La fórmula ganadora entre los abogados de Río Grande para el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego: Renán Eduardo Uribe Martínez y Paula Andrea Barrionuevo.

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , tuvo otro trago amargo en el pesado camino de su cuenta regresiva hacia el final del mandato. Su lista perdió las elecciones en la representación de abogados del Consejo de la Magistratura.

Con el agregado de que en el distrito encabezado por Río Grande ganó la fórmula vinculada al intendente de esa ciudad, Martín Pérez , crítico del jefe del Ejecutivo provincial.

La elección modificó la representación profesional en los dos distritos judiciales, porque en Ushuaia también triunfo el cambio. En ambos distritos ganó la Lista 2. En la capital, Clemente Luis Vidal Oliver y Rocío Tamara Basbous desplazaron a Alejandro Pagano Zavalía , que buscaba renovar su mandato. En el distrito Norte se impuso el sector cercano al intendente, que postuló a Renán Eduardo Uribe Martínez y Paula Andrea Barrionuevo . La fórmula identificada con el gobernador terminó tercera.

El padrón estuvo integrado por 1.502 profesionales, 795 del Distrito Sur y 707 del Norte. De estos últimos, 666 correspondían a Río Grande y 41 a Tolhuin. Participaron 786 abogados, el 52,33% del total habilitado.

Como adelantó Letra P , si bien la votación quedó reducida a un ámbito muy particular, la puja puso en juego los enfrentamientos políticos que sacuden a Tierra del Fuego con vistas a las elecciones del año que viene. Melella enfrenta el cierre de su gestión, no tiene reelección a mano y soporta una administración financiera compleja, además de una clara inestabilidad política.

El gobernador hace lo posible por incidir en su sucesión y trama un pacto con el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, en un escenario de movilidad del panperonismo, con Pérez asomando como opción después de su apuesta electoral del año pasado.

Ex aliados en Tierra del Fuego. Martín Pérez y Gustavo Melella se distancian en la antesala de una nueva elección.

En ese contexto, la puja sectorial por el Consejo de la Magistratura despertó la atención del sistema político. Sobre todo en Río Grande, donde está el enfrentamiento más visible y donde Melella sigue diciendo que conserva potencia electoral, al punto de que se agita a sí mismo como un posible candidato a la intendencia.

Dos extremos políticos

La elección de la ciudad norte de la provincia concentró la mayor atención política. En este panorama Uribe Martínez y Barrionuevo obtuvieron 177 votos, el 44,7% de los sufragios emitidos entre las tres listas. Ambos son señalados como cercanos al intendente Perez, aunque no se presentaron con identificación partidaria.

La fórmula de Gonzalo Zeni y Emma Matorras, vinculada a Melella, consiguió 90 votos y terminó tercera, con el 22,7%. La diferencia con los ganadores fue de 87 sufragios, equivalente a 22 puntos porcentuales.

La tercera propuesta, integrada por Rosa Mandina Andrade y José Galindo Rodas Fernández, mantiene vínculos con los hermanos Löffler, referentes históricos del Movimiento Popular Fueguino en Río Grande. El sector tiene una trayectoria política propia y mantiene relaciones con distintos espacios de la política local.

La conformación actual del Consejo de la Magistratura sufrirá dos modificaciones a raíz de los resultados electorales.

El resultado desplazó a Horacio Marcelo Castelli, quien ocupaba la representación del Norte. Castelli es asesor de la legisladora Myriam Martínez, integrante de FORJA y dirigente cercana al gobernador. El oficialismo provincial perdió el lugar que mantenía a través de esa representación.

Cómo queda la nueva conformación

Con los resultados de la elección, el Consejo estará integrado por la jueza Edith Miriam Cristiano, representante del Superior Tribunal de Justicia y presidente del organismo; la legisladora María Victoria Vuoto, del PJ; el legislador Jorge Andrés Lechman, de Somos Fueguinos; el jefe de Gabinete Jorge Canals, por el Ejecutivo; el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre; y los abogados Clemente Luis Vidal Oliver, por el Distrito Sur y Renán Eduardo Uribe Martínez, por el Norte.

La nueva integración deja dos cambios en la representación profesional. En el Norte, el sector vinculado a Melella perdió el lugar que ocupaba Castelli frente a una fórmula cercana a Pérez. En el Sur, Vidal Oliver reemplazó a Pagano Zavalía con una propuesta de reformas al funcionamiento del organismo.

El resultado no determina cómo votarán los nuevos consejeros, pero modifica la representación de la abogacía en un organismo que participa de decisiones centrales para la Justicia fueguina.