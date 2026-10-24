Urtubey se mueve como candidato, suma a Massa a su armado y desafía a Sáenz

Juan Manuel Urtubey volvió a mover sus fichas en Salta . El espacio que conduce, Fuerza Patria , anunció un acuerdo de trabajo con el Frente Renovador . La movida no solo alimenta las especulaciones sobre la decisión del exgobernador de ir por un cuarto mandato, sino que además le moja la oreja a Gustavo Sáenz , amigo de Sergio Massa .

La declaración ubica como punto de encuentro la necesidad de ofrecer una alternativa al modelo económico y social de Javier Milei , "con eje en el trabajo, la producción, el desarrollo federal y la justicia social". Así, el Frente Renovador se une al espacio en el que ya tributan Igualar , Felicidad , Kolina y el Partido para la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET). El desafío es disputar el poder provincial.

Pablo Kosiner , uno de los referentes del espacio, buscó evitar que el anuncio se leyera como una definición anticipada de candidaturas. En diálogo con Letra P , dijo que “si antepusiéramos a la construcción un nombre y apellido, una candidatura, nos estaríamos limitando y sería un gran error”.

Sin embargo, el nombre de Urtubey aparece inevitablemente en la conversación . Kosiner reconoció que el exgobernador tiene un volumen político que mantiene su figura en la discusión sobre candidaturas. La estrategia declarada es ampliar primero la base de sustentación y dejar para más adelante la definición de quién estará en mejores condiciones de encabezar el proyecto.

“Lo que queremos es fortalecer esa construcción”, insistió Kosiner, quien aseguró que Fuerza Patria viene recorriendo la provincia y busca reunir a dirigentes con vocación de protagonizar procesos de cambio en cada localidad. También describió un escenario de deterioro social asociado al retiro del Estado nacional.

La advertencia de Massa a los gobernadores del peronismo

El acuerdo salteño llega en una semana de movimientos dentro del peronismo nacional. Este jueves, Massa asistió a una reunión de la cúpula del peronismo en la que estuvieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Juan Manuel Olmos, los jefes de bancada Germán Martínez y José Mayans, y los gobernadores peronistas. El anfitrión fue el pampeano Sergio Ziliotto.

Así salían Axel Kicillof y Sergio Massa tras la reunión del Partido Justicialista en Avellaneda, de la que también participó Máximo Kirchner, Germán Martínez y los gobernadores Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/PwleLk0TuJ — Corta (@somoscorta) October 23, 2026

La cumbre ya había tenido una primera edición hace algunos meses. Aquella vez, se discutió qué hacer frente a la intención de la Casa Rosada de eliminar las PASO. De allí surgió una advertencia a los gobernadores dialoguistas cercanos al peronismo, como Sáenz que anticipaban que si colaboran con el oficialismo para eliminar las internas, el peronismo podría impulsar candidatos propios en sus provincias.

En ese tablero, el acercamiento de Urtubey al massismo adquiere otra dimensión. La alianza, además de fortalecer una alternativa provincial, dota de entidad al mensaje que quieren hacer llegar a Sáenz desde la cúpula de Unión por la Patria. Algo similar ocurre con Juan Manzur y Osvaldo Jaldo en Tucumán.

¿Un amigo menos para Gustavo Sáenz?

El acuerdo también puede leerse como una señal para Sáenz. El gobernador supo construir un vínculo con Massa, que tuvo momentos de cercanía y que hoy atraviesa tensiones. No solo fue su candidato a vicepresidente en 2015, sino que además decía ser amigo del tigrense. En una entrevista con Infobae, dejó entrever que la relación ya no es la que era.

Otros tiempos: Gustavo Sáenz y Sergio Massa, cuando eran amigos.

La política salteña ofrece así una escena de viejos vínculos que cambian de lado. Mientras el vicegobernador Antonio Marocco se mostró con Axel Kicillof y participa de la disputa por construir una referencia del gobernador bonaerense en la provincia, Urtubey avanza en la articulación con Massa.

Por ahora, Kosiner evita presentar el acuerdo como un lanzamiento electoral. Asegura que la prioridad es construir una alternativa amplia y que la discusión de candidaturas llegará cuando el espacio esté fortalecido. Pero la suma del Frente Renovador le da a Urtubey una nueva plataforma para volver a instalarse en la conversación por la gobernación.