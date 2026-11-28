Rodrigo de Loredo movió el tablero de la UCR en Córdoba al sumar a Alejandra Ferrero , su espada en la Legislatura, a la grilla de figuras candidateables para la intendencia capitalina. El gesto del precandidato a gobernador sacudió la interna del espacio, donde otros dirigentes anotados celebraron su perfil, pero la imaginaron como vice sin resignar sus propias postulaciones.

Con la mirada puesta en el Panal y tras no lograr cerrar una alianza con La Libertad Avanza que conduce Gabriel Bornoroni , De Loredo decidió blanquear por primera vez en su discurso público el nombre de su mano derecha en la Unicameral como posible candidata para el Palacio 6 de Julio, hoy a cargo de Daniel Passerini .

Ferrero, quien asumió la presidencia del bloque radical en la Legislatura luego de que Matías Gvozdenovich pasara a conducir a la UCR, no figuraba hasta ahora en el radar explícito de los aspirantes capitalinos.

El gesto político tiene peso específico propio en la interna cordobesa. No se trata de una autoproclamación ni de un lanzamiento individual, sino de la bendición directa de quien ordena la estrategia provincial del radicalismo.

¿Esta decisión sorprende? La respuesta es no. No solamente De Loredo la ubicó semanas atrás al frente de la bancada opositora, sino que, además de ser una de las figuras con asistencia casi perfecta en las giras del líder radical, ahora la instala como carta competitiva de su riñón más íntimo para el distrito electoral más grande de la provincia.

A diferencia de los otros tres nombres en danza, Ferrero no tuvo que pedir pista dentro de la escudería deloredista: se la dio el propio precandidato a gobernador.

Dirigentes de la UCR Córdoba no se bajan

La irrupción de Ferrero con el aval explícito de De Loredo introduce un contraste evidente frente a los demás dirigentes cercanos a su espacio que ya se habían anotado en la discusión por la capital.

Lejos de abrirle paso en la cabeza de boleta, sus competidores internos celebraron su incorporación pero se encargaron de marcar que siguen firmes en carrera y, en algunos casos, la ubicaron en el casillero de la viceintendencia.

El exconcejal y actual vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), Juan Negri, ratificó ante Letra P su decisión inamovible de competir por la intendencia, respaldada por un fuerte despliegue territorial y una campaña callejera en marcha con eje en el orden y propuestas concretas.

Juan Negri hizo la punta y lanzó su candidatura municipal para 2027.

Con la experiencia de haber dado un paso al costado en el 2023 para facilitar la unidad detrás de De Loredo, convirtiéndose en su jefe de campaña, dejó en claro que esta vez no piensa bajarse.

Definió a Ferrero como una “militante de enorme empuje y capacidad” y señaló que podría integrar una boleta compartida: "Sería una muy buena compañera de fórmula mía".

Otras voces en la UCR

Sergio Piguillem, concejal de la ciudad, recogió el guante con elogios personales hacia la legisladora y también aprovechó el movimiento para deslizar un esquema de integración con él a la cabeza.

"Es lógico que quiera sumar una candidata de su sector interno. Además, Alejandra es una mujer inteligente, a quien conozco te diría desde sus comienzos como militante de la UCR; sé de su honestidad y capacidad", afirmó a este medio. Tiró sobre la mesa una posible sociedad electoral con Ferrero: "Ella sería sin dudas una excelente candidata, creo que podríamos hacer buena fórmula con ella como vice".

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La cuarta figura candidateable es Javier Bee Sellares, el dirigente que regresó al tablero local impulsando su propia proyección municipal y reclamando apertura recibió la jugada con tono institucional, dejando en claro su hoja de ruta sobre cómo debe resolverse la postulación: "Creo que todos tienen aspiraciones legítimas. La UCR, dentro de una alianza más grande, tiene que definir lo más competitivo electoralmente y que pueda solucionar los problemas de Córdoba, que son graves", señaló a Letra P.

Sobre la jefa de la bancada unicameral, agregó sin confrontar: "Creo que es una dirigente muy valiosa".

La puja hacia el 2027

Sin acuerdo sellado con el espacio libertario de Bornoroni, que ya lanzó su fórmula capitalina con Roca-Rodríguez Machado, y con la necesidad de mostrar fuerza propia de cara a 2027, De Loredo amplió el abanico en la capital con una dirigente de su máxima confianza.

EXCLUSIVO LLA le saca 25 puntos al PJ por espacio y Bornoroni lanza a Gonzalo Roca para intendente



Tensión en la gestión de Passerini y pulseada con Llaryora rumbo a 2027



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El movimiento reordenó la conversación boinablanca en tiempo real. Entre elogios, los anotados de la escudería deloredista le abrieron la puerta de la boleta a la jefa de bloque, pero con una condición tácita: que sea para secundar y no para desplazar a quienes ya venían caminando la ciudad.