Aparece lejano a ese universo de la Plural el otro actor clave del peronismo, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, necesario para que la unidad sea competitiva electoralmente, convencido de que tiene que ser el candidato a gobernador y deshojando la margarita entre sumarse al pacto o manotear el sello de Fuerza Pampa para hacer su propio juego.

Luciano "Copete" di Nápoli y Daniel "Paiy" Bensusán: dirigentes pesados de Santa Rosa, ambos se anotan en la carrera por la Gobernación.

“Copete” di Nápoli también tuvo en su momento la venia de Verna para lanzarse a sus movimientos no alineados con el gobernador. Ese dato de la realidad lo sostiene en el candelero, mientras busca otros palenques donde rascarse.

Verano tranquilo en La Pampa

Ahora Ziliotto evalúa que no es necesario apurar la elección que definirá su sucesión. En el gobierno interpretan que la tendencia a la suspensión de las PASO, luego de la sesión del Senado, abre otros plazos. Al peronismo no le disgusta que el tiempo ponga en evidencia los problemas del plan económico y su impacto social.

Aunque en 2019 y en 2023 las elecciones generales provinciales fueron en mayo, con internas en febrero, probablemente el verano será tranquilo en La Pampa. Este viernes, Ziliotto resumió: “la suspensión de las PASO nos da más tiempo. No profundizamos en detalles ni escenarios, pero la presentación de candidatos nacionales sería el 15 de agosto. Son casi diez meses”.

“Esto nos da más tiempo para dedicarnos exclusivamente a ver cómo intentamos pagar los aguinaldos, cumplir con todos los proveedores, enfrentar enero y febrero. Entonces, no estamos pensando en candidaturas”, completó el gobernador.

La reforma que no fue

El intento peronista por hacer una leve modificación en el cronograma electoral ya parece frustrado. La oposición política prefirió una fuerte puesta en escena para oponerse: retaceó el cuórum en la sesión donde iba a entrar el dictamen favorable al cambio y se opuso a cualquier cambio en las reglas de juego.

Las sillas vacías en la Legislatura de La Pampa, este jueves.

El proyecto simplemente reducía el período de campaña, entre las internas y las generales provinciales, de 90 a 45 días. Para el peronismo fue una forma de ganar tiempo para sus negociaciones, sin necesidad de definir candidaturas antes de fin de año. Esa estrategia hasta le podía venir bien al frente opositor, que este viernes formalizó un acuerdo, pero sigue enfrascado en disputas internas.

Ziliotto le refregó al PRO y al radicalismo sus contradicciones: mientras en la provincia se niegan a un cambio menor, en el Senado Victoria Huala y Daniel Kroneberger votaron para sacar las PASO del calendario. El gobernador resumió: “es claramente una suspensión hecha a medida y un retroceso para la democracia”.

Ahora, una posibilidad es que el cambio electoral local se trate en extraordinarias, pero con la oposición tan decidida al rechazo pierde sentido otro intento oficialista. Pensar en el período legislativo del año que viene tampoco es lógico: la campaña ya estará encendida cuando llegue esa hora.