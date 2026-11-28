La Libertad Avanza eligió a La Pampa , la provincia más peronista de la Patagonia , como botón de muestra de su camino de construcción política en territorios donde gobiernan mandatarios netamente opositores. El armado libertario busca terminar el año que viene con el invicto que, a nivel provincial, tiene el PJ desde 1983.

Este viernes, el partido de Javier Milei colocó en Santa Rosa el mojón que marca una suerte de kilómetro cero en el armado de una alianza que todavía no encuentra forma definitiva, pero en la que busca hacer confluir a todas las fuerzas no justicialistas.

Además, La Pampa es la jurisdicción del vocero presidencial y el territorio al que el Presidente definió como una suerte de soviet del sur, cuando dijo que ingresar a la provincia era como cruzar el muro de Berlín . La Libertad Avanza instala como su candidato preferido para la gobernación a Adrián Ravier , aprovechando el rol desdibujado de la UCR , que impulsa a Martín Berhongaray .

Aunque el propio Ravier movió los hilos de la jugada, la experiencia de La Pampa no es aislada. La estrategia nacional de armar frentes con el radicalismo y otros sellos se extiende a las provincias de Buenos Aires , La Rioja , Formosa y busca hacer pie en distritos comandados por gobernadores no dialoguistas.

La foto en Santa Rosa aparece como un primer paso de la avanzada con la que el equipo libertario construye una de las pocas certezas de cara a las elecciones del año próximo. Además de trabajar por la reelección de Milei como objetivo principal, el partido violeta jugará con todo en las provincias gobernadas por el peronismo opositor.

Como sucede con Ravier en La Pampa, los territorios señalados cuentan con un candidato de fuerte ascendencia en el armado y la estructura del gobierno nacional. El espejo más claro se da en la provincia de Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el hombre elegido para aglutinar a las fuerzas opositoras y disputarle la gobernación a quien se termine postulando como el sucesor de Axel Kicillof.

En La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, el principal referente es Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y una de las patas fundamentales de la mesa que definirá los armados provinciales, siempre al mando de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

No está del todo claro cuál será la jugada en Formosa, donde La Libertad Avanza apuesta a liderar un frente opositor a Gildo Insfrán, que podría aspirar a ser gobernador por última vez forzando una interpretación de la Constitución que él mismo reformó para atajarse del fallo de la Corte Suprema que terminó con las reelecciones indefinidas en el distrito.

El apuro y la foto en La Pampa

El pacto en La Pampa se formalizó en terreno neutral entre La Libertad Avanza y la UCR. Eligieron la sede de Comunidad Organizada, que tiene dos bancas en la Legislatura. Sumaron las rúbricas del Movimiento de Integración y Desarrollo, que tiene un escaño, y del Movimiento Federalista Pampeano, un partido tradicional que en su tiempo de gloria gobernó la provincia, pero hoy tiene una incidencia marginal.

La foto de la juntada opositora: el PRO brilló por su ausencia.

Además de Berhongaray, por la UCR estuvo el jefe de bloque Poli Altolaguirre, que en la semana coordinó la decisión opositora de dejar sin cuórum al peronismo en la última sesión legislativa del año.

Las dirigencias habían protagonizado ya cinco encuentros. Las conversaciones estaban empantanadas y no lograban ni foto ni documento inaugural. A partir de la estrategia nacional, La Libertad Avanza apuró el trámite. Durante la semana, Ravier dio algunas pistas. El apuro dejó fuera de cuadro a algunas caras que venían siendo parte de las charlas. Las seguirán esperando para que se sumen.

El PRO se salió de cuadro

Una gran novedad de la foto opositora brilló por su ausencia. El PRO, que fue un aliado libertario de peso en las legislativas del año pasado, retaceó su adhesión. En ese sentido, el frente crujió antes de nacer, como contó Letra P. No obstante, en la coalición analizan que fue un portazo transitorio.

Aunque el diputado Martín Ardohain estuvo en la reunión, no tenía mandato para firmar el documento ni para posar antes los flashes. Los hermanos Mac Allister, que conducen el partido amarillo en La Pampa y son leales a Mauricio Macri, manejan sus propios tiempos y negocian con dureza.

Adrián Ravier junto a Martín Ardohain: el diputado nacional del PRO acompaña al gobierno y participó de la cumbre opositora, pero no tuvo mandato para firmar ni para sacarse la foto.

A los pocos minutos de que se desperdigaran los dirigentes que participaron del cónclave, apareció el duro documento del partido que candidatea a María Alejandra “Marita” Mac Alister como gobernadora.

Aclaró que no se siente afuera del frente, pero cuestionó la forma en que se quiso cerrar un “acuerdo improvisado”; denunció "presiones para firmar sin pautas claras" y advirtió que "hay quienes lo único que quieren es asegurarse un lugar adentro".

"Un frente se arma con diálogo y trabajando en equipo, con reglas claras que después se cumplan. Firmar algo a las apuradas, sin saber cómo ni cuándo ni dónde, no es construir. Es sacarse una foto", apuntó el documento del espacio amarillo.

El juego de los Mac Allister

El ala Mac Allister del PRO siempre fue refractaria a teñirse de violeta, pero no sacó los pies del plato de la gobernabilidad. Ardohain jugó como diputado oficialista. La senadora Victoria Huala tuvo algunos vaivenes.

La interna que agrieta al partido amarillo, con la cara del director de YPF Martín Maquieyra en la otra vereda, fue apaciguada en los últimos días. La diputada rebelde Noelia Viara, que tiene intereses electorales en General Pico, respaldó con contundencia la candidatura provincial de Marita y estuvo presente en el encuentro que el partido amarillo hizo este sábado en Santa Rosa, para seguir marcando la cancha.

El encuentro del PRO de La Pampa, este sábado en Santa Rosa: respaldo a la candidatura de Marita Mac Allister.

Esa cumbre aseveró que el PRO es necesaria "columna vertebral" de un frente opositor. Advirtió que "no hay alternativa de cambio sin el PRO" y formalizó su idea de que la candidata a gobernadora de esa alianza sea Marita Mac Allister.

La presidenta del Tribunal de Cuentas tampoco se traga la figura de Juan Carlos Tierno, que jugó de local para la firma de los “principios” de la coalición. El exintendente, condenado por abuso de autoridad, discursea cada vez que puede sobre un supuesto pacto de Mac Allister con el peronismo.

Un importante espacio de la UCR también repele a Tierno. “Sus políticas han fracasado, no puede ser parte de la solución”, refrescó esta semana el diputado provincial Javier Torroba.

Se agrega en ese escenario el coqueteo de los Mac Allister con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Siempre hubo feeling. En estas semanas de agite, el exfutbolista Carlos Javier Mac Allister tuvo un encuentro con el jefe comunal que pivotea entre la interna del PJ y su cercanía a Fuerza Pampa. Las casualidades no existen.

Las ambiciones de la UCR

Después del puntapié inicial del viernes, se abre para el frente opositor otra etapa. El PRO ya advirtió sobre las complejidades de esa discusión que viene. El radicalismo tiene ambiciones de liderar la boleta. Berhongaray fue candidato contra Sergio Ziliotto en 2023 y estuvo cerca de frustrarle la reelección. Ahora está borrado por cuestiones estratégicas, pero quiere dar el zarpazo.

Además, entre el PRO y la UCR comandan una treintena de municipios, varios de ellos de las ciudades más pobladas de La Pampa, como General Acha, Colonia 25 de Mayo, Eduardo Castex, Intendente Alvear, Victorica o Macachín. Ya hubo un acuerdo verbal para que las jefaturas comunales que busquen la reelección no encuentren obstáculos hacia el interior de la coalición.

Martín Berhongaray junto a algunas de las intendencias radicales de La Pampa. Hacen fuerza para liderar la alianza opositora. FOTO: www.radiokermes.com

Las intendencias más importantes tampoco comulgan demasiado con los principios libertarios, pero posiblemente los une la idea de terminar con el invicto peronista en la provincia.

En ese marco, La Libertad Avanza no tiene estructura. No ostenta en la provincia ningún cargo público, aunque algunos dirigentes elegidos por otros sellos muestran simpatía. La ley pampeana establece que si hay más de una candidatura dentro de un partido, se define en elecciones internas abiertas a los independientes. La UCR ya ganó dos veces con ese mecanismo, pero el acuerdo firmado el viernes define “la voluntad política de avanzar mediante metodologías objetivas que eviten las elecciones internas”.

La salida para esa puja de fondo, que incluirá nombres y cargos, asoma con las elecciones nacionales. Si la idea es sostenerse amalgamado, cuando el frente diagrame la repartija incluirá en el loteo los cargos nacionales que La Pampa pone en juego el año que viene: las bancas en el Senado y en Diputados.

Por qué Adrián Ravier: razones y recorrido

El nombre de La Libertad Avanza es Ravier. No pudo ser candidato a diputado en 2023, pero en 2025, subido a la ola violeta, sacó 40 puntos y perdió por una uña contra el peronismo.

Fue con la inestimable ayuda del PRO, que le completó la lista y le prestó estructura y fiscales. Esa vez, el radicalismo jugó a la fracasada tercera vía y apenas cosechó el 8%.

A mediados de junio, Ravier dio el salto a la vocería presidencial, siempre por pedido del Presidente. Alternó verdes y maduras, estuvo al borde del abismo y sobrevivió. En ese proceso, la construcción política de La Libertad Avanza en el pago chico fue compleja y limitada. Cosechó enemistades libertarias en la provincia, pero se mantuvo en pie y hoy es el preferido del todo el equipo.

El espacio libertario no generó más dirigencia local y Ravier aparece como la única figura posible de La Libertad Avanza para pelear por la gobernación liderando un frente. Desde el día en que el Presidente lo lanzó en Neuquén como su pollo, sabía que tendría que probarse el traje de candidato.