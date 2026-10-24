Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
SALTA

Urtubey se mueve como candidato, suma a Massa a su armado y desafía a Sáenz

Su espacio, Fuerza Patria, selló un acuerdo con el partido que conduce el ¿examigo? del gobernador. El juego en línea con la cúpula nacional del PJ.

Letra P | Maira López
Por Maira López
Sergio Massa fichó con Juan Manuel Urtubey en Salta.

Sergio Massa fichó con Juan Manuel Urtubey en Salta.

Juan Manuel Urtubey volvió a mover sus fichas en Salta. El espacio que conduce, Fuerza Patria, anunció un acuerdo de trabajo con el Frente Renovador. La movida no solo alimenta las especulaciones sobre la decisión del exgobernador de ir por un cuarto mandato, sino que además le moja la oreja a Gustavo Sáenz, amigo de Sergio Massa.

Notas Relacionadas
Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner (Foto archivo).
ENCUENTRO NOCTURNO

Otra cumbre Kicillof-Massa-Kirchner: cómo ampliar un frente con otras fuerzas en medio de la guerra interna

Por 
Letra P | Kevin Cavo
Kevin Cavo

La declaración ubica como punto de encuentro la necesidad de ofrecer una alternativa al modelo económico y social de Javier Milei, "con eje en el trabajo, la producción, el desarrollo federal y la justicia social". Así, el Frente Renovador se une al espacio en el que ya tributan Igualar, Felicidad, Kolina y el Partido para la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET). El desafío es disputar el poder provincial.

Juan Manuel Urtubey, ¿candidato?

Pablo Kosiner, uno de los referentes del espacio, buscó evitar que el anuncio se leyera como una definición anticipada de candidaturas. En diálogo con Letra P, dijo que “si antepusiéramos a la construcción un nombre y apellido, una candidatura, nos estaríamos limitando y sería un gran error”.

Pablo Kosiner, el armador de Juan Manuel Urtubey, con Sergio Massa.

Pablo Kosiner, el armador de Juan Manuel Urtubey, con Sergio Massa.

Sin embargo, el nombre de Urtubey aparece inevitablemente en la conversación. Kosiner reconoció que el exgobernador tiene un volumen político que mantiene su figura en la discusión sobre candidaturas. La estrategia declarada es ampliar primero la base de sustentación y dejar para más adelante la definición de quién estará en mejores condiciones de encabezar el proyecto.

“Lo que queremos es fortalecer esa construcción”, insistió Kosiner, quien aseguró que Fuerza Patria viene recorriendo la provincia y busca reunir a dirigentes con vocación de protagonizar procesos de cambio en cada localidad. También describió un escenario de deterioro social asociado al retiro del Estado nacional.

La advertencia de Massa a los gobernadores del peronismo

El acuerdo salteño llega en una semana de movimientos dentro del peronismo nacional. Este jueves, Massa asistió a una reunión de la cúpula del peronismo en la que estuvieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Juan Manuel Olmos, los jefes de bancada Germán Martínez y José Mayans, y los gobernadores peronistas. El anfitrión fue el pampeano Sergio Ziliotto.

La cumbre ya había tenido una primera edición hace algunos meses. Aquella vez, se discutió qué hacer frente a la intención de la Casa Rosada de eliminar las PASO. De allí surgió una advertencia a los gobernadores dialoguistas cercanos al peronismo, como Sáenz que anticipaban que si colaboran con el oficialismo para eliminar las internas, el peronismo podría impulsar candidatos propios en sus provincias.

En ese tablero, el acercamiento de Urtubey al massismo adquiere otra dimensión. La alianza, además de fortalecer una alternativa provincial, dota de entidad al mensaje que quieren hacer llegar a Sáenz desde la cúpula de Unión por la Patria. Algo similar ocurre con Juan Manzur y Osvaldo Jaldo en Tucumán.

¿Un amigo menos para Gustavo Sáenz?

El acuerdo también puede leerse como una señal para Sáenz. El gobernador supo construir un vínculo con Massa, que tuvo momentos de cercanía y que hoy atraviesa tensiones. No solo fue su candidato a vicepresidente en 2015, sino que además decía ser amigo del tigrense. En una entrevista con Infobae, dejó entrever que la relación ya no es la que era.

Otros tiempos: Gustavo Sáenz y Sergio Massa, cuando eran amigos.

Otros tiempos: Gustavo Sáenz y Sergio Massa, cuando eran amigos.

La política salteña ofrece así una escena de viejos vínculos que cambian de lado. Mientras el vicegobernador Antonio Marocco se mostró con Axel Kicillof y participa de la disputa por construir una referencia del gobernador bonaerense en la provincia, Urtubey avanza en la articulación con Massa.

Por ahora, Kosiner evita presentar el acuerdo como un lanzamiento electoral. Asegura que la prioridad es construir una alternativa amplia y que la discusión de candidaturas llegará cuando el espacio esté fortalecido. Pero la suma del Frente Renovador le da a Urtubey una nueva plataforma para volver a instalarse en la conversación por la gobernación.

Temas
Notas Relacionadas
Antonio Gringo Marocco, vice de Gustavo Sáenz, junto a Axel Kicillof.
PERONISMO PARA ARMAR

El vice de Sáenz se lanza a la disputa por liderar la construcción de Kicillof en Salta

Antonio Marocco estuvo en un evento del PJ bonaerense y su hijo arma en nombre del MDF. El "Oso" Leavy, otro que tiende puentes por su lado.
Juan Manuel Urtubey apuesta a la justicia como último recurso en su batalla por el PJ de Salta.
TODO ROTO

Una batalla tras otra en el PJ de Salta: Urtubey espera un fallo judicial para aguarle la fiesta a Sáenz

Apuesta a que la Cámara Nacional Electoral anule la elección interna y apunta contra la legitimidad del proceso. Primera fuga en el armado saencista.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Elisa Moix y Fabiola Fochesatto Brunini. Las dos mujeres que podrían quedarse con la candidatura de Juntos en Chajarí, al norte de Entre Ríos.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Entre Ríos: Galimberti monitorea la pulseada en Chajarí y apuesta por dos mujeres para suceder a Borghesan

Por  Laura Terenzano
María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, a cargo de la gestión del proyecto sobre Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Ley Malvinas: el Gobierno apura un acuerdo con aliados y hay tensión por los miembros del Consejo de Seguridad

Por  Mauricio Cantando
Victoria Villarruel.
INTERNA LIBERTARIA

Victoria Villarruel celebró el supuesto congelamiento de la ley Malvinas, pese a la desmentida de Javier Milei

Por  Letra P | Periodismo Político
Carlos Sadir analiza una arriesgada jugada en su guerra fría con Gerardo Morales.
LA INTERNA ETERNA

Sadir amaga con partir al bloque oficialista en Jujuy para romper lanzas con Morales

Por  Enrique Gebauer